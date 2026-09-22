Kozinoğlu dosyasında 15 yıl sonra ortaya çıktı! Zekeriya Öz’ün imzası dikkat çekti
Kozinoğlu dosyasında 15 yıl sonra ortaya çıktı! Zekeriya Öz’ün imzası dikkat çekti
Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında tutuklanma sürecine ilişkin yeni bir belge ortaya çıktı. 10 Mart 2011 tarihli sevk yazısında, dönemin İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz’ün imzasının bulunduğu ve Kozinoğlu’nun tutuklanmasının talep edildiği görüldü.
Haber Giriş Tarihi: 22.09.2026 15:36
Haber Güncellenme Tarihi: 22.09.2026 15:37
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Bürosunca hazırlanan belgede, Kozinoğlu’nun “silahlı terör örgütüne üye olma” ile “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme amacı dışında kullanma, hile ile alma, çalma” suçlamaları kapsamında tutuklanmasının talep edildiği belirtildi.
Tutuklama talebinde hangi gerekçeler yer aldı?
10 Mart 2011 tarihli yazıda, Kozinoğlu’nun İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi nöbetçi hakimliğine sevk edilmesinin istendiği görüldü.
Belgede tutuklama talebine gerekçe olarak suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve ilgili suç için öngörülen cezanın üst haddi gösterildi.
Söz konusu yazının, o dönemde İstanbul Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Zekeriya Öz tarafından imzalandığı belirtildi.
Kozinoğlu’nun ölümüyle ilgili soruşturma yeniden açıldı
Öte yandan Kaşif Kozinoğlu’nun 12 Kasım 2011'de Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma 2026 yılında yeniden başlatıldı. Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla daha önce verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karar kaldırılırken, dosya kapsamında yeni bir soruşturma süreci başlatıldı.
Soruşturma kapsamında olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan kişiler hakkında adli işlemler gerçekleştirildi. Sonraki süreçte farklı şüpheliler de gözaltına alınırken, soruşturmanın kapsamı genişledi.
Kozinoğlu’nun kesin ölüm nedeninin ve ölümünde üçüncü kişi müdahalesi bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla da fethi kabir işlemi gerçekleştirildi.
Zekeriya Öz hakkında daha sonra soruşturma ve yargı süreçleri yürütüldü
Ergenekon ve 17-25 Aralık soruşturmalarında görev yapan Zekeriya Öz hakkında ilerleyen yıllarda FETÖ/PDY kapsamında soruşturmalar yürütüldü. Öz, 2015 yılında Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından meslekten ihraç edildi.
Aynı yıl hakkında yakalama kararı çıkarılan Öz'ün yurt dışında bulunduğu bildirildi. Hakkındaki yargı süreçleri ise devam etti.
Kozinoğlu dosyasında ortaya çıkan 2011 tarihli sevk yazısı, eski MİT mensubunun tutuklanma sürecine ilişkin yeni bir belge olarak soruşturma ve dosya geçmişine eklendi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Kozinoğlu dosyasında 15 yıl sonra ortaya çıktı! Zekeriya Öz’ün imzası dikkat çekti
Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında tutuklanma sürecine ilişkin yeni bir belge ortaya çıktı. 10 Mart 2011 tarihli sevk yazısında, dönemin İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz’ün imzasının bulunduğu ve Kozinoğlu’nun tutuklanmasının talep edildiği görüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Bürosunca hazırlanan belgede, Kozinoğlu’nun “silahlı terör örgütüne üye olma” ile “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme amacı dışında kullanma, hile ile alma, çalma” suçlamaları kapsamında tutuklanmasının talep edildiği belirtildi.
Tutuklama talebinde hangi gerekçeler yer aldı?
10 Mart 2011 tarihli yazıda, Kozinoğlu’nun İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi nöbetçi hakimliğine sevk edilmesinin istendiği görüldü.
Belgede tutuklama talebine gerekçe olarak suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve ilgili suç için öngörülen cezanın üst haddi gösterildi.
Söz konusu yazının, o dönemde İstanbul Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Zekeriya Öz tarafından imzalandığı belirtildi.
Kozinoğlu’nun ölümüyle ilgili soruşturma yeniden açıldı
Öte yandan Kaşif Kozinoğlu’nun 12 Kasım 2011'de Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma 2026 yılında yeniden başlatıldı. Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla daha önce verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karar kaldırılırken, dosya kapsamında yeni bir soruşturma süreci başlatıldı.
Soruşturma kapsamında olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan kişiler hakkında adli işlemler gerçekleştirildi. Sonraki süreçte farklı şüpheliler de gözaltına alınırken, soruşturmanın kapsamı genişledi.
Kozinoğlu’nun kesin ölüm nedeninin ve ölümünde üçüncü kişi müdahalesi bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla da fethi kabir işlemi gerçekleştirildi.
Zekeriya Öz hakkında daha sonra soruşturma ve yargı süreçleri yürütüldü
Ergenekon ve 17-25 Aralık soruşturmalarında görev yapan Zekeriya Öz hakkında ilerleyen yıllarda FETÖ/PDY kapsamında soruşturmalar yürütüldü. Öz, 2015 yılında Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından meslekten ihraç edildi.
Aynı yıl hakkında yakalama kararı çıkarılan Öz'ün yurt dışında bulunduğu bildirildi. Hakkındaki yargı süreçleri ise devam etti.
Kozinoğlu dosyasında ortaya çıkan 2011 tarihli sevk yazısı, eski MİT mensubunun tutuklanma sürecine ilişkin yeni bir belge olarak soruşturma ve dosya geçmişine eklendi.
Çok Okunanlar