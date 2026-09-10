Kılıçdaroğlu'ndan rest: Telefon açıp ''katılın'' diyecek halim yok
Kılıçdaroğlu'ndan rest: Telefon açıp ''katılın'' diyecek halim yok
'Tarafsız kalma' uğruna CHP'nin kuruluş yıldönümü etkinliklerine dahi katılmayan Mansur Yavaş'a, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da tepkisini gösterdi. Kılıçdaroğlu, 'Benim için halkın katılması önemli. Kişiler önemli değil. Telefon açıp 'Mansur Bey katılın' diyecek halim yok. Mansur Bey'in pozisyonu bizim için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'dır.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 10.09.2026 09:59
Haber Güncellenme Tarihi: 10.09.2026 10:00
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
CHP'den iki kez Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Mansur Yavaş, partinin kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılmadı. Yakın çevresine "Tarafsız olmak istiyorum" dediği öğrenilen Yavaş'ın bu tutumu, CHP içinde tepkiyle karşılandı.
TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, CHP'deki "Yavaş" kriziyle ilgili edindiği bilgileri AKŞAM Gazetesi'nde yazdı.
Yiğitel'in haber/analizi şöyle:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yavaş'ın tavrına ilk tepkisi ise "Hiç şaşırmadım" şeklinde olmuş. CHP içinde deprem yaşanırken yurtdışına çıkan Yavaş, partiden ayrılmalar olduğunda da kayıtsız kalmıştı.
ÖZEL İLE MANİSA'YA GİTTİ
Konuştuğum bir CHP'li yönetici, "Etkinliklere katılım için özel davet gönderilmedi. Genel çağrı yapıldı. 'Tarafsız kalmak' için etkinliklerimize katılmamış. Ama daha önce Yeni Parti Genel Başkanı Özel ile Manisa'ya gitmişti" diye tepki gösterdi.
KUŞOĞLU İLE İRTİBATLI
Konuştuğum bir başka CHP'li ise, Yavaş ile ilgili ilginç bir detay verdi. Yavaş'ın, Bülent Kuşoğlu üzerinden Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderdiğini iddia etti. Ancak Yavaş'ın Yeni Parti'de doğrudan Özgür Özel ile gizli-açık irtibat kurduğu belirtildi.
Bursa, Mersin ve Adana Büyükşehir Belediye başkanlarının hazır bulunduğu 103. yıl etkinliklerine Yavaş'ın katılmaması parti içinde ciddi tartışma başlattı.
Yavaş, sosyal medya hesabından "CHP; kökleri Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan kurumsal yapısı, geleneği ve bir asrı aşan siyasi birikimiyle Türkiye'nin en köklü siyasi partisidir" mesajı yayınlamakla yetindi.
KILIÇDAROĞLU'NUN TEPKİSİ
Kemal Kılıçdaroğlu'na Yavaş'ın CHP kuruluş yıldönümü kutlamaları ve parti resepsiyonuna katılmaması soruldu. Kılıçdaroğlu net konuştu: Benim için halkın katılması önemli. Kişiler hiç önemli değil. Özel olarak telefon açıp 'Mansur Bey katılın' diyecek halim yok. Mansur Bey'in pozisyonu bizim için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıdır.
Mansur Yavaş böyle giderse, Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan da olabilir.
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Kılıçdaroğlu'ndan rest: Telefon açıp ''katılın'' diyecek halim yok
'Tarafsız kalma' uğruna CHP'nin kuruluş yıldönümü etkinliklerine dahi katılmayan Mansur Yavaş'a, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da tepkisini gösterdi. Kılıçdaroğlu, 'Benim için halkın katılması önemli. Kişiler önemli değil. Telefon açıp 'Mansur Bey katılın' diyecek halim yok. Mansur Bey'in pozisyonu bizim için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'dır.' dedi.
CHP'den iki kez Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Mansur Yavaş, partinin kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılmadı. Yakın çevresine "Tarafsız olmak istiyorum" dediği öğrenilen Yavaş'ın bu tutumu, CHP içinde tepkiyle karşılandı.
TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, CHP'deki "Yavaş" kriziyle ilgili edindiği bilgileri AKŞAM Gazetesi'nde yazdı.
Yiğitel'in haber/analizi şöyle:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yavaş'ın tavrına ilk tepkisi ise "Hiç şaşırmadım" şeklinde olmuş. CHP içinde deprem yaşanırken yurtdışına çıkan Yavaş, partiden ayrılmalar olduğunda da kayıtsız kalmıştı.
ÖZEL İLE MANİSA'YA GİTTİ
Konuştuğum bir CHP'li yönetici, "Etkinliklere katılım için özel davet gönderilmedi. Genel çağrı yapıldı. 'Tarafsız kalmak' için etkinliklerimize katılmamış. Ama daha önce Yeni Parti Genel Başkanı Özel ile Manisa'ya gitmişti" diye tepki gösterdi.
KUŞOĞLU İLE İRTİBATLI
Konuştuğum bir başka CHP'li ise, Yavaş ile ilgili ilginç bir detay verdi. Yavaş'ın, Bülent Kuşoğlu üzerinden Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderdiğini iddia etti. Ancak Yavaş'ın Yeni Parti'de doğrudan Özgür Özel ile gizli-açık irtibat kurduğu belirtildi.
Bursa, Mersin ve Adana Büyükşehir Belediye başkanlarının hazır bulunduğu 103. yıl etkinliklerine Yavaş'ın katılmaması parti içinde ciddi tartışma başlattı.
Yavaş, sosyal medya hesabından "CHP; kökleri Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan kurumsal yapısı, geleneği ve bir asrı aşan siyasi birikimiyle Türkiye'nin en köklü siyasi partisidir" mesajı yayınlamakla yetindi.
KILIÇDAROĞLU'NUN TEPKİSİ
Kemal Kılıçdaroğlu'na Yavaş'ın CHP kuruluş yıldönümü kutlamaları ve parti resepsiyonuna katılmaması soruldu. Kılıçdaroğlu net konuştu: Benim için halkın katılması önemli. Kişiler hiç önemli değil. Özel olarak telefon açıp 'Mansur Bey katılın' diyecek halim yok. Mansur Bey'in pozisyonu bizim için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıdır.
Mansur Yavaş böyle giderse, Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan da olabilir.
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