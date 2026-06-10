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İYİ Parti'den istifa eden Ersin Beyaz'ın yeni adresi AK Parti oldu

Geçtiğimiz mayıs ayında İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, bugün gerçekleştirilen AK Parti grup toplantısında resmen AK Parti'ye katıldı.

Haber Giriş Tarihi: 10.06.2026 14:48
Haber Güncellenme Tarihi: 10.06.2026 14:49
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
İYİ Parti'den istifa eden Ersin Beyaz'ın yeni adresi AK Parti oldu

İYİ Parti'nin kurucu il başkanları arasında yer alan ve mayıs ayında partisinden istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, AK Parti'ye katıldı.

Beyaz, bugün düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından parti rozeti takılarak partiye katıldı.

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