İşte Türkiye'nin yeni güç üssü! Bakan Güler: Tüm savunma tek çatı altında toplanacak
İşte Türkiye'nin yeni güç üssü! Bakan Güler: Tüm savunma tek çatı altında toplanacak
Türkiye'nin savunma üssü olmaya hazırlanan Ay Yıldız Müşterek Karargahı ilk kez kapılarını NATO Savunma Bakanları'na açtı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, tüm savunma unsurlarını tek çatı altında buluşturacak dev projenin kriz ve savaş dönemlerinde kesintisiz komuta imkanı sağlayacağını açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 08.07.2026 13:22
Haber Güncellenme Tarihi: 08.07.2026 13:22
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yeni Karargahın Yıldız bölümünde gerçekleştirilen resepsiyonda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, konuk Bakanları askerî bando eşliğinde bizzat kapıda karşıladı. Hatıra fotoğrafının da çekildiği resepsiyonda Bakan Yaşar Güler, kısa bir konuşma yaparak Ay Yıldız Müşterek Karargâhı hakkında şunları söyledi:
BAYRAĞIMIZDAKİ HİLAL VE YILDIZDAN ESİNLENEREK TASARLANDI
Sayın mevkidaşlarım, kıymetli konuklar, sizleri Millî Savunma Bakanlığımızın yeni inşa edilen Ay Yıldız yerleşkesinde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyor; her birinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
İçinde bulunduğumuz ve bayrağımızdaki Hilal ve Yıldızdan esinlenerek tasarlanan bu kampüs, artık tüm savunma ve askerî komuta yapımızı tek bir çatı altında birleştirecektir.
Bu karargâhımız yakın bir tarihte faaliyete geçecek ve Dünya'nın sayılı büyüklükteki karargâhlarından birisi olacaktır. Genelkurmay Başkanlığımız ile Kuvvet Komutanlıklarımızı tek çatı altında toplayarak hem müşterek harekât kabiliyetimizi en üst seviyeye çıkarmayı hem de bürokratik süreçleri hızlandırarak maksimum hıza ve verimliliğe ulaşmayı hedefliyoruz.
Karargâhın emniyeti "Çelik Kubbe" stratejisi bağlamında en üst düzey hava ve kara savunma tedbirleri ile en modern teknolojiye dayalı emniyet sistemleri kullanılarak sağlanacaktır.
KRİZ VE SAVAŞ DURUMUNDA KESİNTİSİZ SEVK VE İDARE İMKÂNI SUNACAK
Bu yerleşkemiz; kriz ve savaş senaryolarında kesintisiz iletişim ve sevk-idare imkânı sunacak şekilde "akıllı ve sürdürülebilir" bina teknolojileriyle donatılmıştır.
Burası, modern bir karargâh olmasının ötesinde, Türkiye'nin savunma ve güvenlik alanındaki sağlam ve kararlı duruşunun da somut bir sembolüdür.
Yeni Karargâhımızın gerek ülkemizin gerekse İttifakımızın savunma ve güvenliğine yönelik çalışmaların yapılacağı bir yer olacağından eminim.
Karargâhımızda yapılan bu ilk etkinlik vesilesiyle sizleri burada ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade etmek isterim.
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İşte Türkiye'nin yeni güç üssü! Bakan Güler: Tüm savunma tek çatı altında toplanacak
Türkiye'nin savunma üssü olmaya hazırlanan Ay Yıldız Müşterek Karargahı ilk kez kapılarını NATO Savunma Bakanları'na açtı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, tüm savunma unsurlarını tek çatı altında buluşturacak dev projenin kriz ve savaş dönemlerinde kesintisiz komuta imkanı sağlayacağını açıkladı.
Yeni Karargahın Yıldız bölümünde gerçekleştirilen resepsiyonda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, konuk Bakanları askerî bando eşliğinde bizzat kapıda karşıladı. Hatıra fotoğrafının da çekildiği resepsiyonda Bakan Yaşar Güler, kısa bir konuşma yaparak Ay Yıldız Müşterek Karargâhı hakkında şunları söyledi:
BAYRAĞIMIZDAKİ HİLAL VE YILDIZDAN ESİNLENEREK TASARLANDI
Sayın mevkidaşlarım, kıymetli konuklar, sizleri Millî Savunma Bakanlığımızın yeni inşa edilen Ay Yıldız yerleşkesinde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyor; her birinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
İçinde bulunduğumuz ve bayrağımızdaki Hilal ve Yıldızdan esinlenerek tasarlanan bu kampüs, artık tüm savunma ve askerî komuta yapımızı tek bir çatı altında birleştirecektir.
Bu karargâhımız yakın bir tarihte faaliyete geçecek ve Dünya'nın sayılı büyüklükteki karargâhlarından birisi olacaktır. Genelkurmay Başkanlığımız ile Kuvvet Komutanlıklarımızı tek çatı altında toplayarak hem müşterek harekât kabiliyetimizi en üst seviyeye çıkarmayı hem de bürokratik süreçleri hızlandırarak maksimum hıza ve verimliliğe ulaşmayı hedefliyoruz.
Karargâhın emniyeti "Çelik Kubbe" stratejisi bağlamında en üst düzey hava ve kara savunma tedbirleri ile en modern teknolojiye dayalı emniyet sistemleri kullanılarak sağlanacaktır.
KRİZ VE SAVAŞ DURUMUNDA KESİNTİSİZ SEVK VE İDARE İMKÂNI SUNACAK
Bu yerleşkemiz; kriz ve savaş senaryolarında kesintisiz iletişim ve sevk-idare imkânı sunacak şekilde "akıllı ve sürdürülebilir" bina teknolojileriyle donatılmıştır.
Burası, modern bir karargâh olmasının ötesinde, Türkiye'nin savunma ve güvenlik alanındaki sağlam ve kararlı duruşunun da somut bir sembolüdür.
Yeni Karargâhımızın gerek ülkemizin gerekse İttifakımızın savunma ve güvenliğine yönelik çalışmaların yapılacağı bir yer olacağından eminim.
Karargâhımızda yapılan bu ilk etkinlik vesilesiyle sizleri burada ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade etmek isterim.
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