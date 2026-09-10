Kene ısırığı sonrası virüs alarmı: 7 kişi hayatını kaybetti
Kene ısırığı sonrası virüs alarmı: 7 kişi hayatını kaybetti
Çin’de kene teması sonrasında ateş şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvuran 3 bin 163 kişinin incelendiği araştırmada, Asian longhorned tick nairovirus (ALTNV) olarak tanımlanan virüse ilişkin bulgular tespit edildi. Hastaların yüzde 10,4’ünde ALTNV enfeksiyonuna işaret eden RNA veya IgM antikorlarının saptandığı bildirildi. Araştırmada özellikle ALTNV ile Dabie bandavirusun birlikte görüldüğü vakalardaki klinik tablo incelendi.
Haber Giriş Tarihi: 10.09.2026 18:24
Haber Güncellenme Tarihi: 10.09.2026 18:27
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bilim insanları, kene teması bulunan ve ateş şikayeti yaşayan 3 bin 163 hastanın verilerini değerlendirdi. İncelemeler sonucunda hastaların yüzde 10,4’ünde ALTNV enfeksiyonuna işaret eden RNA veya IgM antikorları belirlendi.
Bulgular, ALTNV enfeksiyonunun ateşin yanı sıra halsizlik ve mide-bağırsak sistemiyle ilgili şikayetlerle görülebileceğini gösterdi. Araştırmacılar ayrıca virüsün başka kene kaynaklı enfeksiyonlarla birlikte görüldüğü vakalara odaklandı.
İki virüsün görüldüğü 38 vaka mercek altında
ALTNV ile Dabie bandavirusun eş zamanlı tespit edildiği 38 vakada daha ciddi sağlık sorunlarının görüldüğü bildirildi. Bu gruptaki hastalarda böbrek yetmezliği ve akut solunum sıkıntısı gibi ağır klinik bulgulara daha sık rastlandı.
İki virüsün birlikte tespit edildiği gruptaki 7 hasta hayatını kaybetti. Araştırmadaki bu veri, ölümlerin ALTNV'nin tek başına neden olduğu anlamına gelmiyor. Yaşamını yitiren hastaların tamamında ALTNV ile Dabie bandavirusun birlikte bulunduğu belirtildi.
47 bin 428 kene incelendi
Araştırmanın bir diğer bölümünde Çin'in 15 eyaletinden toplanan toplam 47 bin 428 kene laboratuvar ortamında incelendi. ALTNV'ye ait genetik materyalin incelenen kenelerin yüzde 1,29'unda bulunduğu kaydedildi.
Hasta ve kene örneklerinden elde edilen veriler, ALTNV'nin kene temasıyla ilişkisini ve diğer virüslerle birlikte görüldüğünde ortaya çıkan klinik tablonun araştırılmasını gündemde tutuyor. Yeni çalışmaların virüsün yayılımı, hastalık oluşturma kapasitesi ve eş zamanlı enfeksiyonlardaki rolüne ilişkin daha ayrıntılı veriler sağlaması bekleniyor.
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Kene ısırığı sonrası virüs alarmı: 7 kişi hayatını kaybetti
Çin’de kene teması sonrasında ateş şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvuran 3 bin 163 kişinin incelendiği araştırmada, Asian longhorned tick nairovirus (ALTNV) olarak tanımlanan virüse ilişkin bulgular tespit edildi. Hastaların yüzde 10,4’ünde ALTNV enfeksiyonuna işaret eden RNA veya IgM antikorlarının saptandığı bildirildi. Araştırmada özellikle ALTNV ile Dabie bandavirusun birlikte görüldüğü vakalardaki klinik tablo incelendi.
Bilim insanları, kene teması bulunan ve ateş şikayeti yaşayan 3 bin 163 hastanın verilerini değerlendirdi. İncelemeler sonucunda hastaların yüzde 10,4’ünde ALTNV enfeksiyonuna işaret eden RNA veya IgM antikorları belirlendi.
Bulgular, ALTNV enfeksiyonunun ateşin yanı sıra halsizlik ve mide-bağırsak sistemiyle ilgili şikayetlerle görülebileceğini gösterdi. Araştırmacılar ayrıca virüsün başka kene kaynaklı enfeksiyonlarla birlikte görüldüğü vakalara odaklandı.
İki virüsün görüldüğü 38 vaka mercek altında
ALTNV ile Dabie bandavirusun eş zamanlı tespit edildiği 38 vakada daha ciddi sağlık sorunlarının görüldüğü bildirildi. Bu gruptaki hastalarda böbrek yetmezliği ve akut solunum sıkıntısı gibi ağır klinik bulgulara daha sık rastlandı.
İki virüsün birlikte tespit edildiği gruptaki 7 hasta hayatını kaybetti. Araştırmadaki bu veri, ölümlerin ALTNV'nin tek başına neden olduğu anlamına gelmiyor. Yaşamını yitiren hastaların tamamında ALTNV ile Dabie bandavirusun birlikte bulunduğu belirtildi.
47 bin 428 kene incelendi
Araştırmanın bir diğer bölümünde Çin'in 15 eyaletinden toplanan toplam 47 bin 428 kene laboratuvar ortamında incelendi. ALTNV'ye ait genetik materyalin incelenen kenelerin yüzde 1,29'unda bulunduğu kaydedildi.
Hasta ve kene örneklerinden elde edilen veriler, ALTNV'nin kene temasıyla ilişkisini ve diğer virüslerle birlikte görüldüğünde ortaya çıkan klinik tablonun araştırılmasını gündemde tutuyor. Yeni çalışmaların virüsün yayılımı, hastalık oluşturma kapasitesi ve eş zamanlı enfeksiyonlardaki rolüne ilişkin daha ayrıntılı veriler sağlaması bekleniyor.
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