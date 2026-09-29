Hakem soruşturmasında mesaj kayıtları ortaya çıktı: Gerekirse mobbing yapalım, istifa etsin
Hakem soruşturmasında mesaj kayıtları ortaya çıktı: Gerekirse mobbing yapalım, istifa etsin
İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmada, bazı şüphelilerin mesaj kayıtları dosyada yer aldı. Dosyaya giren yazışmalarda, bazı hakemlerin görev ve atamalarına ilişkin müdahale iddiaları yer alırken, bir yazışmada “Gerekirse mobbing yapalım, istifa etsin” ifadelerinin kullanıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında hakem sınavlarına ilişkin mesajlaşmalar da inceleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 29.09.2026 12:44
Haber Güncellenme Tarihi: 29.09.2026 12:44
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunca bazı şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturmasında bazı şüphelilerin mesaj kayıtları incelendi.
"KOSİFTEN İSTEDİM, BİR DAHA İSTEYEYİM HOCAM"
Hakem G.H.E'nin, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk'a 15 Mayıs 2025'te attığı mesajda, "(Hakemlik sınavına ilişkin) Baskanım günaydın soruları atacaktın." yazdığı, Karadoruk'un da "Kosiften istedim, bir daha isteyeyim hocam." cevabını verdiği anlaşıldı.
"GEREKİRSE MOBBİNG YAPALIM, İSTİFA ETSİN"
G.H.E'nin yine 19 Mayıs 2025 tarihli mesajında da soruları atacağını hatırlattığı Karadoruk'un "Emre abiden üçüncü defa istiyorum üstadım şimdi. 19 Mayıs programı var bitsin döneceğim." yazdığı belirlendi.
Karadoruk'un bir kişiye, il hakem kurulu üyesi Mehmet Çaylak hakkında gönderdiği mesajda, "Mehmet Çaylak'a kesinlikle gözlemci atamayı vermeyin abi, 3 sene sonrayı düşünelim abi, gerekirse mobbing yapalım, istifa etsin." şeklinde yazdığı anlaşıldı.
"4'LÜYÜ ÇIKARTALIM"
Tespit raporunda, cihazın rehberinde "Emre Abi İhk" adıyla kayıtlı numara ile şüpheli Ferdi Karadoruk arasında WhatsApp yazışmalarının bulunduğu belirtildi. Raporda, söz konusu yazışmaların soruşturmayla ilgili olabileceği değerlendirildi.
Yazışmalarda aralarında İstanbul bölgesinde görev yapan 17 hakemin de bulunduğu isimler sıralandı. Listenin paylaşılmasının ardından "Şu listeye bi baksana" şeklinde mesaj gönderildi. Ferdi Karadoruk'un ise listeyi inceledikten sonra bazı isimleri sıralayarak "4'lüyü çıkartalım" dediği görüldü.
"MADEM EĞİLMİYOR KOPAR KAFASINI GİTSİN"
Yazışmalarda karşı taraftan "Dikkat edelim" ve "Çıkarmayalım hemen" ifadelerinin kullanıldığı görüldü. Ferdi Karadoruk tarafından gönderilen mesajlarda ise "Serkan erekin daha dün paylaşım yaptı. Madem eğilmiyor kopar kafasını gitsin" ifadelerini kullandığı görüldü. Yazışmalarda ayrıca "Diğer 3'ü de bunun tayfası", "Abdurrahman Duman Bülent Sığır tayfadan" ve "Erdem Onur maçları suistimal etmişti, Davut Serhat Ferdi kankası" ifadeleri yer aldı.
TERFİ ADAYLARI DA WHATSAPP'TAN PAYLAŞILMIŞ
Soruşturma kapsamında incelenen başka bir WhatsApp yazışmasında ise "Klasmanlara Terfi Aday Çalışmamız" başlığıyla çok sayıda isimden oluşan bir listenin paylaşıldığı görüldü. Mesajlarda Bölgesel Amatör Lig'den (BAL) klasman hakemliğine, BAL'dan klasman yardımcı hakemliğine, il hakemliğinden BAL hakemliğine ve klasman hakemliğinden üst klasman hakemliğine terfi adaylarının yanı sıra gözlemci adaylarına ilişkin isimler yer aldı. 14 Temmuz 2025 tarihli başka bir yazışmada ise 10 kişilik gözlemci listesinin "Başkanım" hitabıyla gönderildiği ve "isimler bunlar okey verdiğiniz takdirde arayıp projeyi anlatacağım" denildiği görüldü. Karşı taraftan gelen yanıtların ardından listenin onaylanması halinde isimlerle görüşüleceği belirtildi.
Soruşturma dosyasına giren WhatsApp yazışmalarında, il içinden bölgesel yardımcı hakemliğine ve bölgesel hakemliğe aday gösterilen kişilerin isimlerinin yer aldığı listelerin paylaşıldığı görüldü. 21 Aralık 2024 tarihli yazışmalarda, Ferdi Karadoruk'un hakem adaylarının lisans numarası, adı ve klasman bilgilerinin bulunduğu listelerin WhatsApp üzerinden gönderildiği tespit edildi. Yazışmalarda listelerin ardından, "Sınavdan yüksek alsınlar istiyoruz?" ifadesinin kullanıldığı görüldü. Aynı yazışmalarda "Yazılı sınavda ağırlık kitapta neye baksınlar" şeklinde soru yöneltildiği belirlendi.
"BU LİSTE ÇOK KRİTİK ABİ" MESAJI
Dosyada yer alan yazışmalarda, hakem adaylarının bulunduğu iki ayrı liste hakkında da değerlendirmeler yapıldığı görüldü. Karadoruk'un attığı mesajda, "Bu gençlik davasına baş koymuş neferler olarak bunlardan biri de sensin, bu iki listeye de itirazın olacağını sanmıyorum" ifadeleri yer aldı. Yazışmaların devamında ise "Bu liste çok kritik abi" mesajının gönderildiği, ayrıca Avrupa Yakası'ndaki hakemlerin yaş ortalamasına ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı tespit edildi.
WHATSAPP YAZIŞMALARI DA İNCELEMEYE ALINDI
Dosyada yer alan bilirkişi raporlarında, cihazlarda kayıtlı WhatsApp hesapları üzerinden gerçekleştirilen yazışmaların incelendiği, mesaj ve arama kayıtlarının rapora aktarıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında elde edilen bu yazışmaların yanı sıra müşteki ve tanık beyanları, bilirkişi raporları, HTS kayıtları ve MASAK verilerinin de dosya kapsamında değerlendirildiği kaydedildi.
OPERASYON
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunun koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında, bazı şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlenmişti.
Dosya kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri sonucunda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile bazı MHK üyeleri olan hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilmişti.
Bunun üzerine İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı.
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Hakem soruşturmasında mesaj kayıtları ortaya çıktı: Gerekirse mobbing yapalım, istifa etsin
İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmada, bazı şüphelilerin mesaj kayıtları dosyada yer aldı. Dosyaya giren yazışmalarda, bazı hakemlerin görev ve atamalarına ilişkin müdahale iddiaları yer alırken, bir yazışmada “Gerekirse mobbing yapalım, istifa etsin” ifadelerinin kullanıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında hakem sınavlarına ilişkin mesajlaşmalar da inceleniyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunca bazı şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturmasında bazı şüphelilerin mesaj kayıtları incelendi.
"KOSİFTEN İSTEDİM, BİR DAHA İSTEYEYİM HOCAM"
Hakem G.H.E'nin, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk'a 15 Mayıs 2025'te attığı mesajda, "(Hakemlik sınavına ilişkin) Baskanım günaydın soruları atacaktın." yazdığı, Karadoruk'un da "Kosiften istedim, bir daha isteyeyim hocam." cevabını verdiği anlaşıldı.
"GEREKİRSE MOBBİNG YAPALIM, İSTİFA ETSİN"
G.H.E'nin yine 19 Mayıs 2025 tarihli mesajında da soruları atacağını hatırlattığı Karadoruk'un "Emre abiden üçüncü defa istiyorum üstadım şimdi. 19 Mayıs programı var bitsin döneceğim." yazdığı belirlendi.
Karadoruk'un bir kişiye, il hakem kurulu üyesi Mehmet Çaylak hakkında gönderdiği mesajda, "Mehmet Çaylak'a kesinlikle gözlemci atamayı vermeyin abi, 3 sene sonrayı düşünelim abi, gerekirse mobbing yapalım, istifa etsin." şeklinde yazdığı anlaşıldı.
"4'LÜYÜ ÇIKARTALIM"
Tespit raporunda, cihazın rehberinde "Emre Abi İhk" adıyla kayıtlı numara ile şüpheli Ferdi Karadoruk arasında WhatsApp yazışmalarının bulunduğu belirtildi. Raporda, söz konusu yazışmaların soruşturmayla ilgili olabileceği değerlendirildi.
Yazışmalarda aralarında İstanbul bölgesinde görev yapan 17 hakemin de bulunduğu isimler sıralandı. Listenin paylaşılmasının ardından "Şu listeye bi baksana" şeklinde mesaj gönderildi. Ferdi Karadoruk'un ise listeyi inceledikten sonra bazı isimleri sıralayarak "4'lüyü çıkartalım" dediği görüldü.
"MADEM EĞİLMİYOR KOPAR KAFASINI GİTSİN"
Yazışmalarda karşı taraftan "Dikkat edelim" ve "Çıkarmayalım hemen" ifadelerinin kullanıldığı görüldü. Ferdi Karadoruk tarafından gönderilen mesajlarda ise "Serkan erekin daha dün paylaşım yaptı. Madem eğilmiyor kopar kafasını gitsin" ifadelerini kullandığı görüldü. Yazışmalarda ayrıca "Diğer 3'ü de bunun tayfası", "Abdurrahman Duman Bülent Sığır tayfadan" ve "Erdem Onur maçları suistimal etmişti, Davut Serhat Ferdi kankası" ifadeleri yer aldı.
TERFİ ADAYLARI DA WHATSAPP'TAN PAYLAŞILMIŞ
Soruşturma kapsamında incelenen başka bir WhatsApp yazışmasında ise "Klasmanlara Terfi Aday Çalışmamız" başlığıyla çok sayıda isimden oluşan bir listenin paylaşıldığı görüldü. Mesajlarda Bölgesel Amatör Lig'den (BAL) klasman hakemliğine, BAL'dan klasman yardımcı hakemliğine, il hakemliğinden BAL hakemliğine ve klasman hakemliğinden üst klasman hakemliğine terfi adaylarının yanı sıra gözlemci adaylarına ilişkin isimler yer aldı. 14 Temmuz 2025 tarihli başka bir yazışmada ise 10 kişilik gözlemci listesinin "Başkanım" hitabıyla gönderildiği ve "isimler bunlar okey verdiğiniz takdirde arayıp projeyi anlatacağım" denildiği görüldü. Karşı taraftan gelen yanıtların ardından listenin onaylanması halinde isimlerle görüşüleceği belirtildi.
HAKEM ADAYLARININ LİSTELERİ WHATSAPP'TAN PAYLAŞILDI
Soruşturma dosyasına giren WhatsApp yazışmalarında, il içinden bölgesel yardımcı hakemliğine ve bölgesel hakemliğe aday gösterilen kişilerin isimlerinin yer aldığı listelerin paylaşıldığı görüldü. 21 Aralık 2024 tarihli yazışmalarda, Ferdi Karadoruk'un hakem adaylarının lisans numarası, adı ve klasman bilgilerinin bulunduğu listelerin WhatsApp üzerinden gönderildiği tespit edildi. Yazışmalarda listelerin ardından, "Sınavdan yüksek alsınlar istiyoruz?" ifadesinin kullanıldığı görüldü. Aynı yazışmalarda "Yazılı sınavda ağırlık kitapta neye baksınlar" şeklinde soru yöneltildiği belirlendi.
"BU LİSTE ÇOK KRİTİK ABİ" MESAJI
Dosyada yer alan yazışmalarda, hakem adaylarının bulunduğu iki ayrı liste hakkında da değerlendirmeler yapıldığı görüldü. Karadoruk'un attığı mesajda, "Bu gençlik davasına baş koymuş neferler olarak bunlardan biri de sensin, bu iki listeye de itirazın olacağını sanmıyorum" ifadeleri yer aldı. Yazışmaların devamında ise "Bu liste çok kritik abi" mesajının gönderildiği, ayrıca Avrupa Yakası'ndaki hakemlerin yaş ortalamasına ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı tespit edildi.
WHATSAPP YAZIŞMALARI DA İNCELEMEYE ALINDI
Dosyada yer alan bilirkişi raporlarında, cihazlarda kayıtlı WhatsApp hesapları üzerinden gerçekleştirilen yazışmaların incelendiği, mesaj ve arama kayıtlarının rapora aktarıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında elde edilen bu yazışmaların yanı sıra müşteki ve tanık beyanları, bilirkişi raporları, HTS kayıtları ve MASAK verilerinin de dosya kapsamında değerlendirildiği kaydedildi.
OPERASYON
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunun koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında, bazı şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlenmişti.
Dosya kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri sonucunda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile bazı MHK üyeleri olan hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilmişti.
Bunun üzerine İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı.
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