İBB davasında gizli toplantı itirafı! ''Dijital rüşvet'' çarkı deşifre oldu
İBB davasında gizli toplantı itirafı! ''Dijital rüşvet'' çarkı deşifre oldu
Asrın yolsuzluk davasında eski Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas hâkim karşısına çıkarak önemli açıklamalarda bulundu. Abbas, operasyon öncesi gizli ağız birliği toplantısından milyonluk seçim fonu skandallarına kadar her şeyi anlattı.
Haber Giriş Tarihi: 02.10.2026 08:06
Haber Güncellenme Tarihi: 02.10.2026 08:06
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
"İmamoğlu suç örgütü" davasının 90. duruşmasında eski İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas savunma yaptı.
Abbas, 19 Mart operasyonundan 10 gün önce İBB'de avukat koordinasyonunda gizli toplantı yapıldığını belirterek, "Herkesin ağız birliği yapması, aynı cevapları vermesi istendi" dedi.
Dijital Deneyim Müzesi'ndeki 43 milyon liralık gayriresmi harcamanın faturalar üzerinden karşılandığını anlatan Abbas, müteahhit firmalardan CHP'li adaylar ve seçim çalışmaları için milyonlarca lira toplandığını öne sürdü.
Abbas, Murat Ongun'un resmi yetkisi olmamasına rağmen bütçeleri belirlediğini de söyledi.
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İBB davasında gizli toplantı itirafı! ''Dijital rüşvet'' çarkı deşifre oldu
Asrın yolsuzluk davasında eski Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas hâkim karşısına çıkarak önemli açıklamalarda bulundu. Abbas, operasyon öncesi gizli ağız birliği toplantısından milyonluk seçim fonu skandallarına kadar her şeyi anlattı.
"İmamoğlu suç örgütü" davasının 90. duruşmasında eski İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas savunma yaptı.
Abbas, 19 Mart operasyonundan 10 gün önce İBB'de avukat koordinasyonunda gizli toplantı yapıldığını belirterek, "Herkesin ağız birliği yapması, aynı cevapları vermesi istendi" dedi.
Dijital Deneyim Müzesi'ndeki 43 milyon liralık gayriresmi harcamanın faturalar üzerinden karşılandığını anlatan Abbas, müteahhit firmalardan CHP'li adaylar ve seçim çalışmaları için milyonlarca lira toplandığını öne sürdü.
Abbas, Murat Ongun'un resmi yetkisi olmamasına rağmen bütçeleri belirlediğini de söyledi.
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