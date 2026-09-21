Miras kavgası büyüdü: Levent İnanır’dan yanıt geldi!

Sabatöı Kadir İnanır’ın vefatının ardından gündeme gelen vasiyet ve miras tartışması, aile içinden yapılan karşılıklı açıklamalarla genişledi. Levent İnanır’ın vasiyet ve aile bağlarına ilişkin sözlerinin ardından eski eşi Neslihan Acar çeşitli iddialar gündeme getirirken, İnanır da yazılı açıklamayla bu iddialara yanıt verdi.
Haber Giriş Tarihi: 21.09.2026 18:11
Haber Güncellenme Tarihi: 21.09.2026 18:15
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kadir İnanır’ın vasiyetnamesine ilişkin duruşmanın ertelenmesinin ardından yeğeni Levent İnanır, dayısının hayat arkadaşı Jülide Kural’a miras bırakmasına karşı olmadıklarını söyledi. İtirazlarının, ailenin tamamen miras dışında bırakıldığı iddiasına yönelik olduğunu belirtti.
Levent İnanır, Kadir İnanır’ın aile bağlarına önem verdiğini savunarak vasiyet üzerindeki değişikliklere ilişkin hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı. İnanır ayrıca dayısının son dönemindeki sağlık koşullarını gündeme getirerek vasiyet değişikliklerinin yapıldığı süreçle ilgili soru işaretleri bulunduğunu ileri sürdü.
Neslihan Acar tartışmaya dahil oldu
Levent İnanır’ın açıklamalarının ardından eski eşi Neslihan Acar da tartışmaya katıldı. Acar, Kadir İnanır’ın kendileri açısından asıl mirasının barış, adalet ve eşitlik gibi değerler olduğunu ifade etti.
Acar, mirastan alınabilecek maddi bir payı istemediklerini belirtirken Levent İnanır’ın açıklamalarının kızlarını da üzdüğünü öne sürdü. Kızının kendisine “Rezil oldum” dediğini aktardı.
Şiddet ve tehdit iddiası gündeme geldi
Neslihan Acar, tartışmanın devamında 14 yıl önce yaşandığını öne sürdüğü bir şiddet olayından söz etti. Acar ayrıca eski bir fotoğraf üzerinden tehdit mesajı aldığını iddia etti.
Açıklamasında düşüncelerinin kendi iradesini yansıttığını belirten Acar, görüşlerini ifade etmeyi sürdüreceğini söyledi. Söz konusu iddialar üzerine Levent İnanır da kamuoyuna yazılı bir açıklama yaptı.
Levent İnanır şiddet iddiasını reddetti
Levent İnanır, eski eşine yönelik şiddeti kendisinin uyguladığı iddiasını reddederek, “Söz konusu şiddeti ben uygulamadım” ifadesini kullandı.
Olayı gerçekleştirdiğini söylediği kişinin kimliğini açıklamayacağını belirten İnanır, Neslihan Acar’ın ileride yaşananlara ilişkin kendi iradesiyle açıklama yapmak istemesi durumunda bunun onun kararı olacağını kaydetti.
İnanır soyadıyla ilgili açıklama yaptı
Levent İnanır, “İnanır” soyadını kullanmasına ilişkin tartışmalara da yanıt verdi. Kadir İnanır’ın kendisini 11 yaşındayken yanına aldığını, büyüttüğünü ve eğitimine destek olduğunu anlattı.
23 yaşına kadar Kadir İnanır ile aynı evde yaşadığını belirten Levent İnanır, soyadını kullanmasının da dayısının isteği olduğunu söyledi. İnanır, söz konusu soyadı kullanmayı sürdüreceğini ifade etti.
Kadir İnanır’ın sağlık sürecine değindi
Levent İnanır, Kadir İnanır’ın sağlık durumuna ilişkin daha önce kullandığı ifadelerin yanlış anlaşıldığını da savundu. Dayısını “bilinçsiz” olarak nitelendirmediğini belirten İnanır, ağır hastalık ve tedavi sürecinin zaman zaman bilinci üzerinde etkili olduğunu anlatmak istediğini söyledi.
İnanır’ın açıklamasına göre Kadir İnanır’ın beynine üç kez pıhtı attı ve tedavi sürecinde ağır ilaçlar kullanıldı. Levent İnanır, yaşanan sağlık sorunlarının aile açısından zorlu bir dönem oluşturduğunu ifade etti.
Kadir İnanır’ın kendisini büyüten ve hayatında özel bir yere sahip kişi olduğunu belirten Levent İnanır, bundan sonraki aşamada hukuki sürecin devam edeceğini kaydetti. Vasiyetnameye ilişkin sürecin 17 Aralık’ta yapılması planlanan duruşmayla devam etmesi bekleniyor.
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Miras kavgası büyüdü: Levent İnanır’dan yanıt geldi!
Sabatöı Kadir İnanır’ın vefatının ardından gündeme gelen vasiyet ve miras tartışması, aile içinden yapılan karşılıklı açıklamalarla genişledi. Levent İnanır’ın vasiyet ve aile bağlarına ilişkin sözlerinin ardından eski eşi Neslihan Acar çeşitli iddialar gündeme getirirken, İnanır da yazılı açıklamayla bu iddialara yanıt verdi.
Kadir İnanır’ın vasiyetnamesine ilişkin duruşmanın ertelenmesinin ardından yeğeni Levent İnanır, dayısının hayat arkadaşı Jülide Kural’a miras bırakmasına karşı olmadıklarını söyledi. İtirazlarının, ailenin tamamen miras dışında bırakıldığı iddiasına yönelik olduğunu belirtti.
Levent İnanır, Kadir İnanır’ın aile bağlarına önem verdiğini savunarak vasiyet üzerindeki değişikliklere ilişkin hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı. İnanır ayrıca dayısının son dönemindeki sağlık koşullarını gündeme getirerek vasiyet değişikliklerinin yapıldığı süreçle ilgili soru işaretleri bulunduğunu ileri sürdü.
Neslihan Acar tartışmaya dahil oldu
Levent İnanır’ın açıklamalarının ardından eski eşi Neslihan Acar da tartışmaya katıldı. Acar, Kadir İnanır’ın kendileri açısından asıl mirasının barış, adalet ve eşitlik gibi değerler olduğunu ifade etti.
Acar, mirastan alınabilecek maddi bir payı istemediklerini belirtirken Levent İnanır’ın açıklamalarının kızlarını da üzdüğünü öne sürdü. Kızının kendisine “Rezil oldum” dediğini aktardı.
Şiddet ve tehdit iddiası gündeme geldi
Neslihan Acar, tartışmanın devamında 14 yıl önce yaşandığını öne sürdüğü bir şiddet olayından söz etti. Acar ayrıca eski bir fotoğraf üzerinden tehdit mesajı aldığını iddia etti.
Açıklamasında düşüncelerinin kendi iradesini yansıttığını belirten Acar, görüşlerini ifade etmeyi sürdüreceğini söyledi. Söz konusu iddialar üzerine Levent İnanır da kamuoyuna yazılı bir açıklama yaptı.
Levent İnanır şiddet iddiasını reddetti
Levent İnanır, eski eşine yönelik şiddeti kendisinin uyguladığı iddiasını reddederek, “Söz konusu şiddeti ben uygulamadım” ifadesini kullandı.
Olayı gerçekleştirdiğini söylediği kişinin kimliğini açıklamayacağını belirten İnanır, Neslihan Acar’ın ileride yaşananlara ilişkin kendi iradesiyle açıklama yapmak istemesi durumunda bunun onun kararı olacağını kaydetti.
İnanır soyadıyla ilgili açıklama yaptı
Levent İnanır, “İnanır” soyadını kullanmasına ilişkin tartışmalara da yanıt verdi. Kadir İnanır’ın kendisini 11 yaşındayken yanına aldığını, büyüttüğünü ve eğitimine destek olduğunu anlattı.
23 yaşına kadar Kadir İnanır ile aynı evde yaşadığını belirten Levent İnanır, soyadını kullanmasının da dayısının isteği olduğunu söyledi. İnanır, söz konusu soyadı kullanmayı sürdüreceğini ifade etti.
Kadir İnanır’ın sağlık sürecine değindi
Levent İnanır, Kadir İnanır’ın sağlık durumuna ilişkin daha önce kullandığı ifadelerin yanlış anlaşıldığını da savundu. Dayısını “bilinçsiz” olarak nitelendirmediğini belirten İnanır, ağır hastalık ve tedavi sürecinin zaman zaman bilinci üzerinde etkili olduğunu anlatmak istediğini söyledi.
İnanır’ın açıklamasına göre Kadir İnanır’ın beynine üç kez pıhtı attı ve tedavi sürecinde ağır ilaçlar kullanıldı. Levent İnanır, yaşanan sağlık sorunlarının aile açısından zorlu bir dönem oluşturduğunu ifade etti.
Kadir İnanır’ın kendisini büyüten ve hayatında özel bir yere sahip kişi olduğunu belirten Levent İnanır, bundan sonraki aşamada hukuki sürecin devam edeceğini kaydetti. Vasiyetnameye ilişkin sürecin 17 Aralık’ta yapılması planlanan duruşmayla devam etmesi bekleniyor.
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