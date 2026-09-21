Dost ülke ilk kez satın aldı: 150 adet Astra füzesi yola çıktı
Dost ülke ilk kez satın aldı: 150 adet Astra füzesi yola çıktı
Hindistan'ın yerli imkanlarla geliştirdiği Astra Mk-1 füzesi, ülkenin savunma ihracatında önemli bir adım attı. Asya basınında yer alan bilgilere göre Endonezya, Hindistan'dan 150 adet Astra Mk-1 füzesi tedarik etmek istiyor. Anlaşmanın hayata geçmesiyle Astra Mk-1 füzesi, Hindistan'ın hava-hava füzesindeki ilk önemli ihracat başarısı olarak öne çıkacak.
Haber Giriş Tarihi: 21.09.2026 09:03
Haber Güncellenme Tarihi: 21.09.2026 09:03
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Hindistan'ın geliştirdiği Astra Mk-1 füzesi için dikkat çeken ihracat hamlesi geldi. The Tribune'un aktardığı bilgilere göre Endonezya, Hindistan'dan 150 adet Astra Mk-1A füzesinin tedarik edilmesini istiyor. Söz konusu gelişme, Hindistan'ın yerli savunma sanayisinde geliştirdiği hava-hava füzelerini uluslararası pazara taşıması açısından dikkat çekiyor.
ASTRA MK-1 FÜZESİ İÇİN İLK İHRACAT MÜŞTERİSİ
Astra Mk-1 füzesi, Hindistan Savunma Araştırma ve Geliştirme Örgütü (DRDO) tarafından geliştirilen görüş ötesi hava-hava füzesi olarak biliniyor. Bharat Dynamics Limited tarafından üretilen Astra Mk-1 füzesi, Hindistan Hava Kuvvetleri'nin Su-30MKI savaş uçaklarıyla entegre edildi.
Hindistan Savunma Bakanlığı'nın verilerine göre Astra Mk-1 füzesi, farklı hava muharebe senaryolarında kullanılmak üzere geliştirildi. Füze; ataletsel güdüm, orta safhada güncelleme ve terminal safhada aktif radar güdümü kullanıyor. Resmi verilere göre Astra Mk-1 füzesi 80 ila 110 kilometre arasında menzil ve Mach 4,5 azami hıza sahip.
Endonezya'nın 150 adet Astra Mk-1 füzesi talebi bu nedenle Hindistan açısından ayrı bir önem taşıyor. The Tribune, Endonezya'nın Astra Mk-1A füzesinden 150 adet istediğini ve füzenin Endonezya Hava Kuvvetleri'nin Rus yapımı Su-30 uçaklarıyla kullanılabileceğini bildirdi.
SU-30 SAVAŞ UÇAKLARINDA KULLANILABİLECEK
Astra Mk-1 füzesi, Hindistan'ın Rus yapımı Su-30MKI savaş uçaklarına entegre edilmiş durumda. Hindistan Savunma Bakanlığı da Astra Mk-1 füzesinin Su-30MKI üzerinde tam entegrasyonunun gerçekleştirildiğini ve farklı savaş uçaklarına entegrasyon çalışmalarının sürdüğünü açıklıyor.
Bu durum, Endonezya açısından da önemli bir avantaj oluşturuyor. Endonezya Hava Kuvvetleri'nin Su-30 ailesinden savaş uçaklarını kullanması, Astra Mk-1 füzesinin mevcut platformlara uyarlanabilmesini kolaylaştırabilecek unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. The Tribune'a göre Hindistan, uçak ile Astra Mk-1 füzesi arasındaki yazılım ve donanım entegrasyonu konusunda da teknik altyapıya sahip.
HİNDİSTAN'IN YERLİ FÜZESİ DIŞ PAZARA AÇILIYOR
Astra Mk-1 füzesi, Hindistan'ın dışa bağımlılığı azaltma hedefinin önemli ürünlerinden biri olarak geliştirildi. Hindistan Savunma Bakanlığı, Astra Mk-1 projesinin yerli tasarım ve geliştirme kabiliyetlerini güçlendirdiğini ve füzenin üretiminde BDL'nin rol aldığını belirtiyor.
Hindistan Hava Kuvvetleri de Astra Mk-1 füzesi için yeni üretim kapasitesini artırmaya hazırlanıyor. Janes'in Ağustos 2026'da aktardığı bilgilere göre Hindistan Hava Kuvvetleri, 200 adet ilave Astra Mk-1 füzesinin üretimini onayladı. Yeni üretimin Tejas Mk-1 ve Su-30 uçaklarını donatan birliklerin ihtiyaçlarını karşılaması bekleniyor.
Böylece Astra Mk-1 füzesi, yalnızca Hindistan Hava Kuvvetleri'nin envanterinde kullanılan yerli bir mühimmat olmaktan çıkıp uluslararası savunma pazarında da kendisine yer bulmaya başladı.
Endonezya'nın 150 adetlik Astra Mk-1 füzesi talebi, Hindistan'ın savunma ihracatı hedefleri açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Özellikle Rus yapımı savaş uçaklarıyla kullanılabilecek bir hava-hava füzesinin Hindistan tarafından ihraç edilmesi, Yeni Delhi'nin savunma sanayisinde ulaştığı üretim ve entegrasyon kabiliyetini de ortaya koyuyor.
Bu nedenle Astra Mk-1 füzesi için Endonezya'ya yönelik 150 adetlik ihracat, Hindistan'ın yerli savunma sanayisinin Asya'daki yeni pazarlara açılması açısından önemli bir dönüm noktası niteliği taşıyor.
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Dost ülke ilk kez satın aldı: 150 adet Astra füzesi yola çıktı
Hindistan'ın yerli imkanlarla geliştirdiği Astra Mk-1 füzesi, ülkenin savunma ihracatında önemli bir adım attı. Asya basınında yer alan bilgilere göre Endonezya, Hindistan'dan 150 adet Astra Mk-1 füzesi tedarik etmek istiyor. Anlaşmanın hayata geçmesiyle Astra Mk-1 füzesi, Hindistan'ın hava-hava füzesindeki ilk önemli ihracat başarısı olarak öne çıkacak.
Hindistan'ın geliştirdiği Astra Mk-1 füzesi için dikkat çeken ihracat hamlesi geldi. The Tribune'un aktardığı bilgilere göre Endonezya, Hindistan'dan 150 adet Astra Mk-1A füzesinin tedarik edilmesini istiyor. Söz konusu gelişme, Hindistan'ın yerli savunma sanayisinde geliştirdiği hava-hava füzelerini uluslararası pazara taşıması açısından dikkat çekiyor.
ASTRA MK-1 FÜZESİ İÇİN İLK İHRACAT MÜŞTERİSİ
Astra Mk-1 füzesi, Hindistan Savunma Araştırma ve Geliştirme Örgütü (DRDO) tarafından geliştirilen görüş ötesi hava-hava füzesi olarak biliniyor. Bharat Dynamics Limited tarafından üretilen Astra Mk-1 füzesi, Hindistan Hava Kuvvetleri'nin Su-30MKI savaş uçaklarıyla entegre edildi.
Hindistan Savunma Bakanlığı'nın verilerine göre Astra Mk-1 füzesi, farklı hava muharebe senaryolarında kullanılmak üzere geliştirildi. Füze; ataletsel güdüm, orta safhada güncelleme ve terminal safhada aktif radar güdümü kullanıyor. Resmi verilere göre Astra Mk-1 füzesi 80 ila 110 kilometre arasında menzil ve Mach 4,5 azami hıza sahip.
Endonezya'nın 150 adet Astra Mk-1 füzesi talebi bu nedenle Hindistan açısından ayrı bir önem taşıyor. The Tribune, Endonezya'nın Astra Mk-1A füzesinden 150 adet istediğini ve füzenin Endonezya Hava Kuvvetleri'nin Rus yapımı Su-30 uçaklarıyla kullanılabileceğini bildirdi.
SU-30 SAVAŞ UÇAKLARINDA KULLANILABİLECEK
Astra Mk-1 füzesi, Hindistan'ın Rus yapımı Su-30MKI savaş uçaklarına entegre edilmiş durumda. Hindistan Savunma Bakanlığı da Astra Mk-1 füzesinin Su-30MKI üzerinde tam entegrasyonunun gerçekleştirildiğini ve farklı savaş uçaklarına entegrasyon çalışmalarının sürdüğünü açıklıyor.
Bu durum, Endonezya açısından da önemli bir avantaj oluşturuyor. Endonezya Hava Kuvvetleri'nin Su-30 ailesinden savaş uçaklarını kullanması, Astra Mk-1 füzesinin mevcut platformlara uyarlanabilmesini kolaylaştırabilecek unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. The Tribune'a göre Hindistan, uçak ile Astra Mk-1 füzesi arasındaki yazılım ve donanım entegrasyonu konusunda da teknik altyapıya sahip.
HİNDİSTAN'IN YERLİ FÜZESİ DIŞ PAZARA AÇILIYOR
Astra Mk-1 füzesi, Hindistan'ın dışa bağımlılığı azaltma hedefinin önemli ürünlerinden biri olarak geliştirildi. Hindistan Savunma Bakanlığı, Astra Mk-1 projesinin yerli tasarım ve geliştirme kabiliyetlerini güçlendirdiğini ve füzenin üretiminde BDL'nin rol aldığını belirtiyor.
Hindistan Hava Kuvvetleri de Astra Mk-1 füzesi için yeni üretim kapasitesini artırmaya hazırlanıyor. Janes'in Ağustos 2026'da aktardığı bilgilere göre Hindistan Hava Kuvvetleri, 200 adet ilave Astra Mk-1 füzesinin üretimini onayladı. Yeni üretimin Tejas Mk-1 ve Su-30 uçaklarını donatan birliklerin ihtiyaçlarını karşılaması bekleniyor.
Böylece Astra Mk-1 füzesi, yalnızca Hindistan Hava Kuvvetleri'nin envanterinde kullanılan yerli bir mühimmat olmaktan çıkıp uluslararası savunma pazarında da kendisine yer bulmaya başladı.
Endonezya'nın 150 adetlik Astra Mk-1 füzesi talebi, Hindistan'ın savunma ihracatı hedefleri açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Özellikle Rus yapımı savaş uçaklarıyla kullanılabilecek bir hava-hava füzesinin Hindistan tarafından ihraç edilmesi, Yeni Delhi'nin savunma sanayisinde ulaştığı üretim ve entegrasyon kabiliyetini de ortaya koyuyor.
Bu nedenle Astra Mk-1 füzesi için Endonezya'ya yönelik 150 adetlik ihracat, Hindistan'ın yerli savunma sanayisinin Asya'daki yeni pazarlara açılması açısından önemli bir dönüm noktası niteliği taşıyor.
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