Dursun Özbek’ten Okan Buruk için "devam" mesajı

Okan Buruk hakkında açıklama yapan Dursun Özbek, teknik direktöre güvenlerinin tam olduğunu belirterek Galatasaray’ın yoluna Buruk ile devam edeceğini bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 21.09.2026 19:17
Haber Güncellenme Tarihi: 21.09.2026 19:18
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor karşılaşmasının ardından Teknik Direktör Okan Buruk’un geleceğine ilişkin gündeme gelen iddialara yanıt verdi. Kulübün resmi internet sitesi üzerinden açıklama yapan Özbek, yönetimin Buruk’a güveninin sürdüğünü ve teknik direktörle yola devam edileceğini belirtti. Sarı-kırmızılılarda bundan sonraki süreçte Süper Lig ve Avrupa hedefleri doğrultusunda çalışmaların devam etmesi bekleniyor.
Okan Buruk’a güven mesajı
Dursun Özbek, son günlerde bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında kendisine ve yönetim kuruluna atfedilen iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Özbek, Okan Buruk ile düzenli olarak iletişim halinde olduklarını kaydetti.
Trabzonspor karşılaşmasının ardından Buruk’u telefonla aradığını belirten Özbek, teknik direktöre moralini bozmaması gerektiğini ve yönetimin kendisine olan güveninin tam olduğunu söylediğini aktardı. Özbek ayrıca pazar günü antrenmanın ardından tesislerde Buruk ile yüz yüze görüştüklerini, takımın durumunu ve önlerindeki süreci değerlendirdiklerini bildirdi.
Başkan Özbek, teknik direktöre yönelik tutumlarını, “Okan Buruk'a dün de inancımız ve güvenimiz tamdı; bugün de tamdır” ifadeleriyle açıkladı.
Galatasaray iddiaları reddetti
Özbek, Galatasaray’ın yaşadığı puan kayıplarının ardından kulüp ve takım hakkında kriz iddialarının gündeme getirildiğini belirtti. Yönetimin tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığını vurgulayan Özbek, ortaya atılan senaryolara ilişkin eleştirilerini de açıklamasında dile getirdi.
Galatasaray Başkanı, yönetim kurulu ile teknik heyet arasındaki ilişkinin devam ettiğini ve kulübün belirlediği hedeflere odaklandığını ifade etti.
Okan Buruk ile yola devam edilecek
Dursun Özbek, Okan Buruk yönetiminde dört yıldır sürdürdükleri çalışma düzeninin devam edeceğini bildirdi. Özbek, “Okan Buruk yönetiminde dört yıldır nasıl inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ettiysek, bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz” dedi.
Trabzonspor karşılaşmasında alınan sonucun taraftarları üzdüğünün farkında olduklarını belirten Özbek; yönetim, teknik heyet, futbolcular ve taraftarlarla hedeflerinden sapmadan çalışacaklarını kaydetti.
Özbek, Galatasaray’ın Süper Lig’de üst üste beşinci şampiyonluk hedeflediğini ve Avrupa’daki hedefleri doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğini açıkladı.
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Dursun Özbek’ten Okan Buruk için "devam" mesajı
Okan Buruk hakkında açıklama yapan Dursun Özbek, teknik direktöre güvenlerinin tam olduğunu belirterek Galatasaray’ın yoluna Buruk ile devam edeceğini bildirdi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor karşılaşmasının ardından Teknik Direktör Okan Buruk’un geleceğine ilişkin gündeme gelen iddialara yanıt verdi. Kulübün resmi internet sitesi üzerinden açıklama yapan Özbek, yönetimin Buruk’a güveninin sürdüğünü ve teknik direktörle yola devam edileceğini belirtti. Sarı-kırmızılılarda bundan sonraki süreçte Süper Lig ve Avrupa hedefleri doğrultusunda çalışmaların devam etmesi bekleniyor.
Okan Buruk’a güven mesajı
Dursun Özbek, son günlerde bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında kendisine ve yönetim kuruluna atfedilen iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Özbek, Okan Buruk ile düzenli olarak iletişim halinde olduklarını kaydetti.
Trabzonspor karşılaşmasının ardından Buruk’u telefonla aradığını belirten Özbek, teknik direktöre moralini bozmaması gerektiğini ve yönetimin kendisine olan güveninin tam olduğunu söylediğini aktardı. Özbek ayrıca pazar günü antrenmanın ardından tesislerde Buruk ile yüz yüze görüştüklerini, takımın durumunu ve önlerindeki süreci değerlendirdiklerini bildirdi.
Başkan Özbek, teknik direktöre yönelik tutumlarını, “Okan Buruk'a dün de inancımız ve güvenimiz tamdı; bugün de tamdır” ifadeleriyle açıkladı.
Galatasaray iddiaları reddetti
Özbek, Galatasaray’ın yaşadığı puan kayıplarının ardından kulüp ve takım hakkında kriz iddialarının gündeme getirildiğini belirtti. Yönetimin tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığını vurgulayan Özbek, ortaya atılan senaryolara ilişkin eleştirilerini de açıklamasında dile getirdi.
Galatasaray Başkanı, yönetim kurulu ile teknik heyet arasındaki ilişkinin devam ettiğini ve kulübün belirlediği hedeflere odaklandığını ifade etti.
Okan Buruk ile yola devam edilecek
Dursun Özbek, Okan Buruk yönetiminde dört yıldır sürdürdükleri çalışma düzeninin devam edeceğini bildirdi. Özbek, “Okan Buruk yönetiminde dört yıldır nasıl inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ettiysek, bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz” dedi.
Trabzonspor karşılaşmasında alınan sonucun taraftarları üzdüğünün farkında olduklarını belirten Özbek; yönetim, teknik heyet, futbolcular ve taraftarlarla hedeflerinden sapmadan çalışacaklarını kaydetti.
Özbek, Galatasaray’ın Süper Lig’de üst üste beşinci şampiyonluk hedeflediğini ve Avrupa’daki hedefleri doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğini açıkladı.
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