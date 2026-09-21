Alihan Kuriş soruşturmasında CHP detayı! Seçimde oy vermeyeni örgütten dışlamışlar
Alihan Kuriş soruşturmasında CHP detayı! Seçimde oy vermeyeni örgütten dışlamışlar
Ankara'da Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada 29 şüpheli gözaltına alınırken 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildi. Soruşturma dosyasına giren 3 tanığın ifadelerinde ise seçim dönemlerinde örgüt mensuplarından CHP'ye oy vermelerinin istendiği, bu talebe uymayanların çeşitli sosyal çevre ve imkanlardan dışlandığı iddia edildi.
Haber Giriş Tarihi: 21.09.2026 08:04
Haber Güncellenme Tarihi: 21.09.2026 08:05
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü'ne yönelik soruşturmada örgütünün kayıt dışı finansal hareketlerini organize ettiği ve suç gelirlerini akladığı belirlenen şüpheliler için düğmeye basıldı.
29 şüpheli gözaltına alınırken 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildi. Şüphelilerin yurtta gerçekleştirilen seçim süreçlerini etkilemeye yönelik iddiaları da dosyaya girdi. 3 tanığın ifadesine göre, seçim dönemlerinde örgüt mensuplarından CHP'ye oy vermeleri istendiği, buna uymayanların ise örgütün öğrenci yurtlarına, düğün salonlarına, camilere, sosyal tesislere ve hatim gruplarına alınmadığı iddia edildi.
İlk tanık, "Büyüğümüzün emri" dilerek, CHP'ye oy verilmesinin istendiğini anlattı. İkinci tanık da 2014 ve 2023 seçimlerinde CHP'ye oy verilmesi telkinlerinde bulunulduğunu aktardı, siyasi tercihinden dolayı dışlandığını söyledi. Üçüncü tanık da yapı içerisindeki bazı üst düzey kişilerin CHP'yi desteklediğini ve AK Parti'yi destekleyen bazı mensupların dışlanmaya başladığını belirtti.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Alihan Kuriş soruşturmasında CHP detayı! Seçimde oy vermeyeni örgütten dışlamışlar
Ankara'da Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada 29 şüpheli gözaltına alınırken 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildi. Soruşturma dosyasına giren 3 tanığın ifadelerinde ise seçim dönemlerinde örgüt mensuplarından CHP'ye oy vermelerinin istendiği, bu talebe uymayanların çeşitli sosyal çevre ve imkanlardan dışlandığı iddia edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü'ne yönelik soruşturmada örgütünün kayıt dışı finansal hareketlerini organize ettiği ve suç gelirlerini akladığı belirlenen şüpheliler için düğmeye basıldı.
29 şüpheli gözaltına alınırken 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildi. Şüphelilerin yurtta gerçekleştirilen seçim süreçlerini etkilemeye yönelik iddiaları da dosyaya girdi. 3 tanığın ifadesine göre, seçim dönemlerinde örgüt mensuplarından CHP'ye oy vermeleri istendiği, buna uymayanların ise örgütün öğrenci yurtlarına, düğün salonlarına, camilere, sosyal tesislere ve hatim gruplarına alınmadığı iddia edildi.
İlk tanık, "Büyüğümüzün emri" dilerek, CHP'ye oy verilmesinin istendiğini anlattı. İkinci tanık da 2014 ve 2023 seçimlerinde CHP'ye oy verilmesi telkinlerinde bulunulduğunu aktardı, siyasi tercihinden dolayı dışlandığını söyledi. Üçüncü tanık da yapı içerisindeki bazı üst düzey kişilerin CHP'yi desteklediğini ve AK Parti'yi destekleyen bazı mensupların dışlanmaya başladığını belirtti.
Çok Okunanlar