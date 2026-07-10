İletişim Başkanı Duran: Ayasofya'dan yükselen ezanlar, inşallah ilelebet semalarımızda yankılanmaya devam edecektir
İletişim Başkanı Duran: Ayasofya'dan yükselen ezanlar, inşallah ilelebet semalarımızda yankılanmaya devam edecektir
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının 6'ncı yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 10.07.2026 15:16
Haber Güncellenme Tarihi: 10.07.2026 15:21
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açıldığı tarihi kararın 6. yıl dönümü olduğunu hatırlattı.
İletişim Başkanı Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade ile yeniden ezanla buluşan Ayasofya, tarihle yeniden kurulan güçlü bağın, medeniyet şuurunun ve millet iradesinin tecellisi oldu. Ayasofya'dan yükselen ezanlar, inşallah ilelebet semalarımızda yankılanmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.
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İletişim Başkanı Duran: Ayasofya'dan yükselen ezanlar, inşallah ilelebet semalarımızda yankılanmaya devam edecektir
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının 6'ncı yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açıldığı tarihi kararın 6. yıl dönümü olduğunu hatırlattı.
İletişim Başkanı Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade ile yeniden ezanla buluşan Ayasofya, tarihle yeniden kurulan güçlü bağın, medeniyet şuurunun ve millet iradesinin tecellisi oldu. Ayasofya'dan yükselen ezanlar, inşallah ilelebet semalarımızda yankılanmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.
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