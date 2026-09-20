Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu için New York’a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu için New York’a gitti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu’na katılmak üzere 20 Eylül 2026’da ABD’nin New York kentine hareket etti. Erdoğan’ı taşıyan uçak saat 12.00’de Atatürk Havalimanı’ndan ayrılırken, Cumhurbaşkanı’nın 22 Eylül’de BM Genel Kurulu’na hitap etmesi planlanıyor. New York’taki temaslar ve Genel Kurul kapsamında yapılacak görüşmeler, ziyaret programının öne çıkan başlıklarını oluşturacak.
Haber Giriş Tarihi: 20.09.2026 13:50
Haber Güncellenme Tarihi: 20.09.2026 13:53
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Erdoğan’ı Atatürk Havalimanı’ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir uğurladı.
BM Genel Kurulu 22 Eylül’de başlayacak
BM 81. Genel Kurulu genel görüşmeleri, “Güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç veren bir BM” temasıyla gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 22 Eylül’de Genel Kurul’a hitap etmesi öngörülüyor.
Erdoğan’ın konuşmasında ele alacağı başlıklar ve New York’taki temaslarının ayrıntıları, ziyaret süresince takip edilecek diplomasi gündeminin temel unsurları arasında yer alacak.
Erdoğan’a bakanlar da eşlik ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ABD ziyaretinde Emine Erdoğan’ın yanı sıra Adalet Bakanı Akın Gürlek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek eşlik ediyor.
Heyette ayrıca MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ve basın mensupları bulunuyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu için New York’a gitti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu’na katılmak üzere 20 Eylül 2026’da ABD’nin New York kentine hareket etti. Erdoğan’ı taşıyan uçak saat 12.00’de Atatürk Havalimanı’ndan ayrılırken, Cumhurbaşkanı’nın 22 Eylül’de BM Genel Kurulu’na hitap etmesi planlanıyor. New York’taki temaslar ve Genel Kurul kapsamında yapılacak görüşmeler, ziyaret programının öne çıkan başlıklarını oluşturacak.
Erdoğan’ı Atatürk Havalimanı’ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir uğurladı.
BM Genel Kurulu 22 Eylül’de başlayacak
BM 81. Genel Kurulu genel görüşmeleri, “Güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç veren bir BM” temasıyla gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 22 Eylül’de Genel Kurul’a hitap etmesi öngörülüyor.
Erdoğan’ın konuşmasında ele alacağı başlıklar ve New York’taki temaslarının ayrıntıları, ziyaret süresince takip edilecek diplomasi gündeminin temel unsurları arasında yer alacak.
Erdoğan’a bakanlar da eşlik ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ABD ziyaretinde Emine Erdoğan’ın yanı sıra Adalet Bakanı Akın Gürlek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek eşlik ediyor.
Heyette ayrıca MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ve basın mensupları bulunuyor.
Çok Okunanlar