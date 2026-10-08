SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

İstanbul'da çöken binayla ilgili 2 müfettiş görevlendirildi

İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da çöken binanın planlaması, inşası ve tadilatı süreçlerinde kamu görevlilerinin ihmali, kusuru ve sorumluluğunun olup olmadığını tespit etmek için 2 mülkiye müfettişi görevlendirdi.

Haber Giriş Tarihi: 08.10.2026 09:38
Haber Güncellenme Tarihi: 08.10.2026 09:38
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul'da çöken binayla ilgili 2 müfettiş görevlendirildi

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, İstanbul'un Maltepe ilçesinde çöken binanın planlaması, inşası ve tadilatı süreçlerinde kamu görevlilerinin varsa ihmali, kusuru ve sorumluluğunu tespit etmek için 2 mülkiye müfettişi görevlendirildi.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver