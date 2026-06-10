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İran'dan ABD'ye bir darbe daha! MQ-9 Reaper düşürüldü

Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait bir Apache helikopterini düşüren İran şimdi de Buşehr üzerinde Amerikan MQ-9 Reaper tipi İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu.

Haber Giriş Tarihi: 10.06.2026 08:38
Haber Güncellenme Tarihi: 10.06.2026 08:39
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
İran'dan ABD'ye bir darbe daha! MQ-9 Reaper düşürüldü

İran, ülkenin güneyindeki Buşehr eyaletinde ABD'ye ait MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Hürmüz Boğazı'nda devam eden hava muharebeleri sırasında, Fars Körfezi'nin kuzeyinden muharebeye müdahale etmeye çalışan bir MQ-9 insansız hava aracı, Buşehr'in Cem şehri semalarında vurularak imha edildi." ifadelerine yer verildi.

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