Okul önünde silahlı saldırı! Yaralı öğrenciler var! Saldırgan yakalandı
Okul önünde silahlı saldırı! Yaralı öğrenciler var! Saldırgan yakalandı
Son dakika haberi: Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde silahlı saldırı düzenlendi. Yaralı öğrencilerin olduğu bildirildi. Valilik saldırganın yakalandığını duyurdu.
Haber Giriş Tarihi: 22.09.2026 09:53
Haber Güncellenme Tarihi: 22.09.2026 09:53
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde lise yakınında silahlı saldırı paniği yaşandı. İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çevresinde silahla ateş açılması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi etkilendi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, olayın ardından kaçan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, sabah saat 07.59 sıralarında Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi’nde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi okul çevresinde silahla ateş açtı.
Silah seslerinin duyulması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda yaralananlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.
Veliler okul önüne geldi
Silahlı saldırı haberini alan veliler de okula akın etti. Çocuklarına ulaşmak isteyen veliler okul çevresinde yoğunluk oluştururken, kolluk kuvvetleri bölgede güvenlik önlemlerini artırdı.
Endişeli velileri sakinleştirmeye çalışan ekipler, olay yerindeki güvenliği sağlamak için çalışmalarını sürdürdü.
Manisa Valiliği: 8 kişi etkilendi, şüpheli yakalandı
Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“22 Eylül 2026 günü saat 07.59 sıralarında, Turgutlu ilçemiz İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yakın bir alanda silahla ateş edildiği yönünde ihbar alınmıştır.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edilmiştir.
Olayla ilgili ilk belirlemelere göre 8 kişinin etkilendiği öğrenilmiştir. Yaralıların, en yakın sağlık kuruluşuna sevki sağlanmıştır.
Olayın ardından silahla ateş ettiği değerlendirilen şüpheli şahıs, güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır.
Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır.”
RTÜK’ten yayıncılara uyarı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) da olayın ardından yayıncı kuruluşlara yönelik bir uyarı yayımladı. RTÜK açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir okulda meydana gelen elim olay Üst Kurulumuz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir.
Yaşanan bu müessif olay sonrasında medya hizmet sağlayıcılarının toplumsal huzuru, kamu düzenini ve özellikle çocuklarımız ile gençlerimizin ruh sağlığını gözeterek son derece sorumlu bir yayıncılık anlayışıyla hareket etmesi esastır.
Bu kapsamda, bilgi kirliliğinin önlenmesi ve soruşturmanın selameti açısından yalnızca yetkili resmî makamların yapacağı açıklamaların esas alınması; olay anına ait şiddet unsurları travmatik, korkutucu ve kargaşa doğurucu görüntü ile içeriklerin paylaşılmaması; kamuoyunda infial uyandırabilecek doğruluğu teyit edilmemiş spekülatif bilgilere yer verilmemesi ve öğrenci, aile ile eğitim camiasının mahremiyetine azami düzeyde riayet edilmesi gerekmektedir.
Toplumsal hassasiyetlerimizi zedeleyecek ve şiddeti özendirici nitelikteki olası yayınlar konusunda Üst Kurulumuz tarafından ivedilikle yasal yaptırım sürecinin işletileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürerken, güvenlik güçlerinin olayın tüm ayrıntılarını belirlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.
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Okul önünde silahlı saldırı! Yaralı öğrenciler var! Saldırgan yakalandı
Son dakika haberi: Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde silahlı saldırı düzenlendi. Yaralı öğrencilerin olduğu bildirildi. Valilik saldırganın yakalandığını duyurdu.
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde lise yakınında silahlı saldırı paniği yaşandı. İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çevresinde silahla ateş açılması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi etkilendi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, olayın ardından kaçan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, sabah saat 07.59 sıralarında Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi’nde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi okul çevresinde silahla ateş açtı.
Silah seslerinin duyulması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda yaralananlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.
Veliler okul önüne geldi
Silahlı saldırı haberini alan veliler de okula akın etti. Çocuklarına ulaşmak isteyen veliler okul çevresinde yoğunluk oluştururken, kolluk kuvvetleri bölgede güvenlik önlemlerini artırdı.
Endişeli velileri sakinleştirmeye çalışan ekipler, olay yerindeki güvenliği sağlamak için çalışmalarını sürdürdü.
Manisa Valiliği: 8 kişi etkilendi, şüpheli yakalandı
Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
RTÜK’ten yayıncılara uyarı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) da olayın ardından yayıncı kuruluşlara yönelik bir uyarı yayımladı. RTÜK açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürerken, güvenlik güçlerinin olayın tüm ayrıntılarını belirlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.
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