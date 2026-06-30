Kabine toplantısında NATO Zirvesi ve ekonomi gündemi öne çıktı
Kabine toplantısında NATO Zirvesi ve ekonomi gündemi öne çıktı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantının gündeminde 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi, ekonomi başlıkları, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında planlanan görüşmenin hazırlıkları yer alıyor.
Haber Giriş Tarihi: 30.06.2026 18:32
Haber Güncellenme Tarihi: 30.06.2026 18:35
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kabinenin öncelikli gündem maddesini, Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi oluşturuyor. Zirve öncesinde yürütülen hazırlıklar kapsamlı şekilde gözden geçirilirken, organizasyona ilişkin koordinasyon çalışmaları da değerlendiriliyor.
Toplantıda ayrıca zirve süresince uygulanacak ilave güvenlik tedbirleri ele alınıyor. İlgili kurumların hazırlıkları ve alınması planlanan önlemler Bakanlar tarafından değerlendiriliyor.
Erdoğan-Trump görüşmesinin hazırlıkları masada
Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilmesi planlanan görüşmenin hazırlıkları da gündeme geliyor. Görüşmede ele alınması öngörülen başlıklar arasında Türkiye-ABD ilişkileri ile savunma sanayisi alanındaki iş birliği bulunuyor.
Zirveye NATO üyesi 32 ülkenin yanı sıra çok sayıda devlet ve hükümet başkanının katılması beklenirken, diplomatik temaslara ilişkin hazırlıklar da Kabine'de değerlendiriliyor.
Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemeler ele alınıyor
Toplantının gündem başlıklarından biri de Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama oldu. Sürecin yasal düzenleme boyutuna ilişkin atılabilecek adımların Kabine üyeleri tarafından değerlendirilmesi bekleniyor.
İlgili bakanlıkların hazırlıkları ve yürütülen çalışmaların toplantıda ele alınan başlıklar arasında yer aldığı bildiriliyor.
Ekonomi ve temmuz ayı artışları gündemde
Kabine toplantısında ekonomideki son gelişmeler de değerlendiriliyor. Temmuz ayında uygulanacak artışlara ilişkin ekonomi yönetiminin Kabine üyelerine kapsamlı bir sunum yapması bekleniyor.
Enflasyonla mücadelede gelinen son durum, uygulanan politikaların sahaya yansımaları ve güncel ekonomik göstergeler de toplantının ekonomi gündeminde yer alıyor.
Kabine sonrası açıklama bekleniyor
Kabine toplantısının tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kameraların karşısına geçerek toplantıda ele alınan başlıklar ile güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.
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Kabine toplantısında NATO Zirvesi ve ekonomi gündemi öne çıktı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantının gündeminde 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi, ekonomi başlıkları, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında planlanan görüşmenin hazırlıkları yer alıyor.
Kabinenin öncelikli gündem maddesini, Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi oluşturuyor. Zirve öncesinde yürütülen hazırlıklar kapsamlı şekilde gözden geçirilirken, organizasyona ilişkin koordinasyon çalışmaları da değerlendiriliyor.
Toplantıda ayrıca zirve süresince uygulanacak ilave güvenlik tedbirleri ele alınıyor. İlgili kurumların hazırlıkları ve alınması planlanan önlemler Bakanlar tarafından değerlendiriliyor.
Erdoğan-Trump görüşmesinin hazırlıkları masada
Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilmesi planlanan görüşmenin hazırlıkları da gündeme geliyor. Görüşmede ele alınması öngörülen başlıklar arasında Türkiye-ABD ilişkileri ile savunma sanayisi alanındaki iş birliği bulunuyor.
Zirveye NATO üyesi 32 ülkenin yanı sıra çok sayıda devlet ve hükümet başkanının katılması beklenirken, diplomatik temaslara ilişkin hazırlıklar da Kabine'de değerlendiriliyor.
Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemeler ele alınıyor
Toplantının gündem başlıklarından biri de Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama oldu. Sürecin yasal düzenleme boyutuna ilişkin atılabilecek adımların Kabine üyeleri tarafından değerlendirilmesi bekleniyor.
İlgili bakanlıkların hazırlıkları ve yürütülen çalışmaların toplantıda ele alınan başlıklar arasında yer aldığı bildiriliyor.
Ekonomi ve temmuz ayı artışları gündemde
Kabine toplantısında ekonomideki son gelişmeler de değerlendiriliyor. Temmuz ayında uygulanacak artışlara ilişkin ekonomi yönetiminin Kabine üyelerine kapsamlı bir sunum yapması bekleniyor.
Enflasyonla mücadelede gelinen son durum, uygulanan politikaların sahaya yansımaları ve güncel ekonomik göstergeler de toplantının ekonomi gündeminde yer alıyor.
Kabine sonrası açıklama bekleniyor
Kabine toplantısının tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kameraların karşısına geçerek toplantıda ele alınan başlıklar ile güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.
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