Forex soruşturmasında gerginlik! Basın mensubuna saldırdılar
Forex soruşturmasında gerginlik! Basın mensubuna saldırdılar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen, Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından İsrail bağlantılı olduğu değerlendirilen uluslararası forex dolandırıcılığı şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi. Öte yandan bir dolandırıcılık şüphelisinin yakını, sağlık kontrolü sevkini görüntüleyen basın mensubuna saldırdı.
Haber Giriş Tarihi: 21.09.2026 08:35
Haber Güncellenme Tarihi: 21.09.2026 08:35
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 4 farklı soruşturma kapsamında, "bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu'na muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturmalar kapsamında MASAK raporları, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan mali analiz raporları ile şüpheli ve şirketlerin tespitine yönelik çalışmalar incelenirken, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından da inceleme yapıldı. İsrail vatandaşı şüpheliler tarafından yönetildiği belirlenen dolandırıcılık organizasyonuna yönelik 18 Eylül Cuma günü İstanbul ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 29 farklı şirkete ait 44 çağrı merkezi ile şirketlerin çalışanı ve yöneticisi olduğu tespit edilen 239 şüpheliye ait 286 ikamet adresinden oluşan toplam 328 adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 191 şüpheli gözaltına alınırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmaz malvarlıklarına, şüpheliler ile şirketlerin banka hesaplarına, ödeme kuruluşları ve kripto para borsaları nezdindeki varlıklara el konuldu.
ŞÜPHELİLER SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Şüpheliler burada sağlık kontrolünden geçirildi. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
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Forex soruşturmasında gerginlik! Basın mensubuna saldırdılar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen, Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından İsrail bağlantılı olduğu değerlendirilen uluslararası forex dolandırıcılığı şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi. Öte yandan bir dolandırıcılık şüphelisinin yakını, sağlık kontrolü sevkini görüntüleyen basın mensubuna saldırdı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 4 farklı soruşturma kapsamında, "bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu'na muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturmalar kapsamında MASAK raporları, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan mali analiz raporları ile şüpheli ve şirketlerin tespitine yönelik çalışmalar incelenirken, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından da inceleme yapıldı. İsrail vatandaşı şüpheliler tarafından yönetildiği belirlenen dolandırıcılık organizasyonuna yönelik 18 Eylül Cuma günü İstanbul ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 29 farklı şirkete ait 44 çağrı merkezi ile şirketlerin çalışanı ve yöneticisi olduğu tespit edilen 239 şüpheliye ait 286 ikamet adresinden oluşan toplam 328 adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 191 şüpheli gözaltına alınırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmaz malvarlıklarına, şüpheliler ile şirketlerin banka hesaplarına, ödeme kuruluşları ve kripto para borsaları nezdindeki varlıklara el konuldu.
ŞÜPHELİLER SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Şüpheliler burada sağlık kontrolünden geçirildi. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
DOLANDIRICILIK ŞÜPHELİSİNİN YAKINI BASIN MENSUBUNA SALDIRDI
Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin görüntülerini alan basın mensubuna, şüphelilerden birinin yakını kamerasına vurarak saldırdı.
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