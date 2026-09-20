Yayıncı kuruluşa Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan çağrı

Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasında kırmızı kart gören Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un hakem kararlarına ilişkin sözlerinin yayıncı kuruluş aracılığıyla aktarılması, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın tepkisine neden oldu. İki kulüp de beIN SPORTS'un yayıncılık yaklaşımına ilişkin açıklama yaparken, Fenerbahçe eşit yayıncılık standardı talep etti, Beşiktaş ise daha önce başlattığı hukuki sürece dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 20.09.2026 14:58
Haber Güncellenme Tarihi: 20.09.2026 14:59
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Fenerbahçe, Okan Buruk'un hakem kararlarına ilişkin değerlendirmelerinin yayıncı kuruluşun muhabiri tarafından kamuoyuna aktarılmasının ardından açıklama yayımladı. Sarı-lacivertli kulüp, kendi maçlarında yaşanan tartışmalı kırmızı kartların, penaltı beklenen pozisyonların ve VAR kararlarının aynı hassasiyetle gündeme getirilmediğini savundu.
Kulüp, talebinin ayrıcalık olmadığını belirterek tüm takımlara aynı şekilde uygulanacak bir yayıncılık standardı istedi. Fenerbahçe, beIN SPORTS yönetiminden konuya ilişkin açıklama ve gerekli düzeltmeleri beklediğini bildirdi.
Fenerbahçe açıklamasında, beklentisinin karşılanmaması durumunda yayıncı kuruluşla ilişkilerini askıya alma seçeneğinin değerlendirileceğini de duyurdu.
Beşiktaş yayıncı kuruluşa yönelik eleştirilerini açıkladı
Konuya ilişkin Beşiktaş'tan da açıklama geldi. Siyah-beyazlı kulüp, kırmızı kartla oyundan ihraç edilen bir teknik direktörün açıklamalarının karşılaşma devam ederken canlı yayında aktarılmasını eleştirdi.
Beşiktaş, söz konusu yayının beIN SPORTS'un tarafsızlık ilkesine aykırı olduğunu savundu. Kulüp ayrıca pozisyonların ekrana ve VAR odasına yansıtılması konusunda yayıncı kuruluşa yönelik daha önce dile getirdiği eleştirilerini yineledi.
Beşiktaş suç duyurusunu hatırlattı
Beşiktaş açıklamasında, yayıncı kuruluş hakkında geçen hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na resmî suç duyurusunda bulunduğunu da bildirdi. Siyah-beyazlı kulüp, söz konusu başvuruyla hukuki süreç başlattığını belirtti.
Kulüp, son gelişmelerin ardından diğer kulüplerin de yayıncı kuruluşa yönelik benzer şikâyetler dile getirdiğini ifade etti. Beşiktaş, spor kamuoyu ve kulüplere başlattığı hukuki süreci takip etme çağrısında bulundu.
Fenerbahçe'nin beIN SPORTS yönetiminden beklediği açıklama ve olası düzeltmeler ile Beşiktaş'ın duyurduğu hukuki sürecin bundan sonraki aşamaları, yayıncı kuruluş ile kulüpler arasındaki gelişmelerin odağında yer alacak.
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Yayıncı kuruluşa Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan çağrı
Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasında kırmızı kart gören Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un hakem kararlarına ilişkin sözlerinin yayıncı kuruluş aracılığıyla aktarılması, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın tepkisine neden oldu. İki kulüp de beIN SPORTS'un yayıncılık yaklaşımına ilişkin açıklama yaparken, Fenerbahçe eşit yayıncılık standardı talep etti, Beşiktaş ise daha önce başlattığı hukuki sürece dikkat çekti.
Fenerbahçe, Okan Buruk'un hakem kararlarına ilişkin değerlendirmelerinin yayıncı kuruluşun muhabiri tarafından kamuoyuna aktarılmasının ardından açıklama yayımladı. Sarı-lacivertli kulüp, kendi maçlarında yaşanan tartışmalı kırmızı kartların, penaltı beklenen pozisyonların ve VAR kararlarının aynı hassasiyetle gündeme getirilmediğini savundu.
Kulüp, talebinin ayrıcalık olmadığını belirterek tüm takımlara aynı şekilde uygulanacak bir yayıncılık standardı istedi. Fenerbahçe, beIN SPORTS yönetiminden konuya ilişkin açıklama ve gerekli düzeltmeleri beklediğini bildirdi.
Fenerbahçe açıklamasında, beklentisinin karşılanmaması durumunda yayıncı kuruluşla ilişkilerini askıya alma seçeneğinin değerlendirileceğini de duyurdu.
Beşiktaş yayıncı kuruluşa yönelik eleştirilerini açıkladı
Konuya ilişkin Beşiktaş'tan da açıklama geldi. Siyah-beyazlı kulüp, kırmızı kartla oyundan ihraç edilen bir teknik direktörün açıklamalarının karşılaşma devam ederken canlı yayında aktarılmasını eleştirdi.
Beşiktaş, söz konusu yayının beIN SPORTS'un tarafsızlık ilkesine aykırı olduğunu savundu. Kulüp ayrıca pozisyonların ekrana ve VAR odasına yansıtılması konusunda yayıncı kuruluşa yönelik daha önce dile getirdiği eleştirilerini yineledi.
Beşiktaş suç duyurusunu hatırlattı
Beşiktaş açıklamasında, yayıncı kuruluş hakkında geçen hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na resmî suç duyurusunda bulunduğunu da bildirdi. Siyah-beyazlı kulüp, söz konusu başvuruyla hukuki süreç başlattığını belirtti.
Kulüp, son gelişmelerin ardından diğer kulüplerin de yayıncı kuruluşa yönelik benzer şikâyetler dile getirdiğini ifade etti. Beşiktaş, spor kamuoyu ve kulüplere başlattığı hukuki süreci takip etme çağrısında bulundu.
Fenerbahçe'nin beIN SPORTS yönetiminden beklediği açıklama ve olası düzeltmeler ile Beşiktaş'ın duyurduğu hukuki sürecin bundan sonraki aşamaları, yayıncı kuruluş ile kulüpler arasındaki gelişmelerin odağında yer alacak.
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