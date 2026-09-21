İstanbul’da sağanak için kritik saatler açıklandı

İstanbul’da sağanak yağış için AKOM uyarı yayımladı. Kentte yağışın metrekareye 30-60 kilogram seviyesine ulaşabileceği saatler açıklandı.
Haber Giriş Tarihi: 21.09.2026 20:27
Haber Güncellenme Tarihi: 21.09.2026 20:28
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle uyarıda bulundu. Kent genelinde sıcaklıkların 6-8 derece düşmesi beklenirken, özellikle Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası’nda metrekareye 30-60 kilogram yağış öngörülüyor. Yağışların şiddetini artıracağı saatler ile olası ulaşım ve su baskını riskleri yakından takip edilecek.
Yağışlı hava Marmara’yı etkisi altına alacak
AKOM açıklamasına göre İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine girecek. Sabah saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden esen rüzgarın saatte 20-50 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.
Kentte 26-28 derece aralığında seyreden hava sıcaklıklarının ise 6-8 derece birden düşeceği öngörülüyor. Sıcaklıkların bahar değerlerine gerilemesiyle İstanbul genelinde aralıklarla sağanak geçişleri bekleniyor.
Kuvvetli sağanak akşam saatlerinde etkisini artıracak
Marmara Bölgesi’nde beklenen yağışların akşam saat 20.00’den itibaren kuvvetlenmesi öngörülüyor. AKOM, Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası genelinde metrekare başına 30-60 kilogram yağış görülebileceğini bildirdi.
Kuvvetli yağış geçişlerinin çarşamba günü saat 17.00’ye kadar İstanbul’da aralıklarla etkili olması bekleniyor.
Yıldırım ve fırtına riski bulunuyor
AKOM, poyrazın Karadeniz üzerinden taşıdığı nemli havanın bölgedeki nem oranını yükselteceğini belirtti. Atmosferin üst seviyelerindeki soğuk hava ile deniz ve kara yüzeyindeki sıcaklık farkı nedeniyle gök gürültülü kuvvetli sağanak, yıldırım, şimşek ve fırtına görülebileceği kaydedildi.
Vatandaşlardan ani su baskınları, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, yıldırım ve kuvvetli yağışın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
İstanbul’da sağanak için kritik saatler açıklandı
İstanbul’da sağanak yağış için AKOM uyarı yayımladı. Kentte yağışın metrekareye 30-60 kilogram seviyesine ulaşabileceği saatler açıklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle uyarıda bulundu. Kent genelinde sıcaklıkların 6-8 derece düşmesi beklenirken, özellikle Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası’nda metrekareye 30-60 kilogram yağış öngörülüyor. Yağışların şiddetini artıracağı saatler ile olası ulaşım ve su baskını riskleri yakından takip edilecek.
Yağışlı hava Marmara’yı etkisi altına alacak
AKOM açıklamasına göre İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine girecek. Sabah saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden esen rüzgarın saatte 20-50 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.
Kentte 26-28 derece aralığında seyreden hava sıcaklıklarının ise 6-8 derece birden düşeceği öngörülüyor. Sıcaklıkların bahar değerlerine gerilemesiyle İstanbul genelinde aralıklarla sağanak geçişleri bekleniyor.
Kuvvetli sağanak akşam saatlerinde etkisini artıracak
Marmara Bölgesi’nde beklenen yağışların akşam saat 20.00’den itibaren kuvvetlenmesi öngörülüyor. AKOM, Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası genelinde metrekare başına 30-60 kilogram yağış görülebileceğini bildirdi.
Kuvvetli yağış geçişlerinin çarşamba günü saat 17.00’ye kadar İstanbul’da aralıklarla etkili olması bekleniyor.
Yıldırım ve fırtına riski bulunuyor
AKOM, poyrazın Karadeniz üzerinden taşıdığı nemli havanın bölgedeki nem oranını yükselteceğini belirtti. Atmosferin üst seviyelerindeki soğuk hava ile deniz ve kara yüzeyindeki sıcaklık farkı nedeniyle gök gürültülü kuvvetli sağanak, yıldırım, şimşek ve fırtına görülebileceği kaydedildi.
Vatandaşlardan ani su baskınları, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, yıldırım ve kuvvetli yağışın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Çok Okunanlar