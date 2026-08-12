İletişim Başkanı Duran: Tarihi ve köklü bir dönüşümden geçiyoruz
İletişim Başkanı Duran: Tarihi ve köklü bir dönüşümden geçiyoruz
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin tarihi ve köklü bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirterek kamu iletişiminde güvenliğin önemine dikkat çekti. Duran, Türkiye'de yaklaşık 62,3 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı bulunduğunu söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 12.08.2026 12:38
Haber Güncellenme Tarihi: 12.08.2026 12:39
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Dijital Çağda Kamu İletişimi programında konuştu.
İletişim Başkanı Duran'ın konuşmalarından satır başları :
Kamu iletişimi devlet yönetiminin stratejik sütunlarından biridir.
Türkiye iletişimde de çehresini yeniledi.
İletişim kanallarını açık tutmak zorundayız. Türkiye'de yaklaşık 62,3 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı var.
Kriz zamanı iletişim kapasitesini de sınar. Bilgi boşluğu oluştuğunda o boşluk çoğu zaman söylentiyle doldurulur.
Hakikatin korunması ise yalnızca teknik tedbirlerle olmaz. Vatandaşın güvenini önceleyen bir kamu kültürüyle mümkündür.
Güven zedelenirse kamu otoritesi yara alır, hakikat örselenirse toplumsal dayanışma zayıflar.
Tarihi ve köklü bir dönüşüm sürecinden geçiyoruz. Güvenli kamu iletişimini esas alıyoruz.
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İletişim Başkanı Duran: Tarihi ve köklü bir dönüşümden geçiyoruz
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin tarihi ve köklü bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirterek kamu iletişiminde güvenliğin önemine dikkat çekti. Duran, Türkiye'de yaklaşık 62,3 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı bulunduğunu söyledi.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Dijital Çağda Kamu İletişimi programında konuştu.
İletişim Başkanı Duran'ın konuşmalarından satır başları :
Kamu iletişimi devlet yönetiminin stratejik sütunlarından biridir.
Türkiye iletişimde de çehresini yeniledi.
İletişim kanallarını açık tutmak zorundayız. Türkiye'de yaklaşık 62,3 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı var.
Kriz zamanı iletişim kapasitesini de sınar. Bilgi boşluğu oluştuğunda o boşluk çoğu zaman söylentiyle doldurulur.
Hakikatin korunması ise yalnızca teknik tedbirlerle olmaz. Vatandaşın güvenini önceleyen bir kamu kültürüyle mümkündür.
Güven zedelenirse kamu otoritesi yara alır, hakikat örselenirse toplumsal dayanışma zayıflar.
Tarihi ve köklü bir dönüşüm sürecinden geçiyoruz. Güvenli kamu iletişimini esas alıyoruz.
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