İmamoğlu’nun makam aracı davasında duruşma ertelendi
İmamoğlu’nun makam aracı davasında duruşma ertelendi
Yolsuzluk iddiasıyla tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde kişisel aracının makam aracı olarak kullanılmasıyla ilgili açılan davanın ilk duruşması Silivri’de görüldü. Büyükçekmece 21. Asliye Ceza Mahkemesi, bazı sanıkların savunmalarının sonraki celsede alınmasına karar vererek duruşmayı 23 Ekim 2026’ya erteledi.
Haber Giriş Tarihi: 22.09.2026 21:58
Haber Güncellenme Tarihi: 22.09.2026 22:03
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İmamoğlu, Silivri’de tutuklu yargılandığı İBB davasındaki duruşmaya katılmasının ardından makam aracı kullanımına ilişkin davanın görüldüğü salona geçti. Marmara Kapalı Cezaevi yerleşkesindeki 4 No’lu salonda görülen davada 12 sanık yargılanıyor.
İmamoğlu ve sanıklar savunma yaptı
İmamoğlu ile avukatları Kemal Polat ve Nusret Yılmaz duruşmada savunmalarını tamamladı. Verilen aranın ardından tutuksuz sanıklar Orhan Yılmaz, Ercan Doğan, Fatma Hoşgöz Açıkgöz, Bülent Arslaner, Mülayim Demirtaş, Nuray Köker ve Selçuk Altun da savunma yaptı.
Mahkeme, diğer dört sanığın savunmalarının bir sonraki duruşmada alınmasına karar verdi. Dava 23 Ekim 2026 tarihine ertelendi.
İddianamede kamu zararı iddiası yer alıyor
İddianamede, İmamoğlu’nun kullandığı aracın İmamoğlu İnşaat tarafından belediyeye bedelsiz tahsis edildiği ve özel şirkete ait aracın belediye başkanının makam aracı olarak kullanıldığı belirtiliyor.
Aracın yakıt, lastik, bakım ve onarım giderlerinin belediye bütçesinden karşılandığı gerekçesiyle İmamoğlu hakkında “görevi kötüye kullanma” suçlaması yöneltiliyor. İddianamede 122 bin 305 lira 70 kuruş kamu zararı oluştuğu ileri sürülürken, İmamoğlu hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ile YENİ Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Mülayim Demirtaş da aynı dosyada yargılanan sanıklar arasında bulunuyor. Yargılamanın 23 Ekim’de yapılacak duruşmada diğer sanıkların savunmalarıyla devam etmesi bekleniyor.
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İmamoğlu’nun makam aracı davasında duruşma ertelendi
Yolsuzluk iddiasıyla tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde kişisel aracının makam aracı olarak kullanılmasıyla ilgili açılan davanın ilk duruşması Silivri’de görüldü. Büyükçekmece 21. Asliye Ceza Mahkemesi, bazı sanıkların savunmalarının sonraki celsede alınmasına karar vererek duruşmayı 23 Ekim 2026’ya erteledi.
İmamoğlu, Silivri’de tutuklu yargılandığı İBB davasındaki duruşmaya katılmasının ardından makam aracı kullanımına ilişkin davanın görüldüğü salona geçti. Marmara Kapalı Cezaevi yerleşkesindeki 4 No’lu salonda görülen davada 12 sanık yargılanıyor.
İmamoğlu ve sanıklar savunma yaptı
İmamoğlu ile avukatları Kemal Polat ve Nusret Yılmaz duruşmada savunmalarını tamamladı. Verilen aranın ardından tutuksuz sanıklar Orhan Yılmaz, Ercan Doğan, Fatma Hoşgöz Açıkgöz, Bülent Arslaner, Mülayim Demirtaş, Nuray Köker ve Selçuk Altun da savunma yaptı.
Mahkeme, diğer dört sanığın savunmalarının bir sonraki duruşmada alınmasına karar verdi. Dava 23 Ekim 2026 tarihine ertelendi.
İddianamede kamu zararı iddiası yer alıyor
İddianamede, İmamoğlu’nun kullandığı aracın İmamoğlu İnşaat tarafından belediyeye bedelsiz tahsis edildiği ve özel şirkete ait aracın belediye başkanının makam aracı olarak kullanıldığı belirtiliyor.
Aracın yakıt, lastik, bakım ve onarım giderlerinin belediye bütçesinden karşılandığı gerekçesiyle İmamoğlu hakkında “görevi kötüye kullanma” suçlaması yöneltiliyor. İddianamede 122 bin 305 lira 70 kuruş kamu zararı oluştuğu ileri sürülürken, İmamoğlu hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ile YENİ Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Mülayim Demirtaş da aynı dosyada yargılanan sanıklar arasında bulunuyor. Yargılamanın 23 Ekim’de yapılacak duruşmada diğer sanıkların savunmalarıyla devam etmesi bekleniyor.
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