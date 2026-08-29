İstanbul'da sağanak nedeniyle kazalar meydana geldi
İstanbul'da sağanak nedeniyle kazalar meydana geldi
İstanbul'un bazı bölgelerinde etkili olan yağış nedeniyle yollarda su birikintisi oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti, maddi hasarlı kazalar meydana geldi.
Haber Giriş Tarihi: 29.08.2026 08:46
Haber Güncellenme Tarihi: 29.08.2026 08:46
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kentte bazı bölgelerde akşam saatlerinde sağanak etkili oldu.
Kartal-Samandıra Bağlantı Yolu'nun Samandıra mevkisinde beton mikseri, kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince olay yerinde ayakta tedavi edildi.
D-100 kara yolunda iki kaza
Öte yandan Esenyurt'ta D-100 kara yolunda yağışın etkisiyle birbirine yakın noktalarda iki ayrı kaza meydana geldi.
Haramidere mevkisinde Beylikdüzü istikametinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlarda hasar oluştu. D-100 kara yolunun Avcılar istikametindeki kazada ise otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı.
Her iki kazada da yaralanan olmazken, kara yolunun iki yönünde trafik yoğunluğu yaşandı.
Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
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İstanbul'da sağanak nedeniyle kazalar meydana geldi
İstanbul'un bazı bölgelerinde etkili olan yağış nedeniyle yollarda su birikintisi oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti, maddi hasarlı kazalar meydana geldi.
Kentte bazı bölgelerde akşam saatlerinde sağanak etkili oldu.
Kartal-Samandıra Bağlantı Yolu'nun Samandıra mevkisinde beton mikseri, kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince olay yerinde ayakta tedavi edildi.
D-100 kara yolunda iki kaza
Öte yandan Esenyurt'ta D-100 kara yolunda yağışın etkisiyle birbirine yakın noktalarda iki ayrı kaza meydana geldi.
Haramidere mevkisinde Beylikdüzü istikametinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlarda hasar oluştu. D-100 kara yolunun Avcılar istikametindeki kazada ise otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı.
Her iki kazada da yaralanan olmazken, kara yolunun iki yönünde trafik yoğunluğu yaşandı.
Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
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