İmamoğlu hakim karşısında! Beylikdüzü davasında ilk duruşma başladı
İmamoğlu hakim karşısında! Beylikdüzü davasında ilk duruşma başladı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin “görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla yargılandığı davada ilk duruşma başladı. İmamoğlu, duruşma salonuna getirildi.
Haber Giriş Tarihi: 22.09.2026 16:04
Haber Güncellenme Tarihi: 22.09.2026 15:41
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Dava, İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu döneme ilişkin bir işlem nedeniyle açıldı. İddianamede, İmamoğlu’nun belediye başkanlığı makam aracı olarak kendi şirketine ait aracı kullandığı ve aracın masraflarının belediye tarafından karşılandığı iddiasına yer verildi. İmamoğlu hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan hapis cezası talep ediliyor.
İlk duruşmayla birlikte dosyada yargılama süreci de başlamış oldu.
İmamoğlu duruşma salonuna getirildi
Tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu, başka davalar kapsamında da yargılanıyor. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve çok sayıda sanığın yer aldığı ayrı davada da İmamoğlu’nun tutuklu sanıklar arasında bulunduğu bildiriliyor.
Beylikdüzü dönemine ilişkin davanın ilk celsesinde mahkemenin yapacağı değerlendirmeler ve tarafların beyanları takip edilecek.
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İmamoğlu hakim karşısında! Beylikdüzü davasında ilk duruşma başladı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin “görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla yargılandığı davada ilk duruşma başladı. İmamoğlu, duruşma salonuna getirildi.
Dava, İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu döneme ilişkin bir işlem nedeniyle açıldı. İddianamede, İmamoğlu’nun belediye başkanlığı makam aracı olarak kendi şirketine ait aracı kullandığı ve aracın masraflarının belediye tarafından karşılandığı iddiasına yer verildi. İmamoğlu hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan hapis cezası talep ediliyor.
İlk duruşmayla birlikte dosyada yargılama süreci de başlamış oldu.
İmamoğlu duruşma salonuna getirildi
Tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu, başka davalar kapsamında da yargılanıyor. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve çok sayıda sanığın yer aldığı ayrı davada da İmamoğlu’nun tutuklu sanıklar arasında bulunduğu bildiriliyor.
Beylikdüzü dönemine ilişkin davanın ilk celsesinde mahkemenin yapacağı değerlendirmeler ve tarafların beyanları takip edilecek.
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