Yatırım yoluyla vatandaşlıkta iptaller genişledi

çişleri Bakanlığı, yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı süreçlerinde yürütülen incelemeler kapsamında 1413 yatırımcıya ilişkin vatandaşlık işlemi yapıldığını açıkladı. Yatırımcıların aile fertleriyle birlikte toplam 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kazanma kararı iptal edildi veya geri alındı. İncelemelerin kapsamı, usulsüz yatırım işlemleri ile millî güvenlik ve kamu düzenine ilişkin kontroller üzerinden şekillendi.
Haber Giriş Tarihi: 21.09.2026 19:09
Haber Güncellenme Tarihi: 21.09.2026 19:11
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakanlığın açıklamasına göre yabancıların yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı başvuruları, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülüyor. Yatırım uygunluk belgesinin alınmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü ve Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması gerçekleştiriliyor.
Olumlu değerlendirilen başvurular Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılıyor.
5 bin 391 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi
Sahte veya usulsüz ekspertiz raporları kullanılarak vatandaşlık sürecinin suistimal edilmesine yönelik incelemeler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldü.
İncelemeler sonucunda 1150 yatırımcının yatırım uygunluk belgesi iptal edildi. Söz konusu yatırımcıların aile fertleri de dahil edildiğinde toplam 5 bin 391 kişinin vatandaşlık kazanma kararının iptal edildiği bildirildi.
743 kişinin vatandaşlık kararı geri alındı
Türk vatandaşlığını kazandıktan sonra millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından sakıncalı olduğu tespit edilen 263 yatırımcı hakkında da işlem gerçekleştirildi.
Bu yatırımcılar ve aile fertleriyle birlikte toplam 743 kişinin vatandaşlık kazanma kararı geri alındı. Böylece iki işlem kapsamında 1413 yatırımcıya bağlı olarak toplam 6 bin 134 kişiye ilişkin iptal veya geri alma kararı uygulanmış oldu.
11 Şubat sonrasında 1393 kişinin kararı iptal edildi
İçişleri Bakanlığının verdiği bilgilere göre 11 Şubat 2026'dan itibaren yatırım uygunluk belgesi iptal edilen 458 yatırımcı ve aile fertleri dahil toplam 1393 kişinin vatandaşlık kazanma kararı iptal edildi.
Aynı dönemde 7 kişinin vatandaşlık kararı ise millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından sakınca tespit edilmesi nedeniyle geri alındı.
İstanbul soruşturmasında 1070 kişi tespit edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 21 Eylül 2026 tarihinde yürüttüğü soruşturma kapsamında muvazaalı gayrimenkul satışları üzerinden usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırıldığı belirlenen, aile bireyleri dahil 1070 kişi tespit edildi.
Bakanlığın paylaştığı verilere göre bu kişilerin 263'ünü yatırımcılar, 807'sini ise aile fertleri oluşturdu. Toplam 1070 kişinin 1015'inin karar tarihinde, 55 çocuğun ise karar tarihinden sonra Türk vatandaşlığını kazandığı belirlendi.
Devam eden vatandaşlık işlemleri de incelendi
Soruşturma kapsamında vatandaşlık edinme süreci devam eden 11 kişinin durumu da incelendi. Bakanlık, bu kişilerden 1'i hakkında geri alma, 3'ü hakkında ise ret işlemi gerçekleştirildiğini bildirdi.
Diğer 7 kişinin Türk vatandaşlığı başvurusunda bulunmadığı tespit edildi.
İçişleri Bakanlığı, soruşturmaya konu işlemlerin başvuru öncesindeki belgelere yönelik sahtecilik girişimleri olduğunu açıkladı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personelinin görev ve yetkileri kapsamında herhangi bir zafiyet veya ihmal bulunmadığı belirtilirken, suç teşkil eden usulsüzlüklerin adli makamlara intikal ettirildiği kaydedildi.
Süreçte yatırım uygunluk belgeleri, güvenlik soruşturmaları ve devam eden adli incelemeler kapsamında ortaya çıkabilecek yeni tespitler takip edilecek.
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Yatırım yoluyla vatandaşlıkta iptaller genişledi
çişleri Bakanlığı, yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı süreçlerinde yürütülen incelemeler kapsamında 1413 yatırımcıya ilişkin vatandaşlık işlemi yapıldığını açıkladı. Yatırımcıların aile fertleriyle birlikte toplam 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kazanma kararı iptal edildi veya geri alındı. İncelemelerin kapsamı, usulsüz yatırım işlemleri ile millî güvenlik ve kamu düzenine ilişkin kontroller üzerinden şekillendi.
Bakanlığın açıklamasına göre yabancıların yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı başvuruları, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülüyor. Yatırım uygunluk belgesinin alınmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü ve Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması gerçekleştiriliyor.
Olumlu değerlendirilen başvurular Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılıyor.
5 bin 391 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi
Sahte veya usulsüz ekspertiz raporları kullanılarak vatandaşlık sürecinin suistimal edilmesine yönelik incelemeler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldü.
İncelemeler sonucunda 1150 yatırımcının yatırım uygunluk belgesi iptal edildi. Söz konusu yatırımcıların aile fertleri de dahil edildiğinde toplam 5 bin 391 kişinin vatandaşlık kazanma kararının iptal edildiği bildirildi.
743 kişinin vatandaşlık kararı geri alındı
Türk vatandaşlığını kazandıktan sonra millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından sakıncalı olduğu tespit edilen 263 yatırımcı hakkında da işlem gerçekleştirildi.
Bu yatırımcılar ve aile fertleriyle birlikte toplam 743 kişinin vatandaşlık kazanma kararı geri alındı. Böylece iki işlem kapsamında 1413 yatırımcıya bağlı olarak toplam 6 bin 134 kişiye ilişkin iptal veya geri alma kararı uygulanmış oldu.
11 Şubat sonrasında 1393 kişinin kararı iptal edildi
İçişleri Bakanlığının verdiği bilgilere göre 11 Şubat 2026'dan itibaren yatırım uygunluk belgesi iptal edilen 458 yatırımcı ve aile fertleri dahil toplam 1393 kişinin vatandaşlık kazanma kararı iptal edildi.
Aynı dönemde 7 kişinin vatandaşlık kararı ise millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından sakınca tespit edilmesi nedeniyle geri alındı.
İstanbul soruşturmasında 1070 kişi tespit edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 21 Eylül 2026 tarihinde yürüttüğü soruşturma kapsamında muvazaalı gayrimenkul satışları üzerinden usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırıldığı belirlenen, aile bireyleri dahil 1070 kişi tespit edildi.
Bakanlığın paylaştığı verilere göre bu kişilerin 263'ünü yatırımcılar, 807'sini ise aile fertleri oluşturdu. Toplam 1070 kişinin 1015'inin karar tarihinde, 55 çocuğun ise karar tarihinden sonra Türk vatandaşlığını kazandığı belirlendi.
Devam eden vatandaşlık işlemleri de incelendi
Soruşturma kapsamında vatandaşlık edinme süreci devam eden 11 kişinin durumu da incelendi. Bakanlık, bu kişilerden 1'i hakkında geri alma, 3'ü hakkında ise ret işlemi gerçekleştirildiğini bildirdi.
Diğer 7 kişinin Türk vatandaşlığı başvurusunda bulunmadığı tespit edildi.
İçişleri Bakanlığı, soruşturmaya konu işlemlerin başvuru öncesindeki belgelere yönelik sahtecilik girişimleri olduğunu açıkladı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personelinin görev ve yetkileri kapsamında herhangi bir zafiyet veya ihmal bulunmadığı belirtilirken, suç teşkil eden usulsüzlüklerin adli makamlara intikal ettirildiği kaydedildi.
Süreçte yatırım uygunluk belgeleri, güvenlik soruşturmaları ve devam eden adli incelemeler kapsamında ortaya çıkabilecek yeni tespitler takip edilecek.
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