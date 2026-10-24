Kanlı saldırının ardından Ankara'dan mesaj: Ürdün'le dayanışmamızı vurguluyoruz
Kanlı saldırının ardından Ankara'dan mesaj: Ürdün'le dayanışmamızı vurguluyoruz
Dışişleri Bakanlığı, Ürdün'ün Kerek kentindeki bir kiliseye düzenlenen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyı yazılı açıklamayla şiddetle kınadı. Saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınlarına ve Ürdün halkına başsağlığı dileğinde bulunan Bakanlık, Ürdün'ün birliğini ve huzurunu hedef alan bu menfur saldırı karşısında ülke ile dayanışma içinde olunduğunu vurguladı.
Haber Giriş Tarihi: 24.10.2026 11:14
Haber Güncellenme Tarihi: 24.10.2026 11:14
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakanlık, Ürdün'ün Kerek kentindeki bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, kiliseye yapılan silahlı saldırının şiddetle kınandığı belirtilirken "Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Ürdün halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ülkenin birliğini ve huzurunu hedef alan bu menfur saldırı karşısında, Ürdün'le dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz." ifadelerine yer verildi.
Ürdün'ün Kerek kentindeki bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı.
Ürdün Başbakanı Cafer Hasan, saldırıda hayatını kaybedenlerin anısına ülke genelinde 3 günlük yas ilan edildiğini duyurmuştu.
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Kanlı saldırının ardından Ankara'dan mesaj: Ürdün'le dayanışmamızı vurguluyoruz
Dışişleri Bakanlığı, Ürdün'ün Kerek kentindeki bir kiliseye düzenlenen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyı yazılı açıklamayla şiddetle kınadı. Saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınlarına ve Ürdün halkına başsağlığı dileğinde bulunan Bakanlık, Ürdün'ün birliğini ve huzurunu hedef alan bu menfur saldırı karşısında ülke ile dayanışma içinde olunduğunu vurguladı.
Bakanlık, Ürdün'ün Kerek kentindeki bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, kiliseye yapılan silahlı saldırının şiddetle kınandığı belirtilirken "Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Ürdün halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ülkenin birliğini ve huzurunu hedef alan bu menfur saldırı karşısında, Ürdün'le dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz." ifadelerine yer verildi.
Ürdün'ün Kerek kentindeki bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı.
Ürdün Başbakanı Cafer Hasan, saldırıda hayatını kaybedenlerin anısına ülke genelinde 3 günlük yas ilan edildiğini duyurmuştu.
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