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Kira anlaşmazlığında kiracısının iş yerine zarar verdi, gözaltına alındı
İstanbul Bağcılar'da kira sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle kiracılarıyla tartışan kişi, kadın işletmeciye saldırı girişiminde bulunup iş yerine zarar verdi. Şüpheli gözaltına alındı.
Fatih Mahallesi'nde F.Ü. ile O.Ü., sahibi oldukları dükkanın kira sözleşmesinin sona ermesi üzerine kiracıları G.G. ve V.A'nın iş yerine gitti.
Burada taraflar arasında çıkan tartışma bir süre sonra büyüdü.
Tartışma sırasında kadın işletmeciye saldırı girişiminde bulunan O.Ü. daha sonra iş yerine zarar verdi.
G.G. ve V.A'nın şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan çalışma sonucu O.Ü. ekiplerce gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Öte yandan, yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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