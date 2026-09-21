Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta Vietnam lideri To Lam ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta Vietnam lideri To Lam ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York’ta Vietnam Devlet Başkanı To Lam ile bir araya geldi. Türkevi’nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, Erdoğan’ın New York’taki diplomatik temasları kapsamında yapıldı.
Haber Giriş Tarihi: 21.09.2026 20:32
Haber Güncellenme Tarihi: 21.09.2026 20:33
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Görüşmenin ardından tarafların temaslarına ilişkin yapılacak açıklamalar ve iki ülke arasındaki ilişkiler konusunda paylaşılacak ayrıntılar takip edilecek.
Görüşme Türkevi’nde gerçekleştirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu için geldiği New York’ta temaslarına Türkevi’nde başladı. Bu kapsamda Vietnam Devlet Başkanı To Lam ile görüşme gerçekleştirildi.
Basına kapalı yapılan görüşmenin içeriğine ilişkin aktarılan ilk bilgilerde gündem maddelerinin ayrıntıları paylaşılmadı.
Bakanlar ve üst düzey isimler görüşmede yer aldı
Erdoğan ile To Lam arasındaki görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat da hazır bulundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de görüşmeye katıldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta Vietnam lideri To Lam ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York’ta Vietnam Devlet Başkanı To Lam ile bir araya geldi. Türkevi’nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, Erdoğan’ın New York’taki diplomatik temasları kapsamında yapıldı.
Görüşmenin ardından tarafların temaslarına ilişkin yapılacak açıklamalar ve iki ülke arasındaki ilişkiler konusunda paylaşılacak ayrıntılar takip edilecek.
Görüşme Türkevi’nde gerçekleştirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu için geldiği New York’ta temaslarına Türkevi’nde başladı. Bu kapsamda Vietnam Devlet Başkanı To Lam ile görüşme gerçekleştirildi.
Basına kapalı yapılan görüşmenin içeriğine ilişkin aktarılan ilk bilgilerde gündem maddelerinin ayrıntıları paylaşılmadı.
Bakanlar ve üst düzey isimler görüşmede yer aldı
Erdoğan ile To Lam arasındaki görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat da hazır bulundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de görüşmeye katıldı.
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