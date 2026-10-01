İletişim Başkanı Duran’dan Yeni Parti’ye tepki: Saygısızlık
İletişim Başkanı Duran’dan Yeni Parti’ye tepki: Saygısızlık
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM’nin 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Genel Kurula hitap ettiği sırada Yeni Parti Grubu milletvekillerinin salonu terk etmesine ilişkin açıklama yaptı. Duran, söz konusu tutumu “millî iradeye, devlet geleneğine ve parlamenter teamüllere karşı ciddi bir saygısızlık” olarak nitelendirdi.
Haber Giriş Tarihi: 01.10.2026 19:41
Haber Güncellenme Tarihi: 01.10.2026 19:45
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Duran’ın açıklaması, yeni yasama yılının açılışında yaşanan salonu terk etme eylemine ilişkin siyasi tartışmaların odağındaki değerlendirmelerden biri oldu.
TBMM’nin millî iradeyi temsil ettiğini vurguladı
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Duran, Türkiye Büyük Millet Meclisinin millî iradenin tecelligâhı olduğunu belirtti. Meclisin farklı siyasi görüşlerin aynı çatı altında konuştuğu, tartıştığı ve millet adına söz söylediği yer olduğunu ifade etti.
Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni yasama yılının açılışı nedeniyle Genel Kurula hitap etmek üzere kürsüye çıktığı sırada Yeni Parti Grubunun salonu terk etmesini eleştirdi.
Duran’dan devlet geleneği vurgusu
İletişim Başkanı Duran, Yeni Parti Grubunun tutumuna ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Yeni Parti Grubunun salonu terk etmesi, Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik siyasi bir tavrın ötesinde, millî iradeye, devlet geleneğine ve parlamenter teamüllere karşı da ciddi bir saygısızlıktır.”
Duran, söz konusu eylemi Gazi Meclisin konumuna uygun olmayan bir tutum olarak değerlendirdi.
Demokratik temsil açıklaması
Demokratik siyasetin farklı görüşlere tahammül etmeyi de gerektirdiğini belirten Duran, millet tarafından seçilen Cumhurbaşkanının TBMM’de dinlenmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Duran, siyasi ihtilafların devlet geleneklerinin ve Meclisin ortak hukukunun önüne konulmasının demokratik temsil anlayışıyla bağdaşmadığını ifade etti.
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İletişim Başkanı Duran’dan Yeni Parti’ye tepki: Saygısızlık
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM’nin 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Genel Kurula hitap ettiği sırada Yeni Parti Grubu milletvekillerinin salonu terk etmesine ilişkin açıklama yaptı. Duran, söz konusu tutumu “millî iradeye, devlet geleneğine ve parlamenter teamüllere karşı ciddi bir saygısızlık” olarak nitelendirdi.
Duran’ın açıklaması, yeni yasama yılının açılışında yaşanan salonu terk etme eylemine ilişkin siyasi tartışmaların odağındaki değerlendirmelerden biri oldu.
TBMM’nin millî iradeyi temsil ettiğini vurguladı
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Duran, Türkiye Büyük Millet Meclisinin millî iradenin tecelligâhı olduğunu belirtti. Meclisin farklı siyasi görüşlerin aynı çatı altında konuştuğu, tartıştığı ve millet adına söz söylediği yer olduğunu ifade etti.
Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni yasama yılının açılışı nedeniyle Genel Kurula hitap etmek üzere kürsüye çıktığı sırada Yeni Parti Grubunun salonu terk etmesini eleştirdi.
Duran’dan devlet geleneği vurgusu
İletişim Başkanı Duran, Yeni Parti Grubunun tutumuna ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Yeni Parti Grubunun salonu terk etmesi, Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik siyasi bir tavrın ötesinde, millî iradeye, devlet geleneğine ve parlamenter teamüllere karşı da ciddi bir saygısızlıktır.”
Duran, söz konusu eylemi Gazi Meclisin konumuna uygun olmayan bir tutum olarak değerlendirdi.
Demokratik temsil açıklaması
Demokratik siyasetin farklı görüşlere tahammül etmeyi de gerektirdiğini belirten Duran, millet tarafından seçilen Cumhurbaşkanının TBMM’de dinlenmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Duran, siyasi ihtilafların devlet geleneklerinin ve Meclisin ortak hukukunun önüne konulmasının demokratik temsil anlayışıyla bağdaşmadığını ifade etti.
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