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Kaş'ta orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı

Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Haber Giriş Tarihi: 29.08.2026 10:53
Haber Güncellenme Tarihi: 29.08.2026 10:53
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Kaş'ta orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı

Gelemiş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 helikopter, 4 uçak, 10 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve 80 personel sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için müdahalesini sürdürüyor.

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