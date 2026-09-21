Kurtlar Vadisi soruşturmasında yeni ifade gelişmesi
Kurtlar Vadisi soruşturmasında yeni ifade gelişmesi
Kurtlar Vadisi Pusu dizisine yönelik FETÖ iddiaları ile Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen inceleme kapsamında oyuncular Sedat Savtak ve Emin Olcay'ın "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadeye çağrıldığı bildirildi. Savtak'ın canlandırdığı Kazım Kaşifoğlu karakteri ile Kozinoğlu arasındaki iddia edilen benzerliklerin yanı sıra dizinin yapım sürecine ilişkin bilgilerin de incelemede gündeme gelmesi bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 21.09.2026 18:04
Haber Güncellenme Tarihi: 21.09.2026 18:08
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kurtlar Vadisi Pusu'da Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran Sedat Savtak'ın, diziye ilişkin iddialar ve Kaşif Kozinoğlu olayı kapsamında bilgi sahibi sıfatıyla ifade vereceği belirtildi.
İncelemenin gündeme gelmesinde, dizideki Kaşifoğlu karakterinin ölümü ile Kozinoğlu'nun ölümü arasında benzerlik bulunduğuna yönelik iddialar etkili olmuştu. Dizinin senaristleri de daha önce bilgi sahibi sıfatıyla ifade vermişti.
Savtak, daha önce verdiği bir röportajda Kaşif Kozinoğlu'nu tanıdığı ve canlandırdığı karakterin gerçek hayattaki karşılığını bildiği yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Oyuncu daha sonraki açıklamasında ise karakterin gerçek hayatta kimi temsil ettiğini bilmediğini belirtmişti.
Savtak ayrıca Kozinoğlu hakkında kendisine özel bir bilgi aktarılmadığını, karakter ile Kozinoğlu arasında kurulan benzerliğin tesadüf olabileceğini ifade etmişti. Soruşturma kapsamında bu açıklamaların da gündeme gelmesi bekleniyor.
Emin Olcay da ifadeye çağrıldı
Dizide Ömer Baba karakterini canlandıran Emin Olcay'ın da bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldığı bildirildi. Olcay'ın dizi ve yapım sürecine ilişkin bildiklerinin sorulması bekleniyor.
Olcay, Sabah gazetesine verdiği röportajda diziye yönelik incelemeye ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş, yönetmen Osman Sınav ve Şaşmaz kardeşler hakkında çeşitli iddialar dile getirmişti. Olcay'ın söz konusu açıklamaları kişisel beyan niteliği taşırken, bu ifadelerin doğruluğuna ilişkin yargı makamlarınca verilmiş bir hüküm bulunup bulunmadığı aktarılan bilgilerde yer almıyor.
Kaşif Kozinoğlu dosyası incelemenin odağında
Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü ile Kurtlar Vadisi Pusu'daki Kazım Kaşifoğlu karakterinin hikâyesi arasında bağlantı bulunduğu yönündeki iddialar incelemenin başlıkları arasında bulunuyor.
Savtak ve Olcay'ın vereceği ifadelerin ardından soruşturmanın hangi aşamaya ilerleyeceği ve başka isimlerin bilgisine başvurulup başvurulmayacağı takip edilecek.
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Kurtlar Vadisi soruşturmasında yeni ifade gelişmesi
Kurtlar Vadisi Pusu dizisine yönelik FETÖ iddiaları ile Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen inceleme kapsamında oyuncular Sedat Savtak ve Emin Olcay'ın "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadeye çağrıldığı bildirildi. Savtak'ın canlandırdığı Kazım Kaşifoğlu karakteri ile Kozinoğlu arasındaki iddia edilen benzerliklerin yanı sıra dizinin yapım sürecine ilişkin bilgilerin de incelemede gündeme gelmesi bekleniyor.
Kurtlar Vadisi Pusu'da Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran Sedat Savtak'ın, diziye ilişkin iddialar ve Kaşif Kozinoğlu olayı kapsamında bilgi sahibi sıfatıyla ifade vereceği belirtildi.
İncelemenin gündeme gelmesinde, dizideki Kaşifoğlu karakterinin ölümü ile Kozinoğlu'nun ölümü arasında benzerlik bulunduğuna yönelik iddialar etkili olmuştu. Dizinin senaristleri de daha önce bilgi sahibi sıfatıyla ifade vermişti.
Savtak, daha önce verdiği bir röportajda Kaşif Kozinoğlu'nu tanıdığı ve canlandırdığı karakterin gerçek hayattaki karşılığını bildiği yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Oyuncu daha sonraki açıklamasında ise karakterin gerçek hayatta kimi temsil ettiğini bilmediğini belirtmişti.
Savtak ayrıca Kozinoğlu hakkında kendisine özel bir bilgi aktarılmadığını, karakter ile Kozinoğlu arasında kurulan benzerliğin tesadüf olabileceğini ifade etmişti. Soruşturma kapsamında bu açıklamaların da gündeme gelmesi bekleniyor.
Emin Olcay da ifadeye çağrıldı
Dizide Ömer Baba karakterini canlandıran Emin Olcay'ın da bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldığı bildirildi. Olcay'ın dizi ve yapım sürecine ilişkin bildiklerinin sorulması bekleniyor.
Olcay, Sabah gazetesine verdiği röportajda diziye yönelik incelemeye ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş, yönetmen Osman Sınav ve Şaşmaz kardeşler hakkında çeşitli iddialar dile getirmişti. Olcay'ın söz konusu açıklamaları kişisel beyan niteliği taşırken, bu ifadelerin doğruluğuna ilişkin yargı makamlarınca verilmiş bir hüküm bulunup bulunmadığı aktarılan bilgilerde yer almıyor.
Kaşif Kozinoğlu dosyası incelemenin odağında
Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü ile Kurtlar Vadisi Pusu'daki Kazım Kaşifoğlu karakterinin hikâyesi arasında bağlantı bulunduğu yönündeki iddialar incelemenin başlıkları arasında bulunuyor.
Savtak ve Olcay'ın vereceği ifadelerin ardından soruşturmanın hangi aşamaya ilerleyeceği ve başka isimlerin bilgisine başvurulup başvurulmayacağı takip edilecek.
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