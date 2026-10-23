Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti'ye ihtar: Paramızı geri getirin
Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti'ye ihtar: Paramızı geri getirin
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin kasasından alınan 5 milyon 100 bin TL için Yeni Parti'ye ihtar çektiklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, 'Partimizin bankadaki hesabını tasfiye etmişler. Bu yapılan hiç ahlaki değil. Paranın iadesini istedik.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 23.10.2026 08:41
Haber Güncellenme Tarihi: 23.10.2026 08:42
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kayyum kararından sonra gazetecilerle ilk kez kahvaltıda buluştu.
Aralarında TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in de bulunduğu gazete ve televizyonların Ankara temsileriyle gerçekleşen buluşmada temel tartışma konularından biri, Özgür Özel ve ekibinin CHP'den ayrılırken son bir hamleyle CHP'nin kasasında bulunan 5 milyon 100 bin lirayı Yeni Parti'ye bağış olarak aktarması oldu.
Kılıçdaroğlu, parti yönetimi olarak Yeni Parti'ye 'parayı derhal geri verin' diye ihtar çektiklerini duyurdu.
AHLAKİ VE DOĞRU DEĞİL
Kılıçdaroğlu, "CHP'nin bankadaki hesabını tasfiye etmişler. Bu hiç ahlaki değil ve ciddi bir sıkıntı. Kendilerine bir yazı yazdık ve paranın iadesini istedik. İmza yetkisini siz kendi çıkarınız için başka amaçla kullanıyorsunuz bu hiç ahlaki değil, doğru da değil. Aksi halde Sayıştay denetiminden de başka sorunlar çıkar ve bize hazineden gelecek olan para kesilebilir" dedi. CHP'nin bu hamlesi sonuç vermez ve Yeni Parti parayı iade etmezse, Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibi hakkında suç duyurusunda bulunacak.
"KAN DAVASINA DÖNÜŞMESİN"
Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür ve Özel ekibinin ayrıldıktan sonra hakarete varan açıklamalarla işi bir kan davasına dönüştürdüklerini söyledi. Kılıçdaroğlu Özgür Özel ve ekibinin kayyum kararından sonra genel merkeze verdikleri zararı, duvarlara kendisi hakkında yazılan hakaret ve küfürlerinin tümünün görüntülerini tek tek çekerek parti arşivine koyduklarını da açıkladı. Kılıçdaroğlu, Özel'in Halk TV'nin kapatılmasında kendisini sorumlu tutmasını da eleştirerek, "Aklı olan bunu söylemez. Kaç sayfalık iddianame çıkmış bunlar üç günde hazırlanır mı? Çünkü ben eleştirdikten üç gün sonra Halk TV'ye kayyum kararı çıktı" şeklinde konuştu.
"YAVAŞ'IN İSTİFA KARARI BENİ ÜZDÜ"
Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın istifasının kendisini üzdüğünü söylerken; Yavaş'ın CHP sözcüsü Müslüm Sarı ve Grup Başkanı Faik Öztırak'ın eleştirilerine dayanamayıp istifa etme kararını aldığı yönündeki açıklamasını da tuhaf bulduğunu söyledi.
Kılıçdaroğlu, "Politikacıların bilmesi gereken bir gerçek var: Her türlü sert eleştiriye katlanmak zorundadırlar. Bir eleştiri geldi diye duygusal hareket etmek doğru değildir. Ya siyaseti bırakacaksınız ya da bu eleştirilere katlanacaksınız. Eleştiri bir insanda bir kırılma noktası olabilir mi? İstifası beni üzdü" dedi.
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Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti'ye ihtar: Paramızı geri getirin
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin kasasından alınan 5 milyon 100 bin TL için Yeni Parti'ye ihtar çektiklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, 'Partimizin bankadaki hesabını tasfiye etmişler. Bu yapılan hiç ahlaki değil. Paranın iadesini istedik.' dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kayyum kararından sonra gazetecilerle ilk kez kahvaltıda buluştu.
Aralarında TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in de bulunduğu gazete ve televizyonların Ankara temsileriyle gerçekleşen buluşmada temel tartışma konularından biri, Özgür Özel ve ekibinin CHP'den ayrılırken son bir hamleyle CHP'nin kasasında bulunan 5 milyon 100 bin lirayı Yeni Parti'ye bağış olarak aktarması oldu.
Kılıçdaroğlu, parti yönetimi olarak Yeni Parti'ye 'parayı derhal geri verin' diye ihtar çektiklerini duyurdu.
AHLAKİ VE DOĞRU DEĞİL
Kılıçdaroğlu, "CHP'nin bankadaki hesabını tasfiye etmişler. Bu hiç ahlaki değil ve ciddi bir sıkıntı. Kendilerine bir yazı yazdık ve paranın iadesini istedik. İmza yetkisini siz kendi çıkarınız için başka amaçla kullanıyorsunuz bu hiç ahlaki değil, doğru da değil. Aksi halde Sayıştay denetiminden de başka sorunlar çıkar ve bize hazineden gelecek olan para kesilebilir" dedi. CHP'nin bu hamlesi sonuç vermez ve Yeni Parti parayı iade etmezse, Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibi hakkında suç duyurusunda bulunacak.
"KAN DAVASINA DÖNÜŞMESİN"
Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür ve Özel ekibinin ayrıldıktan sonra hakarete varan açıklamalarla işi bir kan davasına dönüştürdüklerini söyledi. Kılıçdaroğlu Özgür Özel ve ekibinin kayyum kararından sonra genel merkeze verdikleri zararı, duvarlara kendisi hakkında yazılan hakaret ve küfürlerinin tümünün görüntülerini tek tek çekerek parti arşivine koyduklarını da açıkladı. Kılıçdaroğlu, Özel'in Halk TV'nin kapatılmasında kendisini sorumlu tutmasını da eleştirerek, "Aklı olan bunu söylemez. Kaç sayfalık iddianame çıkmış bunlar üç günde hazırlanır mı? Çünkü ben eleştirdikten üç gün sonra Halk TV'ye kayyum kararı çıktı" şeklinde konuştu.
"YAVAŞ'IN İSTİFA KARARI BENİ ÜZDÜ"
Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın istifasının kendisini üzdüğünü söylerken; Yavaş'ın CHP sözcüsü Müslüm Sarı ve Grup Başkanı Faik Öztırak'ın eleştirilerine dayanamayıp istifa etme kararını aldığı yönündeki açıklamasını da tuhaf bulduğunu söyledi.
Kılıçdaroğlu, "Politikacıların bilmesi gereken bir gerçek var: Her türlü sert eleştiriye katlanmak zorundadırlar. Bir eleştiri geldi diye duygusal hareket etmek doğru değildir. Ya siyaseti bırakacaksınız ya da bu eleştirilere katlanacaksınız. Eleştiri bir insanda bir kırılma noktası olabilir mi? İstifası beni üzdü" dedi.
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