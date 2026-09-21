Fon soruşturmasında yeni perde! Milyonlarca dolar ve euro İsviçre'ye aktarıldı
Fon soruşturmasında yeni perde! Milyonlarca dolar ve euro İsviçre'ye aktarıldı
Fon soruşturmasında mali inceleme genişletilirken, dosyadaki İsviçre transferleri dikkat çekti. İlk tespitlere göre Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabından ise 25 milyon euro gönderildiği belirlendi. Başsavcılık, şirket yöneticileri ve birinci derece yakınlarının 2024'ten bugüne para ve kripto varlık hareketlerinin MASAK tarafından incelenmesini istedi.
Haber Giriş Tarihi: 21.09.2026 08:34
Haber Güncellenme Tarihi: 21.09.2026 08:35
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında mali incelemenin kapsamı genişletildi. Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, 17 Eylül 2026 tarihinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) gönderdiği müzekkereyle Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesini talep etti.
Muhammed Yarız
YAKINLARI DA TAKİPTE
Başsavcılık müzekkeresinde, 4 şirket ile bunların alt şirketlerinin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi talep edildi. Tespit edilecek yöneticilerin 2024 yılından günümüze kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri hâlinde Başsavcılığa gönderilmesi istendi.
MİLYON DOLARLAR İSVİÇRE'YE
Soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre mali inceleme, 4 fon yöneticisinin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerini de kapsıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında yapılan ilk tespitlere göre, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabından ise yine İsviçre'deki bir hesaba 25 milyon euro para transfer edildiği belirlendi.
NİHAT KIRMIZI GÖZALTINDA
Bu arada fon soruşturması kapsamında İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı olan iş adamı Nihat Kırmızı gözaltına alınarak sorgulanmaya başlandı.
Nihat Kırmızı
Soruşturmalar kapsamında, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alınmıştı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Fon soruşturmasında yeni perde! Milyonlarca dolar ve euro İsviçre'ye aktarıldı
Fon soruşturmasında mali inceleme genişletilirken, dosyadaki İsviçre transferleri dikkat çekti. İlk tespitlere göre Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabından ise 25 milyon euro gönderildiği belirlendi. Başsavcılık, şirket yöneticileri ve birinci derece yakınlarının 2024'ten bugüne para ve kripto varlık hareketlerinin MASAK tarafından incelenmesini istedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında mali incelemenin kapsamı genişletildi. Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, 17 Eylül 2026 tarihinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) gönderdiği müzekkereyle Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesini talep etti.
Muhammed Yarız
YAKINLARI DA TAKİPTE
Başsavcılık müzekkeresinde, 4 şirket ile bunların alt şirketlerinin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi talep edildi. Tespit edilecek yöneticilerin 2024 yılından günümüze kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri hâlinde Başsavcılığa gönderilmesi istendi.
MİLYON DOLARLAR İSVİÇRE'YE
Soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre mali inceleme, 4 fon yöneticisinin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerini de kapsıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında yapılan ilk tespitlere göre, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabından ise yine İsviçre'deki bir hesaba 25 milyon euro para transfer edildiği belirlendi.
NİHAT KIRMIZI GÖZALTINDA
Bu arada fon soruşturması kapsamında İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı olan iş adamı Nihat Kırmızı gözaltına alınarak sorgulanmaya başlandı.
Nihat Kırmızı
Soruşturmalar kapsamında, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alınmıştı.
Çok Okunanlar