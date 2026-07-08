Karadeniz'de üçlü kalkan! Türkiye, Romanya ve Bulgaristan imzayı attı
Karadeniz'de üçlü kalkan! Türkiye, Romanya ve Bulgaristan imzayı attı
Karadeniz'in güvenliği için kritik adım atıldı. Türkiye, Romanya ve Bulgaristan, denizlerdeki mayın tehdidine karşı ortak görev gücü kurulmasını öngören mutabakat muhtırasına imza attı.
Haber Giriş Tarihi: 08.07.2026 13:24
Haber Güncellenme Tarihi: 08.07.2026 13:25
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen Romanya Savunma Bakanı Radu-Dinel Miruta ve Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen görüşmede üç bakan tarafından "Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (MCM Black Sea) Oluşturulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın içeriği ile ilgili bir anlaşma imzalandığı duyuruldu.
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Karadeniz'de üçlü kalkan! Türkiye, Romanya ve Bulgaristan imzayı attı
Karadeniz'in güvenliği için kritik adım atıldı. Türkiye, Romanya ve Bulgaristan, denizlerdeki mayın tehdidine karşı ortak görev gücü kurulmasını öngören mutabakat muhtırasına imza attı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen Romanya Savunma Bakanı Radu-Dinel Miruta ve Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen görüşmede üç bakan tarafından "Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (MCM Black Sea) Oluşturulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın içeriği ile ilgili bir anlaşma imzalandığı duyuruldu.
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