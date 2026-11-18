İSKİ'de yeni ücretler açıklandı zam yüzde 40'ı aştı
İSKİ'de yeni ücretler açıklandı zam yüzde 40'ı aştı
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) 2027 yılı hizmet bedeli tarifelerine ilişkin zam teklifi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde gerçekleştirilen İSKİ Genel Kurulunda kabul edildi. Karara göre su kapama-açma bedeli yüzde 19,72 artışla 607 liraya, vidanjör hizmeti bedeli ise yüzde 40,18 zamla 2 bin 533 liraya yükseltildi. İstanbul'da uygulanacak yeni hizmet tarifeleri 1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girecek.
Haber Giriş Tarihi: 18.11.2026 22:16
Haber Güncellenme Tarihi: 18.11.2026 22:19
Kaynak:
HÜRHABER
İBB Meclisinin kasım ayı toplantılarının dördüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi. Toplantı kapsamında yapılan İSKİ Genel Kurulunda, kurumun 2027 yılında uygulayacağı hizmet bedellerine ilişkin teklif görüşülerek kabul edildi.
Su kapama-açma bedeli 607 liraya yükseldi
İSKİ Genel Kurulunda kabul edilen tarifeye göre daha önce 507 lira olarak uygulanan su kapama-açma bedeli, 100 liralık artışla 607 liraya çıkarıldı. Böylece söz konusu hizmet bedelinde yüzde 19,72 oranında zam yapılmış oldu.
Yeni ücret, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren uygulanacak. Düzenleme, su tüketim miktarına göre hesaplanan aylık su tarifesinden ayrı bir hizmet bedelini kapsıyor.
Vidanjör hizmetine yüzde 40,18 zam
Genel Kurulda kabul edilen düzenlemeyle vidanjör hizmeti bedeli de artırıldı. Daha önce 1.807 lira olan ücret, 726 liralık artışla 2 bin 533 liraya yükseltildi.
Vidanjör hizmetindeki artış oranı yüzde 40,18 olarak hesaplandı. Böylece açıklanan iki hizmet kalemi arasında daha yüksek oranlı zam vidanjör hizmetinde gerçekleşti.
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İSKİ'de yeni ücretler açıklandı zam yüzde 40'ı aştı
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) 2027 yılı hizmet bedeli tarifelerine ilişkin zam teklifi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde gerçekleştirilen İSKİ Genel Kurulunda kabul edildi. Karara göre su kapama-açma bedeli yüzde 19,72 artışla 607 liraya, vidanjör hizmeti bedeli ise yüzde 40,18 zamla 2 bin 533 liraya yükseltildi. İstanbul'da uygulanacak yeni hizmet tarifeleri 1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girecek.
İBB Meclisinin kasım ayı toplantılarının dördüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi. Toplantı kapsamında yapılan İSKİ Genel Kurulunda, kurumun 2027 yılında uygulayacağı hizmet bedellerine ilişkin teklif görüşülerek kabul edildi.
Su kapama-açma bedeli 607 liraya yükseldi
İSKİ Genel Kurulunda kabul edilen tarifeye göre daha önce 507 lira olarak uygulanan su kapama-açma bedeli, 100 liralık artışla 607 liraya çıkarıldı. Böylece söz konusu hizmet bedelinde yüzde 19,72 oranında zam yapılmış oldu.
Yeni ücret, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren uygulanacak. Düzenleme, su tüketim miktarına göre hesaplanan aylık su tarifesinden ayrı bir hizmet bedelini kapsıyor.
Vidanjör hizmetine yüzde 40,18 zam
Genel Kurulda kabul edilen düzenlemeyle vidanjör hizmeti bedeli de artırıldı. Daha önce 1.807 lira olan ücret, 726 liralık artışla 2 bin 533 liraya yükseltildi.
Vidanjör hizmetindeki artış oranı yüzde 40,18 olarak hesaplandı. Böylece açıklanan iki hizmet kalemi arasında daha yüksek oranlı zam vidanjör hizmetinde gerçekleşti.
İSKİ'nin 2027 yılı hizmet bedelleri
Hizmet
Eski ücret
Yeni ücret
Zam
Kaynak: HÜRHABER
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