Hafta sonu hava durumu İstanbul’da yağış getirecek
Hafta sonu hava durumu İstanbul’da yağış getirecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonuna ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. İstanbul’da 9 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinden sonra kısa süreli gök gürültülü sağanak beklenirken, yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Yağış geçişlerinin özellikle Marmara ve Karadeniz’in kuzey kesimlerinde görülecek olması nedeniyle pazar günkü hava koşulları takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 07.08.2026 18:30
Haber Güncellenme Tarihi: 07.08.2026 18:32
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Çelik’in verdiği bilgilere göre İstanbul’da 8 Ağustos Cumartesi günü havanın az bulutlu olması bekleniyor. Kentte hafta sonu hava sıcaklıklarının 32-33 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Pazar günü ise öğle saatlerinden sonra hava koşullarında değişiklik öngörülüyor. İstanbul’da kısa süreli gök gürültülü sağanak geçişlerinin etkili olması bekleniyor.
Marmara ve Karadeniz’in kuzeyinde sağanak bekleniyor
Hafta sonu yurdun büyük bölümünde az bulutlu ve açık hava etkisini sürdürecek. Hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normalleri civarında kalacağı tahmin ediliyor.
Pazar günü Marmara ile Karadeniz’in kuzey kesimlerinde kısa süreli gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. Toroslar mevkisinde de hafta sonu boyunca yerel ve kısa süreli yağışların görülebileceği bildirildi.
Ankara’da sıcaklık 34 dereceye çıkabilecek
Ankara’da hafta sonu için yağış öngörülmüyor. Başkentte hava sıcaklıklarının 33-34 derece seviyelerinde seyretmesi bekleniyor.
Tahminlere göre Ankara’da hafta sonu boyunca yağışsız hava koşulları etkili olacak.
İzmir’de sıcaklık 37 dereceyi bulacak
İzmir’de hafta sonu havanın çoğunlukla az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kentte yağış beklenmezken sıcaklıkların 36-37 derece bandında seyredeceği öngörülüyor.
Meteoroloji tahminlerinde İstanbul için pazar günü beklenen sağanak öne çıkarken, Ankara ve İzmir’de yağışsız hava koşullarının sürmesi bekleniyor.
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Hafta sonu hava durumu İstanbul’da yağış getirecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonuna ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. İstanbul’da 9 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinden sonra kısa süreli gök gürültülü sağanak beklenirken, yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Yağış geçişlerinin özellikle Marmara ve Karadeniz’in kuzey kesimlerinde görülecek olması nedeniyle pazar günkü hava koşulları takip edilecek.
Çelik’in verdiği bilgilere göre İstanbul’da 8 Ağustos Cumartesi günü havanın az bulutlu olması bekleniyor. Kentte hafta sonu hava sıcaklıklarının 32-33 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Pazar günü ise öğle saatlerinden sonra hava koşullarında değişiklik öngörülüyor. İstanbul’da kısa süreli gök gürültülü sağanak geçişlerinin etkili olması bekleniyor.
Marmara ve Karadeniz’in kuzeyinde sağanak bekleniyor
Hafta sonu yurdun büyük bölümünde az bulutlu ve açık hava etkisini sürdürecek. Hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normalleri civarında kalacağı tahmin ediliyor.
Pazar günü Marmara ile Karadeniz’in kuzey kesimlerinde kısa süreli gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. Toroslar mevkisinde de hafta sonu boyunca yerel ve kısa süreli yağışların görülebileceği bildirildi.
Ankara’da sıcaklık 34 dereceye çıkabilecek
Ankara’da hafta sonu için yağış öngörülmüyor. Başkentte hava sıcaklıklarının 33-34 derece seviyelerinde seyretmesi bekleniyor.
Tahminlere göre Ankara’da hafta sonu boyunca yağışsız hava koşulları etkili olacak.
İzmir’de sıcaklık 37 dereceyi bulacak
İzmir’de hafta sonu havanın çoğunlukla az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kentte yağış beklenmezken sıcaklıkların 36-37 derece bandında seyredeceği öngörülüyor.
Meteoroloji tahminlerinde İstanbul için pazar günü beklenen sağanak öne çıkarken, Ankara ve İzmir’de yağışsız hava koşullarının sürmesi bekleniyor.
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