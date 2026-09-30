İBB davasında her şeyi anlattı: Hastane için 8 milyon dolar haraç verdim
İBB davasında her şeyi anlattı: Hastane için 8 milyon dolar haraç verdim
Medicana Hastaneler Grubu'nun sahibi Bozkurt, Şişli Belediyesi'nin istediği rüşveti mahkemede anlattı. Hüseyin Bozkurt, 'Ekrem İmamoğlu ve Resul Emrah Şahan'ın yönlendirmesiyle 4 milyon doları bağış adı altında belediyeye, 4 milyon doları da elden Adem Altıntaş'a verdim.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 30.09.2026 08:11
Haber Güncellenme Tarihi: 30.09.2026 08:11
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasında tutuksuz sanık İSTAÇ eski müdürü Ziya Gökmen Togay savunma yaptı. Soruşturma aşamasında etkin pişmanlık ifadesi veren Togay şunları söyledi: "Savcılık aşamasında etkin pişmanlık ifadesinde vermiş olduğum beyanları tekrarlıyorum. İSTAÇ'ta göreve başladığım Şubat 2022'de Sarılar firması halihazırda İSTAÇ'ta çalışmaktaydı. Ertan Yıldız (İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı) ve Fatih Keleş (Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Spor Kulübü Başkanı) firmanın ödemelerini takip ederlerdi."
PAKETLERİ ŞOFÖRÜ TAŞIDI
"3-4 defa Ertan Yıldız İSTAÇ'a gelerek Sarılar'dan bir paket alınacağını, kendi şoförünün müsait olmadığını, kendi şoförümü Sarılar'a gönderip, şoförümün aldığı paketi, kağıda yazdığı numarayı arayıp teslim etmesini benden istemiştir. Bu paketlerde ne olduğunu bilmiyorum. İlgili eylem herhangi bir suç işleme kastı bulunmaksızın amirin talimatının yerine getirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir."
Ziya Gökmen Togay, Ertan Yıldız, Ekrem İmamoğlu, Fatih Keleş
YILDIZ'IN ONAYI ŞART
Sanığın savunmasının ardından savcı, "İfadenizde bu İstanbul Yönetim Ajansı (İYA) kurulmadan önce sizin tanımlamanıza göre gayriresmi yapıdan bahsetmişsiniz Ertan Yıldız'ın başında olduğunu. Bu nasıl bir yapılanmaydı?" sorusunu sordu. Togay şu cevabı verdi: "Göreve başladığımız zamandan kısa bir süre sonra, Ertan Yıldız'ın ofisinin bulunduğu Bakırköy Ek Hizmet Binası 5. katında iştiraklerin tüm süreçlerinin yönetildiği bir yapı kuruldu. Burada çalışan arkadaşların birçoğu iştirakler çalışanıydı aslında yani onlar da iştiraklerin içinden işini iyi yapan, o konuda uzman arkadaşlardan kurulmuştu. Burada koordinatörlükler vardı. İştiraklerdeki tüm süreçler Yıldız'ın onayı alınmadan yürümüyordu. Atama, terfi, ihaleye çıkış kararları olsun, tüm yönetim kurulu kararları, ihale sonuç kararları da var."
HUKUKİ ALTYAPISI YOK
"Buraya giden evrak, Ertan Yıldız'ın onayından geçtiği anlamına gelen İBB kaşesi vurulduktan sonra tekrardan iştiraklere gönderilir, iştiraklerden o onay geldikten sonra süreç ilerlerdi. Bu yapı da zaten çok böyle gizli bir yapı değildi. Başlangıçta çok rahat ilerliyordu. Bu yapının hukuki altyapısı yoktu. Hukuki altyapısı olmadığı için bunlar tedirginlik oluşturuyordu. Ondan sonra bu bir şirketleştirildi İstanbul Yönetim Ajansı şeklinde ve bu çalışanların bir kısmı tabii bu şirkete dahil oldu."
"HASTANE İÇİN BENDEN 8 MİLYON $ RÜŞVET ALDILAR"
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Medicana Hastaneler Grubu Sahibi Hüseyin Bozkurt ile şirket yetkilisi Fatih Mehmet Bozkurt, mahkemede Şişli Belediyesine 8 milyon dolar rüşvet verdiğini itiraf etti.
Hüseyin Bozkurt
Bozkurt, Şişlide yapmış oldukları hastane inşaatının izin süreçleri ile ilgili Belediye tarafından Adem Altıntaş isimli şahsa yönlendirildiklerini bu şahsın rüşvet talebinde bulunduğunu belirtti.
İlk aşamada rüşvet vermediklerini vurgulayan Bozkurt, daha sonra Ekrem İmamoğlu ile görüştüklerini İmamoğlu'nun ise yetkili ilçe diyerek kendilerinin Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'a yönlendirdiğini belirterek, "Belediye ise tekrardan belediyede resmi görevi olamayan Adem Altıntaş'a yönlendirdi. Süreçlerden sonuç almayınca ekonomik baskı altında (icbar/haraç yoluyla) 8 milyon dolar rüşvet vermeyi kabul ettik. Daha sonraki süreçte 4 milyon dolarını belediye resmi bağış adı altında verdik. Kalan 4 milyon doları ise Adem Altıntaş'a Nurol Tower'daki ofisinde elden teslim ettik" şeklinde konuştu.
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İBB davasında her şeyi anlattı: Hastane için 8 milyon dolar haraç verdim
Medicana Hastaneler Grubu'nun sahibi Bozkurt, Şişli Belediyesi'nin istediği rüşveti mahkemede anlattı. Hüseyin Bozkurt, 'Ekrem İmamoğlu ve Resul Emrah Şahan'ın yönlendirmesiyle 4 milyon doları bağış adı altında belediyeye, 4 milyon doları da elden Adem Altıntaş'a verdim.' dedi.
İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasında tutuksuz sanık İSTAÇ eski müdürü Ziya Gökmen Togay savunma yaptı. Soruşturma aşamasında etkin pişmanlık ifadesi veren Togay şunları söyledi: "Savcılık aşamasında etkin pişmanlık ifadesinde vermiş olduğum beyanları tekrarlıyorum. İSTAÇ'ta göreve başladığım Şubat 2022'de Sarılar firması halihazırda İSTAÇ'ta çalışmaktaydı. Ertan Yıldız (İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı) ve Fatih Keleş (Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Spor Kulübü Başkanı) firmanın ödemelerini takip ederlerdi."
PAKETLERİ ŞOFÖRÜ TAŞIDI
"3-4 defa Ertan Yıldız İSTAÇ'a gelerek Sarılar'dan bir paket alınacağını, kendi şoförünün müsait olmadığını, kendi şoförümü Sarılar'a gönderip, şoförümün aldığı paketi, kağıda yazdığı numarayı arayıp teslim etmesini benden istemiştir. Bu paketlerde ne olduğunu bilmiyorum. İlgili eylem herhangi bir suç işleme kastı bulunmaksızın amirin talimatının yerine getirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir."
Ziya Gökmen Togay, Ertan Yıldız, Ekrem İmamoğlu, Fatih Keleş
YILDIZ'IN ONAYI ŞART
Sanığın savunmasının ardından savcı, "İfadenizde bu İstanbul Yönetim Ajansı (İYA) kurulmadan önce sizin tanımlamanıza göre gayriresmi yapıdan bahsetmişsiniz Ertan Yıldız'ın başında olduğunu. Bu nasıl bir yapılanmaydı?" sorusunu sordu. Togay şu cevabı verdi: "Göreve başladığımız zamandan kısa bir süre sonra, Ertan Yıldız'ın ofisinin bulunduğu Bakırköy Ek Hizmet Binası 5. katında iştiraklerin tüm süreçlerinin yönetildiği bir yapı kuruldu. Burada çalışan arkadaşların birçoğu iştirakler çalışanıydı aslında yani onlar da iştiraklerin içinden işini iyi yapan, o konuda uzman arkadaşlardan kurulmuştu. Burada koordinatörlükler vardı. İştiraklerdeki tüm süreçler Yıldız'ın onayı alınmadan yürümüyordu. Atama, terfi, ihaleye çıkış kararları olsun, tüm yönetim kurulu kararları, ihale sonuç kararları da var."
HUKUKİ ALTYAPISI YOK
"Buraya giden evrak, Ertan Yıldız'ın onayından geçtiği anlamına gelen İBB kaşesi vurulduktan sonra tekrardan iştiraklere gönderilir, iştiraklerden o onay geldikten sonra süreç ilerlerdi. Bu yapı da zaten çok böyle gizli bir yapı değildi. Başlangıçta çok rahat ilerliyordu. Bu yapının hukuki altyapısı yoktu. Hukuki altyapısı olmadığı için bunlar tedirginlik oluşturuyordu. Ondan sonra bu bir şirketleştirildi İstanbul Yönetim Ajansı şeklinde ve bu çalışanların bir kısmı tabii bu şirkete dahil oldu."
"HASTANE İÇİN BENDEN 8 MİLYON $ RÜŞVET ALDILAR"
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Medicana Hastaneler Grubu Sahibi Hüseyin Bozkurt ile şirket yetkilisi Fatih Mehmet Bozkurt, mahkemede Şişli Belediyesine 8 milyon dolar rüşvet verdiğini itiraf etti.
Hüseyin Bozkurt
Bozkurt, Şişlide yapmış oldukları hastane inşaatının izin süreçleri ile ilgili Belediye tarafından Adem Altıntaş isimli şahsa yönlendirildiklerini bu şahsın rüşvet talebinde bulunduğunu belirtti.
İlk aşamada rüşvet vermediklerini vurgulayan Bozkurt, daha sonra Ekrem İmamoğlu ile görüştüklerini İmamoğlu'nun ise yetkili ilçe diyerek kendilerinin Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'a yönlendirdiğini belirterek, "Belediye ise tekrardan belediyede resmi görevi olamayan Adem Altıntaş'a yönlendirdi. Süreçlerden sonuç almayınca ekonomik baskı altında (icbar/haraç yoluyla) 8 milyon dolar rüşvet vermeyi kabul ettik. Daha sonraki süreçte 4 milyon dolarını belediye resmi bağış adı altında verdik. Kalan 4 milyon doları ise Adem Altıntaş'a Nurol Tower'daki ofisinde elden teslim ettik" şeklinde konuştu.
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