Hocaların hocası Prof. Dr. İoanna Kuçuradi hayatını kaybetti
Hocaların hocası Prof. Dr. İoanna Kuçuradi hayatını kaybetti
Türkiye’de felsefe ve insan hakları alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. İoanna Kuçuradi hayatını kaybetti. Vefat haberinin ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile İletişim Başkanı Burhanettin Duran taziye mesajı yayımlayarak Kuçuradi’nin felsefe, insan onuru ve insan hakları alanındaki çalışmalarına dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 02.10.2026 22:45
Haber Güncellenme Tarihi: 02.10.2026 22:47
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kuçuradi’nin vefatına ilişkin taziye mesajı paylaştı.
Çelik, “Hocaların hocası Prof. Dr. İoanna Kuçuradi hocamızı kaybettik. Çok üzgünüz. Felsefeyi ‘insan olma sanatı’ olarak anlattı hepimize” ifadelerini kullandı.
Kuçuradi’nin insan onuruna ilişkin çalışmalarına değinen Çelik, “İnsan olma sanatını ve insan onurunu korumayı anlatan değerli bir öğretmenden yoksunuz artık. Hocamız büyük bir değerdi. Gerçek bir ‘rehber’di” dedi.
“Her sözde onu hatırlayacağız”
Ömer Çelik mesajının devamında Kuçuradi’nin düşünce dünyasında bıraktığı etkiye işaret etti.
Çelik, “İnsan olma ve insan kalma hakkında söylenecek her sözde O’nu hatırlayacağız. Ülkemizin ve herkesin başı sağolsun” ifadelerine yer verdi.
Burhanettin Duran’dan taziye mesajı
İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Kuçuradi’nin vefatının ardından bir mesaj yayımladı.
Duran, “Türkiye’nin yetiştirdiği kıymetli felsefeci Prof. Dr. İoanna Kuçuradi Hocamızın vefatını derin bir teessürle öğrendim” ifadelerini kullandı.
Felsefe ve insan hakları çalışmalarına dikkat çekti
Kuçuradi’nin çalışmalarının Türkiye’nin düşünce hayatındaki yerine değinen Duran, felsefe ve insan hakları alanındaki çalışmalarını hatırlattı.
Duran, “Felsefe ve insan hakları alanındaki çalışmalarıyla ülkemizin düşünce hayatında müstesna bir yere sahip olan Sayın Kuçuradi, eserleri ve yetiştirdiği öğrencilerle ardında kalıcı bir miras bıraktı” değerlendirmesinde bulundu.
Duran, Kuçuradi’nin ailesine, yakınlarına, öğrencilerine, sevenlerine ve felsefe camiasına başsağlığı dileklerini iletti.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Hocaların hocası Prof. Dr. İoanna Kuçuradi hayatını kaybetti
Türkiye’de felsefe ve insan hakları alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. İoanna Kuçuradi hayatını kaybetti. Vefat haberinin ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile İletişim Başkanı Burhanettin Duran taziye mesajı yayımlayarak Kuçuradi’nin felsefe, insan onuru ve insan hakları alanındaki çalışmalarına dikkat çekti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kuçuradi’nin vefatına ilişkin taziye mesajı paylaştı.
Çelik, “Hocaların hocası Prof. Dr. İoanna Kuçuradi hocamızı kaybettik. Çok üzgünüz. Felsefeyi ‘insan olma sanatı’ olarak anlattı hepimize” ifadelerini kullandı.
Kuçuradi’nin insan onuruna ilişkin çalışmalarına değinen Çelik, “İnsan olma sanatını ve insan onurunu korumayı anlatan değerli bir öğretmenden yoksunuz artık. Hocamız büyük bir değerdi. Gerçek bir ‘rehber’di” dedi.
“Her sözde onu hatırlayacağız”
Ömer Çelik mesajının devamında Kuçuradi’nin düşünce dünyasında bıraktığı etkiye işaret etti.
Çelik, “İnsan olma ve insan kalma hakkında söylenecek her sözde O’nu hatırlayacağız. Ülkemizin ve herkesin başı sağolsun” ifadelerine yer verdi.
Burhanettin Duran’dan taziye mesajı
İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Kuçuradi’nin vefatının ardından bir mesaj yayımladı.
Duran, “Türkiye’nin yetiştirdiği kıymetli felsefeci Prof. Dr. İoanna Kuçuradi Hocamızın vefatını derin bir teessürle öğrendim” ifadelerini kullandı.
Felsefe ve insan hakları çalışmalarına dikkat çekti
Kuçuradi’nin çalışmalarının Türkiye’nin düşünce hayatındaki yerine değinen Duran, felsefe ve insan hakları alanındaki çalışmalarını hatırlattı.
Duran, “Felsefe ve insan hakları alanındaki çalışmalarıyla ülkemizin düşünce hayatında müstesna bir yere sahip olan Sayın Kuçuradi, eserleri ve yetiştirdiği öğrencilerle ardında kalıcı bir miras bıraktı” değerlendirmesinde bulundu.
Duran, Kuçuradi’nin ailesine, yakınlarına, öğrencilerine, sevenlerine ve felsefe camiasına başsağlığı dileklerini iletti.
Çok Okunanlar