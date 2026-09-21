İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları: Hürmüz Boğazı'nda petrol tankeri vuruldu
İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları: Hürmüz Boğazı'nda petrol tankeri vuruldu
İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerinin vurulduğunu ve mürettebattan 2 kişinin yaralandığını bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 21.09.2026 13:23
Haber Güncellenme Tarihi: 21.09.2026 13:23
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları: Hürmüz Boğazı'nda petrol tankeri vurulduİngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerinin vurulduğunu ve mürettebattan 2 kişinin yaralandığını bildirdi.
UKMTO'nun askeri kaynaklara dayandırdığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan bir petrol tankerine kaynağı belirlenemeyen bir mühimmatın isabet ettiği belirtildi.
Açıklamada, vurulan tankerde mürettebattan 2 kişinin hafif şekilde yaralandığı ve geminin kendi makine gücüyle bir sonraki varış limanına seyrini sürdürdüğü aktarıldı.
Herhangi bir çevre kirliliğinin bildirilmediğine işaret edilen açıklamada, bölgedeki gemilere ihtiyatla intikal etmeleri ve her türlü şüpheli durumu UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edildi.
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İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları: Hürmüz Boğazı'nda petrol tankeri vuruldu
İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerinin vurulduğunu ve mürettebattan 2 kişinin yaralandığını bildirdi.
İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları: Hürmüz Boğazı'nda petrol tankeri vurulduİngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerinin vurulduğunu ve mürettebattan 2 kişinin yaralandığını bildirdi.
UKMTO'nun askeri kaynaklara dayandırdığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan bir petrol tankerine kaynağı belirlenemeyen bir mühimmatın isabet ettiği belirtildi.
Açıklamada, vurulan tankerde mürettebattan 2 kişinin hafif şekilde yaralandığı ve geminin kendi makine gücüyle bir sonraki varış limanına seyrini sürdürdüğü aktarıldı.
Herhangi bir çevre kirliliğinin bildirilmediğine işaret edilen açıklamada, bölgedeki gemilere ihtiyatla intikal etmeleri ve her türlü şüpheli durumu UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edildi.
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