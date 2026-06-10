Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
İYİ Parti'den istifa eden Ersin Beyaz'ın yeni adresi AK Parti oldu
Geçtiğimiz mayıs ayında İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, bugün gerçekleştirilen AK Parti grup toplantısında resmen AK Parti'ye katıldı.
İYİ Parti'nin kurucu il başkanları arasında yer alan ve mayıs ayında partisinden istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, AK Parti'ye katıldı.
Beyaz, bugün düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından parti rozeti takılarak partiye katıldı.
Çok Okunanlar