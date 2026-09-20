İstanbul Havalimanı, 7-13 Eylül 2026 döneminde günlük ortalama 1643 uçuşla Avrupa’nın en yoğun havalimanı konumunu korudu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun açıkladığı EUROCONTROL verileri, havalimanının Avrupa’daki uçuş trafiğinin yanı sıra küresel sıralamadaki konumunu da ortaya koydu.
Haber Giriş Tarihi: 20.09.2026 16:00
Haber Güncellenme Tarihi: 20.09.2026 16:02
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Uraloğlu, EUROCONTROL’ün 17 Eylül tarihli Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu’nun sonuçlarını paylaştı. Rapora göre İstanbul Havalimanı’nı günlük ortalama 1413 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı ve 1407 uçuşla Paris Charles de Gaulle Havalimanı takip etti.
İstanbul Havalimanı’ndaki uçuş trafiği, 2025’in aynı dönemine kıyasla yüzde 3 arttı. Böylece havalimanı, incelenen dönemde Avrupa’daki günlük uçuş sayısında ilk sırada yer aldı.
Antalya Havalimanı da ilk 10'da
Türkiye’den Antalya Havalimanı da Avrupa’nın en yoğun havalimanları arasında yer aldı. Antalya Havalimanı, 7-13 Eylül döneminde günlük ortalama 969 uçuşla Avrupa’nın en yoğun 10 havalimanı arasına girdi.
Veriler, Türkiye’den iki havalimanının söz konusu dönemde Avrupa’nın en yoğun ilk 10 havalimanı arasında bulunduğunu gösterdi.
İstanbul Havalimanı dünyada 5'inci sırada
İstanbul Havalimanı, küresel uçuş trafiği sıralamasında da ilk 5 içinde yer aldı. Uraloğlu’nun aktardığı verilere göre havalimanı, 7-13 Eylül döneminde günlük ortalama 829 kalkış gerçekleştirdi.
Bu rakamla İstanbul Havalimanı, günlük ortalama kalkış sayısı bakımından dünya genelinde 5’inci sırada yer aldı. EUROCONTROL verilerinin ilerleyen dönemlerde açıklanacak yeni raporları, İstanbul ve Antalya havalimanlarının Avrupa uçuş trafiğindeki seyrinin izlenmesinde öne çıkacak.
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İstanbul Havalimanı Avrupa liderliğini korudu
İstanbul Havalimanı, 7-13 Eylül 2026 döneminde günlük ortalama 1643 uçuşla Avrupa’nın en yoğun havalimanı konumunu korudu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun açıkladığı EUROCONTROL verileri, havalimanının Avrupa’daki uçuş trafiğinin yanı sıra küresel sıralamadaki konumunu da ortaya koydu.
Uraloğlu, EUROCONTROL’ün 17 Eylül tarihli Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu’nun sonuçlarını paylaştı. Rapora göre İstanbul Havalimanı’nı günlük ortalama 1413 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı ve 1407 uçuşla Paris Charles de Gaulle Havalimanı takip etti.
İstanbul Havalimanı’ndaki uçuş trafiği, 2025’in aynı dönemine kıyasla yüzde 3 arttı. Böylece havalimanı, incelenen dönemde Avrupa’daki günlük uçuş sayısında ilk sırada yer aldı.
Antalya Havalimanı da ilk 10'da
Türkiye’den Antalya Havalimanı da Avrupa’nın en yoğun havalimanları arasında yer aldı. Antalya Havalimanı, 7-13 Eylül döneminde günlük ortalama 969 uçuşla Avrupa’nın en yoğun 10 havalimanı arasına girdi.
Veriler, Türkiye’den iki havalimanının söz konusu dönemde Avrupa’nın en yoğun ilk 10 havalimanı arasında bulunduğunu gösterdi.
İstanbul Havalimanı dünyada 5'inci sırada
İstanbul Havalimanı, küresel uçuş trafiği sıralamasında da ilk 5 içinde yer aldı. Uraloğlu’nun aktardığı verilere göre havalimanı, 7-13 Eylül döneminde günlük ortalama 829 kalkış gerçekleştirdi.
Bu rakamla İstanbul Havalimanı, günlük ortalama kalkış sayısı bakımından dünya genelinde 5’inci sırada yer aldı. EUROCONTROL verilerinin ilerleyen dönemlerde açıklanacak yeni raporları, İstanbul ve Antalya havalimanlarının Avrupa uçuş trafiğindeki seyrinin izlenmesinde öne çıkacak.
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