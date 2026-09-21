Astor Travel Marka Satış Sürecini Başlatıyor

Astor Travel, turizm ve ulaşım sektöründe değerlendirilmek üzere marka haklarının devri için satış sürecini başlatıyor.
Haber Giriş Tarihi: 21.09.2026 15:55
Haber Güncellenme Tarihi: 21.09.2026 15:56
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Astor Travel, Marka Haklarını Yeni Yatırımcıya Devretmek İçin Satış Sürecini Başlatıyor
Astor Travel, turizm ve ulaşım sektöründe değerlendirilmek üzere marka haklarının devri için satış sürecini başlatıyor.
Turizm taşımacılığı ve seyahat alanında faaliyet gösteren Astor Travel, markanın yeni bir yatırımcıyla buluşturulması amacıyla devir sürecini yürütüyor.
Astor Travel’dan yatırımcılara çağrı
Astor Travel’ın satış süreci; turizm ve ulaşım sektöründe büyümek isteyen şirketler ile bu alanda yeni yatırım fırsatları değerlendiren yatırımcılara yönelik olarak gerçekleştirilecek.
Astor Travel, markanın mevcut altyapısının ve ticari potansiyelinin yeni yatırımcının vizyonuyla geliştirilerek farklı pazarlara taşınmasını hedefliyor.
Turizm ve ulaşım alanında geniş kullanım imkânı
Astor Travel’ın 39. sınıf kapsamındaki tescilli hizmetleri arasında kara, deniz ve hava taşımacılığı, taşıt kiralama, tur düzenleme, seyahat için yer ayarlama ve bilet sağlama hizmetlerinin yanı sıra kurye, otopark, garaj, depolama ve çeşitli taşıma hizmetleri yer alıyor.
Bu yapı, yeni yatırımcının farklı ticari modeller doğrultusunda değerlendirebileceği geniş bir altyapı sunuyor.
Yeni yatırımcı için hazır marka altyapısı
Turizm sektöründeki dönüşüm ve ulaşım hizmetlerindeki çeşitlenme, mevcut markaların farklı iş modelleriyle yeniden konumlandırılması açısından yeni fırsatlar oluşturuyor.
Astor Travel’ın devriyle birlikte yeni sahibinin; transfer hizmetlerinden seyahat organizasyonlarına, araç kiralamadan kurumsal ulaşım çözümlerine kadar farklı alanlarda kendi iş modelini oluşturabilmesi öngörülüyor.
Satış süreci görüşmelerle ilerleyecek
Astor Travel’ın marka haklarının devrine ilişkin görüşmelerin, yatırımcıların talepleri ve değerlendirmeleri doğrultusunda şekillenmesi bekleniyor.
Astor Travel’ın satış süreciyle, markanın mevcut birikiminin yeni bir yatırım vizyonuyla buluşturulması amaçlanıyor.
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Astor Travel Marka Satış Sürecini Başlatıyor
Astor Travel, turizm ve ulaşım sektöründe değerlendirilmek üzere marka haklarının devri için satış sürecini başlatıyor.
Astor Travel, Marka Haklarını Yeni Yatırımcıya Devretmek İçin Satış Sürecini Başlatıyor
Astor Travel, turizm ve ulaşım sektöründe değerlendirilmek üzere marka haklarının devri için satış sürecini başlatıyor.
Turizm taşımacılığı ve seyahat alanında faaliyet gösteren Astor Travel, markanın yeni bir yatırımcıyla buluşturulması amacıyla devir sürecini yürütüyor.
Astor Travel’dan yatırımcılara çağrı
Astor Travel’ın satış süreci; turizm ve ulaşım sektöründe büyümek isteyen şirketler ile bu alanda yeni yatırım fırsatları değerlendiren yatırımcılara yönelik olarak gerçekleştirilecek.
Astor Travel, markanın mevcut altyapısının ve ticari potansiyelinin yeni yatırımcının vizyonuyla geliştirilerek farklı pazarlara taşınmasını hedefliyor.
Turizm ve ulaşım alanında geniş kullanım imkânı
Astor Travel’ın 39. sınıf kapsamındaki tescilli hizmetleri arasında kara, deniz ve hava taşımacılığı, taşıt kiralama, tur düzenleme, seyahat için yer ayarlama ve bilet sağlama hizmetlerinin yanı sıra kurye, otopark, garaj, depolama ve çeşitli taşıma hizmetleri yer alıyor.
Bu yapı, yeni yatırımcının farklı ticari modeller doğrultusunda değerlendirebileceği geniş bir altyapı sunuyor.
Yeni yatırımcı için hazır marka altyapısı
Turizm sektöründeki dönüşüm ve ulaşım hizmetlerindeki çeşitlenme, mevcut markaların farklı iş modelleriyle yeniden konumlandırılması açısından yeni fırsatlar oluşturuyor.
Astor Travel’ın devriyle birlikte yeni sahibinin; transfer hizmetlerinden seyahat organizasyonlarına, araç kiralamadan kurumsal ulaşım çözümlerine kadar farklı alanlarda kendi iş modelini oluşturabilmesi öngörülüyor.
Satış süreci görüşmelerle ilerleyecek
Astor Travel’ın marka haklarının devrine ilişkin görüşmelerin, yatırımcıların talepleri ve değerlendirmeleri doğrultusunda şekillenmesi bekleniyor.
Astor Travel’ın satış süreciyle, markanın mevcut birikiminin yeni bir yatırım vizyonuyla buluşturulması amaçlanıyor.
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