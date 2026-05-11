İBB Ağaç ve Peyzaj soruşturmasında 20 kişiye tutuklama talebi
İBB Ağaç ve Peyzaj A.Ş. soruşturmasında gözaltına alınan 24 kişiden 20’si tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Haber Giriş Tarihi: 11.05.2026 21:42
Haber Güncellenme Tarihi: 11.05.2026 21:43
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 kişi adliyeye sevk edildi. Soruşturmada 20 şüpheli hakkında tutuklama talebinde bulunulurken, 4 kişi için adli kontrol uygulanması istendi. Soruşturma sürecinde hakimlik kararlarının kamuoyunda yakından takip edilmesi bekleniyor.
Soruşturma kapsamında Başsavcılık, iştirak şirketi üzerinden “usulsüz ve kurgusal ihale sistemi” işletildiği ve ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarının incelendiğini açıkladı. Açıklamada, soruşturmanın Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulduğu öne sürülen suç örgütünün faaliyetlerine yönelik yürütülen dosya kapsamında değerlendirildiği belirtildi.
24 kişi adliyeye sevk edildi
Başsavcılığın verdiği bilgiye göre, 8 Mayıs 2026 tarihinde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, 11 Mayıs 2026 tarihinde adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından 4 kişi hakkında adli kontrol uygulanması talep edildi.
Adli kontrol talep edilen isimlerin Alkan Başçiftçi, Ekrem Ofluoğlu, Fatih Yağcı ve Yasin Çağatay Seçkin olduğu açıklandı.
20 şüpheli hakimliğe sevk edildi
Kalan 20 şüpheli ise tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik tarafından verilecek kararın soruşturmanın sonraki aşamalarına yön vermesi bekleniyor.
Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında, soruşturmanın kamu adına sürdürüldüğü ve sürece ilişkin gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.
Başsavcılıktan resmi açıklama geldi
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Cumhuriyet Başsavcılığımızca Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eylemlere yönelik olarak yapılan soruşturmalar kapsamında, örgütün Ağaç ve Peyzaj A.Ş isimli iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırdığı iddialarına yönelik olarak 08.05.2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınarak 11.05.2026 tarihinde adliyeye sevk edilen 24 şüpheli şahıstan şüpheliler Alkan Başçiftçi, Ekrem Ofluoğlu, Fatih Yağcı ve Yasin Çağatay Seçkin hakkında adli kontrol altına alınarak serbest bırakılmaları, kalan 20 şüpheli hakkında tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş olup, kamuoyunun bilgisine sunulur.”
