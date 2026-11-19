İstanbul'da şiddetli lodos! Boğaz'da metrelerce dalgalar oluştu
İstanbul'da şiddetli lodos! Boğaz'da metrelerce dalgalar oluştu
İstanbul'da gece boyunca etkisini sürdüren kuvvetli lodosun hızı yer yer 60 kilometreye ulaştı. Boğaz'da dev dalgalar oluşurken, yetkililer fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.
Haber Giriş Tarihi: 19.11.2026 09:16
Haber Güncellenme Tarihi: 19.11.2026 09:17
Kaynak:
AA
İstanbul'da etkili olan kuvvetli lodos, gece saatlerinde de etkisini sürdürdü. Rüzgarın hızının yer yer 60 kilometreye ulaştığı kentte, İstanbul Boğazı'nda metrelerce yüksekliğe ulaşan dalgalar oluştu.
İstanbul'da kuvvetli lodos ve fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gün içinde zaman zaman 85 kilometreye kadar çıkan rüzgar, gece saatlerinde de etkisini korudu. Rüzgarın hızı yer yer 60 kilometreye ulaşırken, İstanbul Boğazı'nda dev dalgalar meydana geldi.
Meteoroloji ve Valilikten peş peşe uyarılar
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) ile İstanbul Valiliği, kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşları uyarmıştı.
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kuvvetli rüzgarın perşembe günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtilmişti.
Çatı uçması ve ulaşımda aksamalara dikkat
Valilik açıklamasında, fırtınanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
Yetkililer, rüzgarın perşembe öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiğini bildirdi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
İstanbul'da şiddetli lodos! Boğaz'da metrelerce dalgalar oluştu
İstanbul'da gece boyunca etkisini sürdüren kuvvetli lodosun hızı yer yer 60 kilometreye ulaştı. Boğaz'da dev dalgalar oluşurken, yetkililer fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.
İstanbul'da etkili olan kuvvetli lodos, gece saatlerinde de etkisini sürdürdü. Rüzgarın hızının yer yer 60 kilometreye ulaştığı kentte, İstanbul Boğazı'nda metrelerce yüksekliğe ulaşan dalgalar oluştu.
İstanbul'da kuvvetli lodos ve fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gün içinde zaman zaman 85 kilometreye kadar çıkan rüzgar, gece saatlerinde de etkisini korudu. Rüzgarın hızı yer yer 60 kilometreye ulaşırken, İstanbul Boğazı'nda dev dalgalar meydana geldi.
Meteoroloji ve Valilikten peş peşe uyarılar
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) ile İstanbul Valiliği, kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşları uyarmıştı.
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kuvvetli rüzgarın perşembe günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtilmişti.
Çatı uçması ve ulaşımda aksamalara dikkat
Valilik açıklamasında, fırtınanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
Yetkililer, rüzgarın perşembe öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiğini bildirdi.
Kaynak: AA
Çok Okunanlar