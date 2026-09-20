Rojin Kabaiş’in telefonundaki veriler için yeni adım
Rojin Kabaiş’in telefonundaki veriler için yeni adım
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, telefonundaki verilere erişilmesi amacıyla yeni bir çalışma yapılması gündeme geldi. Ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut, siber bilişim uzmanlarının cihazın içindeki veriler silinmeden telefonun açılabileceğini bildirdiğini açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 20.09.2026 15:44
Haber Güncellenme Tarihi: 20.09.2026 15:46
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Karabulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rojin Kabaiş’e ait telefonun şifresinin bugüne kadar çözülemediğini belirtti. Avukat Karabulut’un aktardığına göre, kendilerine ulaşan siber bilişim uzmanları telefonun mevcut veriler korunarak açılabileceğini bildirdi.
Savcılıkla gerçekleştirilen görüşmenin ardından yöntemin doğrudan Kabaiş’in telefonunda uygulanmaması kararlaştırıldı. İlk aşamada aynı marka ve model başka bir telefon üzerinde test gerçekleştirilecek.
Başarılı olursa Rojin Kabaiş’in telefonuna uygulanacak
Test sırasında yöntemin telefondaki verileri silmeden çalışıp çalışmadığı kontrol edilecek. Başarılı sonuç alınması halinde aynı işlemin Rojin Kabaiş’e ait telefona uygulanması planlanıyor.
Karabulut, söz konusu çalışmanın önümüzdeki hafta gerçekleştirilmesini beklediklerini bildirdi. İşlemin kesin sonucu ise yapılacak teknik testin ardından ortaya çıkacak.
Avukat Karabulut dijital delillere dikkat çekti
Karabulut, telefonun açılmasının soruşturma açısından önemine ilişkin açıklamasında, cihazdaki verilerin olayın henüz açıklığa kavuşmayan noktalarının incelenmesine katkı sağlayabilecek dijital deliller içerebileceğini ifade etti.
Telefon üzerinde uygulanması planlanan yöntemin öncelikle başka bir cihazda denenmesiyle verilerin korunması amaçlanıyor. Test başarılı olursa soruşturma kapsamında Rojin Kabaiş’in telefonundaki erişilebilir dijital verilerin incelenmesi için yeni bir aşamaya geçilecek.
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Rojin Kabaiş’in telefonundaki veriler için yeni adım
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, telefonundaki verilere erişilmesi amacıyla yeni bir çalışma yapılması gündeme geldi. Ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut, siber bilişim uzmanlarının cihazın içindeki veriler silinmeden telefonun açılabileceğini bildirdiğini açıkladı.
Karabulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rojin Kabaiş’e ait telefonun şifresinin bugüne kadar çözülemediğini belirtti. Avukat Karabulut’un aktardığına göre, kendilerine ulaşan siber bilişim uzmanları telefonun mevcut veriler korunarak açılabileceğini bildirdi.
Savcılıkla gerçekleştirilen görüşmenin ardından yöntemin doğrudan Kabaiş’in telefonunda uygulanmaması kararlaştırıldı. İlk aşamada aynı marka ve model başka bir telefon üzerinde test gerçekleştirilecek.
Başarılı olursa Rojin Kabaiş’in telefonuna uygulanacak
Test sırasında yöntemin telefondaki verileri silmeden çalışıp çalışmadığı kontrol edilecek. Başarılı sonuç alınması halinde aynı işlemin Rojin Kabaiş’e ait telefona uygulanması planlanıyor.
Karabulut, söz konusu çalışmanın önümüzdeki hafta gerçekleştirilmesini beklediklerini bildirdi. İşlemin kesin sonucu ise yapılacak teknik testin ardından ortaya çıkacak.
Avukat Karabulut dijital delillere dikkat çekti
Karabulut, telefonun açılmasının soruşturma açısından önemine ilişkin açıklamasında, cihazdaki verilerin olayın henüz açıklığa kavuşmayan noktalarının incelenmesine katkı sağlayabilecek dijital deliller içerebileceğini ifade etti.
Telefon üzerinde uygulanması planlanan yöntemin öncelikle başka bir cihazda denenmesiyle verilerin korunması amaçlanıyor. Test başarılı olursa soruşturma kapsamında Rojin Kabaiş’in telefonundaki erişilebilir dijital verilerin incelenmesi için yeni bir aşamaya geçilecek.
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