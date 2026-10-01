İstanbul’da trafik kilitlendi: Yoğunluk yüzde 89’a çıktı
İstanbul’da trafik kilitlendi: Yoğunluk yüzde 89’a çıktı
İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini artıran yağış, mesai çıkışıyla birleşince kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 89’a yükseldi. İBB trafik haritasına yansıyan yoğunluk nedeniyle iki yakada köprüler, bağlantı yolları ve ana arterlerde araçlar güçlükle ilerledi.
Haber Giriş Tarihi: 01.10.2026 21:01
Haber Güncellenme Tarihi: 01.10.2026 21:13
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Trafikteki yoğunluk toplu ulaşım noktalarına da yansıdı. Metro, metrobüs, tramvay ve otobüs duraklarında yolcu yoğunluğu oluşurken, özellikle ana ulaşım güzergâhlarındaki trafik akışı yavaşladı.
Köprülerde trafik yoğunlaştı
Anadolu Yakası’nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün Avrupa-Anadolu yönünde trafik yoğun seyretti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu-Avrupa yönünde ise köprü girişine kadar araç yoğunluğu gözlendi.
D-100 kara yolunda Kadıköy ile Ataşehir arasında trafik yoğunlaşırken, Ataşehir-Sultanbeyli güzergâhının bazı bölümlerinde de araçların yavaş ilerlediği görüldü. Kadıköy istikametinde Ataşehir’den itibaren yoğunluk oluştu.
TEM Otoyolu’nun Kavacık mevkisinden Kadıköy yönüne doğru da trafik akışı yoğunluk nedeniyle yavaşladı.
Avrupa Yakası’nda ana arterlerde yoğunluk
Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolunun Çağlayan, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresinde yoğunluk yaşandı.
Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu, Edirnekapı ve Cevizlibağ çevresinde trafik sıkışırken, Ankara istikametinde Haliç’ten Zeytinburnu’na kadar araçlar güçlükle ilerledi. Edirne istikametinde ise Merter’den Küçükçekmece’ye kadar yoğunluk görüldü.
TEM ve bağlantı yollarında araçlar yavaşladı
TEM Otoyolu’nun Hasdal ve Seyrantepe mevkileri ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde çift yönlü trafik yoğunluğu oluştu. Okmeydanı-TEM bağlantı yolunun Ankara istikametinde de araç trafiği arttı.
TEM Otoyolu’nun Firuzköy mevkisinde Edirne istikametindeki araçlar yavaş ilerlerken, Büyükdere Caddesi’nin Sarıyer yönü ve Levent-TEM bağlantı yollarında da yoğunluk yaşandı.
Karaköy-Beşiktaş Meydanı arasındaki sahil yolu ile Dolmabahçe Sarayı çevresinde de trafik akışının yavaşladığı görüldü.
Toplu ulaşım duraklarında yoğunluk
Karayollarındaki yoğunluk toplu taşıma noktalarında da etkisini gösterdi. Tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yolcu yoğunluğu oluştu.
Yağışın seyri ve mesai çıkışı sonrasında trafik yoğunluğundaki değişim, akşam saatlerinde kent içi ulaşım açısından takip edilecek başlıklar arasında yer alıyor.
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İstanbul’da trafik kilitlendi: Yoğunluk yüzde 89’a çıktı
İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini artıran yağış, mesai çıkışıyla birleşince kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 89’a yükseldi. İBB trafik haritasına yansıyan yoğunluk nedeniyle iki yakada köprüler, bağlantı yolları ve ana arterlerde araçlar güçlükle ilerledi.
Trafikteki yoğunluk toplu ulaşım noktalarına da yansıdı. Metro, metrobüs, tramvay ve otobüs duraklarında yolcu yoğunluğu oluşurken, özellikle ana ulaşım güzergâhlarındaki trafik akışı yavaşladı.
Köprülerde trafik yoğunlaştı
Anadolu Yakası’nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün Avrupa-Anadolu yönünde trafik yoğun seyretti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu-Avrupa yönünde ise köprü girişine kadar araç yoğunluğu gözlendi.
D-100 kara yolunda Kadıköy ile Ataşehir arasında trafik yoğunlaşırken, Ataşehir-Sultanbeyli güzergâhının bazı bölümlerinde de araçların yavaş ilerlediği görüldü. Kadıköy istikametinde Ataşehir’den itibaren yoğunluk oluştu.
TEM Otoyolu’nun Kavacık mevkisinden Kadıköy yönüne doğru da trafik akışı yoğunluk nedeniyle yavaşladı.
Avrupa Yakası’nda ana arterlerde yoğunluk
Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolunun Çağlayan, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresinde yoğunluk yaşandı.
Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu, Edirnekapı ve Cevizlibağ çevresinde trafik sıkışırken, Ankara istikametinde Haliç’ten Zeytinburnu’na kadar araçlar güçlükle ilerledi. Edirne istikametinde ise Merter’den Küçükçekmece’ye kadar yoğunluk görüldü.
TEM ve bağlantı yollarında araçlar yavaşladı
TEM Otoyolu’nun Hasdal ve Seyrantepe mevkileri ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde çift yönlü trafik yoğunluğu oluştu. Okmeydanı-TEM bağlantı yolunun Ankara istikametinde de araç trafiği arttı.
TEM Otoyolu’nun Firuzköy mevkisinde Edirne istikametindeki araçlar yavaş ilerlerken, Büyükdere Caddesi’nin Sarıyer yönü ve Levent-TEM bağlantı yollarında da yoğunluk yaşandı.
Karaköy-Beşiktaş Meydanı arasındaki sahil yolu ile Dolmabahçe Sarayı çevresinde de trafik akışının yavaşladığı görüldü.
Toplu ulaşım duraklarında yoğunluk
Karayollarındaki yoğunluk toplu taşıma noktalarında da etkisini gösterdi. Tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yolcu yoğunluğu oluştu.
Yağışın seyri ve mesai çıkışı sonrasında trafik yoğunluğundaki değişim, akşam saatlerinde kent içi ulaşım açısından takip edilecek başlıklar arasında yer alıyor.
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