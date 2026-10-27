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  • Kardeşinin ailesine evde ateş açtı! Yeğeni öldü, kendisi olay yerinde intihar etti

Kardeşinin ailesine evde ateş açtı! Yeğeni öldü, kendisi olay yerinde intihar etti

Muş'ta arazi anlaşmazlığı yüzünden yaşanan olayda dört kişi silahla yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi intihar ederken, olayda ağır yaralanan yeğeni kurtarılamadı.

Haber Giriş Tarihi: 27.10.2026 15:46
Haber Güncellenme Tarihi: 27.10.2026 15:28
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Kardeşinin ailesine evde ateş açtı! Yeğeni öldü, kendisi olay yerinde intihar etti

Polis memuru İ.B, arazi anlaşmazlığı yaşadığı kardeşi E.B'nin ilçedeki evine gitti.

Burada çıkan tartışma sırasında kardeşi, yengesi S.B. ve çocukları A.E.B. ile H.E.B'ye silahla ateş eden İ.B, daha sonra intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 4 kişi, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İ.B'nin cenazesi ise morga götürüldü.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan A.E.B, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Diğer 3 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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