İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen “fon soruşturması” kapsamında Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan gözaltına alındı. İki ismin, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Muhammed Yarız’ın İsviçre’deki hesabına farklı tarihlerde yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirdiklerinin tespit edildiği belirtildi. Soruşturmadaki para hareketlerine ilişkin incelemeler yakından izlenecek.
Haber Giriş Tarihi: 21.09.2026 23:02
Haber Güncellenme Tarihi: 21.09.2026 23:04
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde Selim Dağbaşı’nın, Muhammed Yarız’ın İsviçre’deki hesabına 25 Mayıs 2026 tarihinde 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği tespit edildi.
Para transferinin belirlenmesinin ardından Dağbaşı hakkında gözaltı işlemi uygulandı.
Hamza Kablan’dan iki işlemde 970 milyon lira
Hamza Kablan’ın ise 4 Eylül 2026 tarihinde Muhammed Yarız’ın aynı hesabına iki ayrı işlem gerçekleştirdiği belirlendi. Söz konusu iki işlemin toplam tutarının 970 milyon 360 bin lira olduğu kaydedildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kablan da gözaltına alındı.
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Fon soruşturmasında iki isim için gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen “fon soruşturması” kapsamında Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan gözaltına alındı. İki ismin, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Muhammed Yarız’ın İsviçre’deki hesabına farklı tarihlerde yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirdiklerinin tespit edildiği belirtildi. Soruşturmadaki para hareketlerine ilişkin incelemeler yakından izlenecek.
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde Selim Dağbaşı’nın, Muhammed Yarız’ın İsviçre’deki hesabına 25 Mayıs 2026 tarihinde 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği tespit edildi.
Para transferinin belirlenmesinin ardından Dağbaşı hakkında gözaltı işlemi uygulandı.
Hamza Kablan’dan iki işlemde 970 milyon lira
Hamza Kablan’ın ise 4 Eylül 2026 tarihinde Muhammed Yarız’ın aynı hesabına iki ayrı işlem gerçekleştirdiği belirlendi. Söz konusu iki işlemin toplam tutarının 970 milyon 360 bin lira olduğu kaydedildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kablan da gözaltına alındı.
Soruşturmayı Terörizmin Finansmanı Bürosu yürütüyor
Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor.
Muhammed Yarız’ın soruşturma kapsamında tutuklu bulunduğu belirtilirken, Selim Dağbaşı ve Hamza Kablan hakkındaki adli sürecin gözaltı işlemlerinin ardından devam etmesi bekleniyor.
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