Okul güvenliğinde yeni dönem hangi tedbirleri getiriyor?
Okul güvenliğinde yeni dönem hangi tedbirleri getiriyor?
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Okul Güvenliği Protokolü İmza Töreni”nde 2026-2027 eğitim öğretim döneminde uygulanacak tedbirleri açıkladı. Okul çevrelerindeki denetimlerin artırılması, 31 bin okul bahçe görevlisinin görevlendirilmesi ve güvenli okul ikliminin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yeni dönemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.
Haber Giriş Tarihi: 21.09.2026 18:30
Haber Güncellenme Tarihi: 21.09.2026 18:35
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2026-2027 eğitim öğretim yılında 31 bin okul bahçe görevlisinin istihdam edildiğini açıkladı. Çiftçi'nin verdiği bilgiye göre görevliler okul giriş ve çıkışlarını kontrol edecek, bahçelerde güvenliğin sağlanmasına destek olacak ve ilgisiz kişilerin okul alanlarına girişini engellemeye yönelik görev yapacak.
Çiftçi, okullar ve çevreleri için risk analizlerinin gerçekleştirildiğini ve bu analizler doğrultusunda gerekli önlemlerin alındığını belirtti. Yeni eğitim döneminde okul çevrelerindeki denetimlerin de artırılacağını bildirdi.
Velilere çocuklarını takip etme çağrısı
Çiftçi, okul çevresindeki tedbirlerin yanında velilerin de çocuklarını yakından takip etmelerini istedi. Çocukların internet kullanımı ve arkadaşlık ilişkilerinin ebeveynler tarafından gözlemlenmesi gerektiğini ifade etti.
Çiftçi, “Velilerimize sesleniyorum. Onlar da çocuklarını takip etsinler. Çocuk okuldan eve geldiğinde, odasına çekildiğinde hangi internet sitesine giriyor, kimlerle arkadaşlık ediyor, bunlar mutlaka gözlemlesinler.” dedi.
Tekin güvenli okul iklimine dikkat çekti
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise okulların fiziki ve teknik imkanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tekin, Türkiye'deki okulların fiziki ve teknik imkanlar açısından OECD göstergelerinin üzerinde olduğunu ifade etti.
PISA yönetiminin Türkiye hakkında birçok alanda olumlu değerlendirmelerde bulunduğunu belirten Tekin, eğitim altyapısındaki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Tekin ayrıca okul ortamını olumsuz etkileyebilecek girişimlere karşı tedbirlerin sürdürüleceğini söyledi.
Tedbirler dört kategoride ele alındı
Tekin, Milli Eğitim Bakanlığının okul güvenliğini yalnızca fiziki güvenlik önlemleri kapsamında değerlendirmediğini bildirdi. Çalışmaların “güvenli okul ikliminin güçlendirilmesi” yaklaşımı altında toplandığını belirten Tekin, tedbirlerin dört kategoride ele alındığını açıkladı.
Tekin, “MEB olarak bu konuyu salt güvenlik tedbirleriyle ele alınacak bir konu olarak değerlendirmiyoruz. Bütün çalışmalarımızı güvenli okul ikliminin güçlendirilmesi başlığıyla sıraladık.” ifadelerini kullandı.
Müfredatta güvenli okul yaklaşımı
Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hazırlanırken bireyin, temel hakların ve özgürlüklerin merkeze alındığını söyledi. Öğrencilerin temel hak ve özgürlükler konusunda bilgi sahibi olmalarının okul ikliminin güçlendirilmesindeki unsurlardan biri olarak ele alındığını aktardı.
Tekin'in açıklamasına göre güvenli okul yaklaşımı müfredat çalışmalarına da yansıtıldı. Ders ve ünitelerde öğrencilerin içinde yaşadıkları toplumun huzurunu bozabilecek eylem ve düşüncelerden uzak kalmasına yönelik unsurların müfredatta dikkate alındığı belirtildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Okul güvenliğinde yeni dönem hangi tedbirleri getiriyor?
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Okul Güvenliği Protokolü İmza Töreni”nde 2026-2027 eğitim öğretim döneminde uygulanacak tedbirleri açıkladı. Okul çevrelerindeki denetimlerin artırılması, 31 bin okul bahçe görevlisinin görevlendirilmesi ve güvenli okul ikliminin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yeni dönemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2026-2027 eğitim öğretim yılında 31 bin okul bahçe görevlisinin istihdam edildiğini açıkladı. Çiftçi'nin verdiği bilgiye göre görevliler okul giriş ve çıkışlarını kontrol edecek, bahçelerde güvenliğin sağlanmasına destek olacak ve ilgisiz kişilerin okul alanlarına girişini engellemeye yönelik görev yapacak.
Çiftçi, okullar ve çevreleri için risk analizlerinin gerçekleştirildiğini ve bu analizler doğrultusunda gerekli önlemlerin alındığını belirtti. Yeni eğitim döneminde okul çevrelerindeki denetimlerin de artırılacağını bildirdi.
Velilere çocuklarını takip etme çağrısı
Çiftçi, okul çevresindeki tedbirlerin yanında velilerin de çocuklarını yakından takip etmelerini istedi. Çocukların internet kullanımı ve arkadaşlık ilişkilerinin ebeveynler tarafından gözlemlenmesi gerektiğini ifade etti.
Çiftçi, “Velilerimize sesleniyorum. Onlar da çocuklarını takip etsinler. Çocuk okuldan eve geldiğinde, odasına çekildiğinde hangi internet sitesine giriyor, kimlerle arkadaşlık ediyor, bunlar mutlaka gözlemlesinler.” dedi.
Tekin güvenli okul iklimine dikkat çekti
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise okulların fiziki ve teknik imkanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tekin, Türkiye'deki okulların fiziki ve teknik imkanlar açısından OECD göstergelerinin üzerinde olduğunu ifade etti.
PISA yönetiminin Türkiye hakkında birçok alanda olumlu değerlendirmelerde bulunduğunu belirten Tekin, eğitim altyapısındaki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Tekin ayrıca okul ortamını olumsuz etkileyebilecek girişimlere karşı tedbirlerin sürdürüleceğini söyledi.
Tedbirler dört kategoride ele alındı
Tekin, Milli Eğitim Bakanlığının okul güvenliğini yalnızca fiziki güvenlik önlemleri kapsamında değerlendirmediğini bildirdi. Çalışmaların “güvenli okul ikliminin güçlendirilmesi” yaklaşımı altında toplandığını belirten Tekin, tedbirlerin dört kategoride ele alındığını açıkladı.
Tekin, “MEB olarak bu konuyu salt güvenlik tedbirleriyle ele alınacak bir konu olarak değerlendirmiyoruz. Bütün çalışmalarımızı güvenli okul ikliminin güçlendirilmesi başlığıyla sıraladık.” ifadelerini kullandı.
Müfredatta güvenli okul yaklaşımı
Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hazırlanırken bireyin, temel hakların ve özgürlüklerin merkeze alındığını söyledi. Öğrencilerin temel hak ve özgürlükler konusunda bilgi sahibi olmalarının okul ikliminin güçlendirilmesindeki unsurlardan biri olarak ele alındığını aktardı.
Tekin'in açıklamasına göre güvenli okul yaklaşımı müfredat çalışmalarına da yansıtıldı. Ders ve ünitelerde öğrencilerin içinde yaşadıkları toplumun huzurunu bozabilecek eylem ve düşüncelerden uzak kalmasına yönelik unsurların müfredatta dikkate alındığı belirtildi.
Çok Okunanlar