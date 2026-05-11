Hantavirüs şüphesi taşıyan 5 kişinin testleri negatif çıktı
Hantavirüs şüphesi taşıyan 5 kişinin testleri negatif çıktı
Hantavirüs şüphesiyle takip edilen 5 Türk vatandaşının test sonuçları negatif çıktı. Sağlık Bakanlığı karantina sürecinin sürdüğünü açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 11.05.2026 18:26
Haber Güncellenme Tarihi: 11.05.2026 18:29
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Sağlık Bakanlığı, hantavirüs tespit edilen yolcu gemisindeki son 3 Türk vatandaşının ambulans uçakla Türkiye’ye getirildiğini açıkladı. Bakanlık, daha önce ülkeye giriş yapan 2 kişiyle birlikte toplam 5 kişinin test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu. Sağlık izlemelerinde şu ana kadar herhangi bir belirtiye rastlanmazken karantina sürecinin devam edeceği bildirildi.
Bakanlığın açıklamasına göre uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan 3 Türk vatandaşı Türkiye’ye getirildikten sonra yakın takip ve izolasyon altına alındı. Daha önce yurda giriş yapan 2 kişiyle birlikte toplam 5 kişiden alınan numunelerin analiz edildiği ve tüm sonuçların negatif olduğu kaydedildi.
Yetkililer, önerilen süre boyunca kişilerin karantinada tutulacağını belirtirken yapılan gözlemlerde şu ana kadar klinik belirti veya semptom tespit edilmediğini açıkladı. Sürecin Sağlık Bakanlığı tarafından yakından takip edildiği ifade edildi.
MV Hondius gemisinde hantavirüs alarmı verilmişti
Arjantin’den 20 Mart’ta hareket eden MV Hondius adlı kruvaziyer gemisinde 3 yolcu hayatını kaybetmiş, 5 kişide ise şüpheli hantavirüs vakası tespit edilmişti. Atlantik Okyanusu’nda seyir halindeki gemide bulunan yaklaşık 150 yolcu karantinaya alınmıştı.
Vakaların ardından Dünya Sağlık Örgütü’nün hantavirüs gelişmelerini yakın takibe aldığı açıklanmıştı. Gemideki sağlık sürecine ilişkin uluslararası kurumların koordinasyon içinde çalıştığı belirtilmişti.
Hantavirüs nasıl bulaşıyor?
Hantavirüs, enfekte kemirgenlerin idrarı, dışkısı veya tükürüğüyle temas sonucu bulaşabilen viral bir hastalık olarak biliniyor. Virüsün belirtileri genellikle temas sonrası 1 ila 6 hafta içinde ortaya çıkabiliyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Hantavirüs şüphesi taşıyan 5 kişinin testleri negatif çıktı
Hantavirüs şüphesiyle takip edilen 5 Türk vatandaşının test sonuçları negatif çıktı. Sağlık Bakanlığı karantina sürecinin sürdüğünü açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, hantavirüs tespit edilen yolcu gemisindeki son 3 Türk vatandaşının ambulans uçakla Türkiye’ye getirildiğini açıkladı. Bakanlık, daha önce ülkeye giriş yapan 2 kişiyle birlikte toplam 5 kişinin test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu. Sağlık izlemelerinde şu ana kadar herhangi bir belirtiye rastlanmazken karantina sürecinin devam edeceği bildirildi.
Bakanlığın açıklamasına göre uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan 3 Türk vatandaşı Türkiye’ye getirildikten sonra yakın takip ve izolasyon altına alındı. Daha önce yurda giriş yapan 2 kişiyle birlikte toplam 5 kişiden alınan numunelerin analiz edildiği ve tüm sonuçların negatif olduğu kaydedildi.
Yetkililer, önerilen süre boyunca kişilerin karantinada tutulacağını belirtirken yapılan gözlemlerde şu ana kadar klinik belirti veya semptom tespit edilmediğini açıkladı. Sürecin Sağlık Bakanlığı tarafından yakından takip edildiği ifade edildi.
MV Hondius gemisinde hantavirüs alarmı verilmişti
Arjantin’den 20 Mart’ta hareket eden MV Hondius adlı kruvaziyer gemisinde 3 yolcu hayatını kaybetmiş, 5 kişide ise şüpheli hantavirüs vakası tespit edilmişti. Atlantik Okyanusu’nda seyir halindeki gemide bulunan yaklaşık 150 yolcu karantinaya alınmıştı.
Vakaların ardından Dünya Sağlık Örgütü’nün hantavirüs gelişmelerini yakın takibe aldığı açıklanmıştı. Gemideki sağlık sürecine ilişkin uluslararası kurumların koordinasyon içinde çalıştığı belirtilmişti.
Hantavirüs nasıl bulaşıyor?
Hantavirüs, enfekte kemirgenlerin idrarı, dışkısı veya tükürüğüyle temas sonucu bulaşabilen viral bir hastalık olarak biliniyor. Virüsün belirtileri genellikle temas sonrası 1 ila 6 hafta içinde ortaya çıkabiliyor.
Çok Okunanlar