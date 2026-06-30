İstanbul yılın en sıcak gününe hazırlanıyor

İstanbul, Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasının Marmara'ya ulaşmasıyla birlikte 2026 yılının şu ana kadarki en sıcak günlerinden birine hazırlanıyor. Meteoroloji uzmanları, çarşamba günü özellikle Anadolu Yakası'nda hava sıcaklığının 32 dereceye, yüksek nemin etkisiyle hissedilen sıcaklığın ise 40 dereceye kadar çıkabileceğini bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 30.06.2026 18:26
Haber Güncellenme Tarihi: 30.06.2026 18:29
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan, kuzeybatıdan gelen sıcak hava dalgasının Edirne ve Trakya başta olmak üzere Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde etkili olduğunu söyledi.
Demirhan, İstanbul'un da bu sistemin etkisi altında bulunduğunu belirterek, özellikle Anadolu Yakası'nda ölçülen hava sıcaklığının 32 dereceye ulaşmasının beklendiğini ifade etti. Yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın 40 dereceye kadar çıkabileceğini kaydeden Demirhan, çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan kişilerin risk grubunda yer aldığını dile getirdi.
Nem hissedilen sıcaklığı artırıyor
Dr. Demirhan, denizlerdeki buharlaşmanın atmosferdeki nem oranını yükselttiğini, bunun da hissedilen sıcaklığı artırdığını belirtti. Atmosferin yüksek nem taşıması nedeniyle vücudun ter yoluyla yeterince serinleyemediğini ifade eden Demirhan, bu durumun özellikle sıcak saatlerde sağlık açısından risk oluşturabileceğini söyledi.
Şehir ısı adası etkisi öne çıkıyor
İstanbul'un en yüksek sıcaklıklara sahip şehirlerden biri olmadığını belirten Demirhan, yoğun yapılaşmanın oluşturduğu şehir ısı adası etkisinin önemli bir sorun olduğuna dikkat çekti. Beton ve asfalt yüzeylerin gün boyunca depoladığı ısının gece saatlerinde de kentin yeterince serinlemesini engellediğini ifade eden Demirhan, yeşil alanların artırılmasının şehir iklimi açısından önem taşıdığını kaydetti.
Vatandaşlara sıcak saatler için uyarılar
Uzmanlar, günün en sıcak saatlerinde doğrudan güneş altında uzun süre kalınmamasını, dışarı çıkılması halinde şapka kullanılmasını ve su tüketiminin artırılmasını tavsiye ediyor. Pamuklu ve keten gibi terlemeyi kolaylaştıran kıyafetlerin tercih edilmesi de öneriler arasında yer alıyor.
Ayrıca sokak hayvanları için dışarıya su bırakılması çağrısında bulunan Demirhan, yüksek sıcaklıkların su kaynakları üzerindeki baskıyı artırdığını belirtti. Vatandaşların su tasarrufuna dikkat etmesi, gereksiz su tüketiminden kaçınması ve orman yangını riskine karşı ormanlara giriş yasakları ile ilgili kurallara uyması gerektiğini vurguladı.
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İstanbul yılın en sıcak gününe hazırlanıyor
İstanbul, Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasının Marmara'ya ulaşmasıyla birlikte 2026 yılının şu ana kadarki en sıcak günlerinden birine hazırlanıyor. Meteoroloji uzmanları, çarşamba günü özellikle Anadolu Yakası'nda hava sıcaklığının 32 dereceye, yüksek nemin etkisiyle hissedilen sıcaklığın ise 40 dereceye kadar çıkabileceğini bildirdi.
İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan, kuzeybatıdan gelen sıcak hava dalgasının Edirne ve Trakya başta olmak üzere Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde etkili olduğunu söyledi.
Demirhan, İstanbul'un da bu sistemin etkisi altında bulunduğunu belirterek, özellikle Anadolu Yakası'nda ölçülen hava sıcaklığının 32 dereceye ulaşmasının beklendiğini ifade etti. Yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın 40 dereceye kadar çıkabileceğini kaydeden Demirhan, çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan kişilerin risk grubunda yer aldığını dile getirdi.
Nem hissedilen sıcaklığı artırıyor
Dr. Demirhan, denizlerdeki buharlaşmanın atmosferdeki nem oranını yükselttiğini, bunun da hissedilen sıcaklığı artırdığını belirtti. Atmosferin yüksek nem taşıması nedeniyle vücudun ter yoluyla yeterince serinleyemediğini ifade eden Demirhan, bu durumun özellikle sıcak saatlerde sağlık açısından risk oluşturabileceğini söyledi.
Şehir ısı adası etkisi öne çıkıyor
İstanbul'un en yüksek sıcaklıklara sahip şehirlerden biri olmadığını belirten Demirhan, yoğun yapılaşmanın oluşturduğu şehir ısı adası etkisinin önemli bir sorun olduğuna dikkat çekti. Beton ve asfalt yüzeylerin gün boyunca depoladığı ısının gece saatlerinde de kentin yeterince serinlemesini engellediğini ifade eden Demirhan, yeşil alanların artırılmasının şehir iklimi açısından önem taşıdığını kaydetti.
Vatandaşlara sıcak saatler için uyarılar
Uzmanlar, günün en sıcak saatlerinde doğrudan güneş altında uzun süre kalınmamasını, dışarı çıkılması halinde şapka kullanılmasını ve su tüketiminin artırılmasını tavsiye ediyor. Pamuklu ve keten gibi terlemeyi kolaylaştıran kıyafetlerin tercih edilmesi de öneriler arasında yer alıyor.
Ayrıca sokak hayvanları için dışarıya su bırakılması çağrısında bulunan Demirhan, yüksek sıcaklıkların su kaynakları üzerindeki baskıyı artırdığını belirtti. Vatandaşların su tasarrufuna dikkat etmesi, gereksiz su tüketiminden kaçınması ve orman yangını riskine karşı ormanlara giriş yasakları ile ilgili kurallara uyması gerektiğini vurguladı.
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